США адаптируют Узбекистан и Таджикистан под свое оружие

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Госдепартамент США готовится преподать Средней Азии уроки оружейного экспорта. Вашингтон ищет подрядчиков, способных за 200 тысяч долларов научить правительства Узбекистана и Таджикистана "следить за оборотом оружия". Информация одновременно скудна и многомерна: "Целевая аудитория должна обладать… навыками, необходимыми для полного понимания законодательства,.. чтобы привести его в соответствие с международными стандартами, передовыми практиками и процедурами лицензирования в области контроля торговли стратегическими товарами".

Понятно, что экспортеров оружия в Средней Азии нет, а оружейный оборот в упомянутых странах осуществляется на основании законов и правил, под жестким государственным контролем. Правительства и силовые структуры Узбекистана и Таджикистана вполне самодостаточны.

К тому же Таджикистан состоит в ОДКБ (со своим комплексом оружейных опций). То есть мы наблюдаем слегка закамуфлированную попытку США расширить военно-политическое влияние в Среднеазиатском регионе (куда входят Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия и Казахстан) и, возможно, переориентировать, перевооружить региональных партнеров. Почему именно здесь и сейчас? Регион ценен сам по себе, и все же, вероятнее, ответ находится по соседству.

Цели — Афганистан и Иран

США надолго забуксовали в песках и горах Афганистана. Изначально, в 2001 году, планировалось силами США и НАТО в сжатые сроки уничтожить афганских экстремистов и "навести порядок в стране". Талибы де-юре потеряли власть, но сохранили боевой потенциал и перешли к партизанской войне. В стране появились боевики ИГ*.

© AP Photo / Rodrigo Abd Военнослужащие США возвращаются в форпост после патрулирования в провинции Кандагар, Афганистан © AP Photo / Rodrigo Abd Военнослужащие США возвращаются в форпост после патрулирования в провинции Кандагар, Афганистан

Сегодня американцы могут сколько угодно планировать те или иные операции, изменять формат военного присутствия (Пентагон или частные военные компании), но абсолютно очевидно: этот важный и непокоренный геополитический перекресток будет оставаться в фокусе американских интересов и усилий десятилетиями. В Афганистан за 15 лет вложено 700 миллиардов долларов, и просто так Соединенные Штаты не уйдут.

Не меньших усилий США (Пентагона) требует Иран, отношения с которым находятся на уровне взаимных военных угроз, включая ядерную риторику. В частности, иранский президент Хассан Рухани заявил, что США не являются "хорошим партнером", и если США продолжит "угрозы и санкции", Иран может быстро восстановить развитие ядерной программы, даже на более высоком уровне. В свою очередь, представитель США при ООН Никки Хейли отметила : "Невозможно позволить Ирану использовать "ядерную сделку" для удержания в заложниках мирового сообщества. Ни при каких условиях Ирану не будет позволено когда-либо обладать ядерным оружием". Интересно, кто разрешил Соединенным Штатам бомбить Хиросиму и Нагасаки?

Восток — дело тонкое. Многолетний опыт Северной Кореи говорит о высокой вероятности расширения круга ядерных государств (де-факто). Мы наблюдаем, как "ядерные клещи" Ирана и КНДР сжимают поле американского экспансионизма. Запуски северокорейских МБР 4 июля и 28 июля показали, что дамоклов меч навис над Аляской и континентальной территорией США, а военная мощь Ирана оставляет американцам еще меньше степеней свободы (вседозволенности), вариантов силового маневра.

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. 4 июля 2017 © AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. 4 июля 2017

Узбекистан и Таджикистан как базы подскока

В условиях дальневосточного геополитического унижения и бесперспективной ближневосточной битвы с "мировым злом" США будто утопающий за соломинку хватаются за среднеазиатские страны. Как минимум там возможно безопасное размещение складов вооружения, боеприпасов, материально-технических средств для продолжения ближневосточных операций.

В Узбекистане американцы ранее использовали авиабазу Карши-Ханабад (по соглашению от 5 октября 2001 года), где размещались до полутора тысяч военнослужащих 10-й горной дивизии, истребители F-15, F-16 и транспортные самолеты. Это был важный логистический центр для наземных и воздушных поставок продовольствия и материально-технических средств союзным войскам в Афганистане. Радиус действия самолетов С-17 (в зависимости на загрузки — от 1000 до 3500 км) и С-130 (4000-5400 км) позволяет из Средней Азии летать без дозаправки в любые точки Афганистана.

© AFP 2017 / Burt Herman Военнослужащие США на авиабазе Карши-Ханабад в Узбекистане. 27 апреля 2004 © AFP 2017 / Burt Herman Военнослужащие США на авиабазе Карши-Ханабад в Узбекистане. 27 апреля 2004

В горячем Таджикистане ВВС США использовали аэродром Айни с сентября 2001 года по июнь 2002 года. Тогда же Душанбе разрешил американцам осмотреть авиабазы Куляб и Курган-Тюбе с перспективой их использования в афганской операции, однако что-то пошло не так. Постоянный военный контингент США в Таджикистане до сего дня не прижился, в отличие от российской военной базы.

И все же Душанбе старается сохранить определенный баланс отношений с Москвой и Вашингтоном. При финансовой поддержке США (около семи миллионов долларов) сформирован таджикский миротворческий батальон, который с 2012 года выезжает на многонациональные учения за рубежом под патронажем Вашингтона. Кроме того, на территории Таджикистана имеются урановые рудники, крупный комбинат по первичной переработке урановой руды, и США заботливо инициировали ряд долгосрочных и дорогостоящих программ по усилению контроля за перемещением расщепляющихся материалов.

Согласно стратегии в отношении среднеазиатских стран, американцы планируют внедриться в систему безопасности Таджикистана, разместить в стране войсковые подразделения США и 250 агентов-консультантов в американском посольстве в Душанбе, а также создать проамериканские общественные организации.

Таким образом, пусть крупные военные базы США в Средней Азии и закрыты, но ползучая американская экспансия в регионе продолжается — с дальним прицелом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.