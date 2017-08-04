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Чем ответят на санкции США вооруженные силы Ирана

08:5704.08.2017
(обновлено: 09:16 04.08.2017)
07431
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в ТегеранеВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Новые американские санкции против Ирана лишены здравого смысла. Подобные методы никогда и нигде не приносили политических дивидендов, многолетнее давление США на Кубу и КНДР — тому пример. Очевидно, целью санкций, расположенных на шкале американских ценностей между дипломатией и войной, является разжигание нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Это кратчайший путь к американскому процветанию. Саудовская Аравия уже закупает у США новое оружие на сумму 110 миллиардов долларов. Если война все спишет, появятся новые заказы для американского ВПК.

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран пообещал зеркально ответить на новые санкции США
Тегеран подготовил список из 16 ответных мер. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что некоторые из них коснутся совершенствования вооруженных сил. И отметил, что введением санкций "ядерная сделка была нарушена, и мы продемонстрируем соответствующую и пропорциональную реакцию на эту ситуацию".

Ранее советник по международным делам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявил журналистам, что у Тегерана "есть много способов ответить на действия США", не нарушив при этом положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В марте Иран, кстати, уже ввел санкции против 15 американских компаний в связи с "поддержкой террористической деятельности".

Очевидно, тонких восточных намеков в Вашингтоне не понимают. На определенном этапе Тегеран будет вынужден защищаться военными средствами, которых у него вполне достаточно.

Самострел
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Самострел

Двойной капкан

Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
© AP Photo / Julie Jacobson
Иран подал жалобу в Совбез ООН на санкции США
Свежий рейтинг Global Firepower отвел вооруженным силам Ирана 21-е место в мировом списке. Выше оказались соседние Турция (8-е место), Египет (10-е место), Израиль (15-е место), зато Иран опередил Австралию (22-е место), Северную Корею (23-е место) и Саудовскую Аравию (24-е место). Global Firepower подтвердил достаточно высокий оборонный потенциал Ирана.

Справочник The Military Balance 2017 Международного института стратегических исследований в Лондоне отмечает, что Иран имеет армию с преобладанием устаревшей техники, но укомплектованную хорошо подготовленным личным составом. При этом ключевым элементом безопасности страны остаются стратегические ядерные вооружения. Рассмотрим цифры и факты.

Население Ирана — около 80 миллионов человек (более 70% — горожане). Страна имеет огромные призывные ресурсы, к службе пригодны десятки миллионов граждан. Непосредственно в вооруженных силах занято свыше 530 тысяч человек, 400 тысяч — в резерве. Наиболее многочисленны сухопутные войска (350 тысяч военнослужащих), которые располагают 1616 танками (в том числе 480 единиц Т-72 российского производства), 320 самоходными и 2000 буксируемыми артиллерийскими установками. Структурно — это восемь бронетанковых бригад, 14 механизированных, 12 пехотных и одна бригада воздушно-десантных войск.

Военно-морские силы представлены 398 кораблями и судами (количественно — четвертое место в мире), из которых пять — фрегаты, 33 — субмарины, 230 — патрульные корабли и катера. Иран к 2013 году создал военно-морскую группировку, превосходящую силы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Военно-воздушные силы Ирана имеют на вооружении 477 самолетов и вертолетов. И даже не касаясь ракетной программы, можно заметить, что в военном отношении Тегеран — крепкий орешек. И проводник интересов США в регионе — Саудовская Аравия — может конкурировать с Ираном только в коалиции с соседними странами.

Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
© AP Photo / Julie Jacobson
Иран подал жалобу в Совбез ООН на санкции США
Важная особенность иранских вооруженных сил — разделение почти всех видов и родов войск на две параллельные структуры с собственным командованием. С одной стороны, это "светские силы" сухопутных войск, боевой авиации, военно-морского флота. С другой — Корпус стражей исламской революции (КСИР), располагающий собственными сухопутными войсками, ВВС и ВМС. Одно важное отличие: в состав КСИР также входят ракетные войска (несколько соединений, эксплуатирующих ракетные комплексы разных типов).

Параллельные войсковые структуры имеют общие цели и тесно взаимодействуют в операционном пространстве. Вероятно, дублирование повышает боевую устойчивость вооруженных сил, развивает здоровое соперничество. Для противника этот "двойной капкан" может оказаться непредсказуемым.

Закатали
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Закатали

Геополитическая инерция

Капитолий. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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В конгрессе США назвали Россию, Иран и КНДР "самыми опасными противниками"
Санкционный список, в котором одновременно оказались три совершенно разноплановые страны, свидетельствует о примитивном подходе Вашингтона к сложным явлениям, об "унификации с особым цинизмом". Разумеется, в Соединенных Штатах не все сошли с ума. Присутствует понимание, что карикатурное представление демократического Ирана в виде авангарда мирового терроризма "является не просто ошибочным, но и крайне опасным". Однако доминирующий над здравым смыслом конгресс уже понесло на запах денег, в сторону очередной деструктивной военной авантюры на Ближнем Востоке. Наполовину перебитая в "боях местного значения" команда президента Трампа противостоять этой  геополитической вакханалии не может.

Здесь важно учитывать не только сиюминутные экономические выгоды США. Исторический контекст таков, что враждебность Америки по отношению к Ирану берет начало со времен Исламской революции 1979 года и захвата сотрудников американского посольства. А революция состоялась через 25 лет после заговора ЦРУ и британской разведслужбы MI6, которые решили свергнуть демократически избранное правительство страны и установить режим полицейского государства под властью шаха — с целью сохранения англо-американского контроля над иранской нефтяной промышленностью (для понимания: ВВП нефтедобывающего Ирана в 2016 году превысил 412 миллиардов долларов). Американцев душит давняя обида.

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
США хотят выйти из ядерной сделки, заявили в МИД Ирана
Более свежая причина враждебности США — поддержка Ираном двух военных противников Израиля, организаций ХАМАС и "Хезболла" (которые в России террористическими не считаются). К тому же Тель-Авив воспринимает ядерную программу Тегерана как стратегическую угрозу и не раз предлагал Вашингтону разбомбить иранские ядерные объекты. Саудовская Аравия добавляет в эту картину новые зловещие тона.

И все же попытки решения сложных конфликтов простым путем заведомо ошибочны. Авторитетный американский журнал The American Conservative напоминает: "Соединенные Штаты и их союзники накладывали на Северную Корею все более жесткие санкции, дабы принудить ее к отказу от ядерного оружия и разработки баллистических ракет. Регулярные ядерные испытания Пхеньяна и недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет свидетельствуют о полном провале санкционного подхода". Еще более показательны неудачные военные операции американцев и их союзников.

Очевидно, в Иране ковбойские привычки США натолкнулись на непреодолимую преграду.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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