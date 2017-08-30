Источник: армия САР вернула контроль над пятью КПП на границе с Иорданией

БЕЙРУТ, 30 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные силы Сирии и союзные им войска восстановили контроль над пятью пограничными пунктами на границе с Иорданией, сообщил в среду РИА Новости сирийский военный источник.

"Сирийская армия вернула контроль над следующими пограничными пунктами на границе с Иорданией: 165, 166, 167, 168 и 169", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, успех был достигнут после столкновений с боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в пограничной зоне. Террористы понесли потери и бежали со своих позиций.