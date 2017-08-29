Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ борьбу с терроризмом, Сирию и Ливию

Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль-Нахайян во время встречи. 29 августа 2017

Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла аль-Нахайян во время встречи. 29 августа 2017

АБУ-ДАБИ, 29 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Зейидом аль-Нахайяном борьбу с терроризмом, а также подтвердил заинтересованность Москвы в координации с Абу-Даби по вопросам урегулирования кризисов в Сирии, Ливии, Ираке и Йемене.

"Из международных вопросов мы, конечно, основное внимание уделили необходимости борьбы, бескомпромиссной борьбы с террористами всех мастей, здесь у нас абсолютно единая позиция, также как и необходимость подавления террористической идеологии, экстремистской идеологии", — заявил Лавров на пресс-конференции.

Он уточнил, что главы внешнеполитических ведомств "рассмотрели ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, Ираке".

"Конечно же, говорили и о необходимости урегулирования палестинской проблемы. По всем этим вопросам у нас совпадающие или очень близкие позиции. И мы еще раз подтвердили заинтересованность в координации наших действий по этим животрепещущим вопросам", — добавил Лавров.