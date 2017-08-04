Чем ответят на санкции США вооруженные силы Ирана

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Новые американские санкции против Ирана лишены здравого смысла. Подобные методы никогда и нигде не приносили политических дивидендов, многолетнее давление США на Кубу и КНДР — тому пример. Очевидно, целью санкций, расположенных на шкале американских ценностей между дипломатией и войной, является разжигание нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Это кратчайший путь к американскому процветанию. Саудовская Аравия уже закупает у США новое оружие на сумму 110 миллиардов долларов. Если война все спишет, появятся новые заказы для американского ВПК.

Тегеран подготовил список из 16 ответных мер. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что некоторые из них коснутся совершенствования вооруженных сил. И отметил, что введением санкций "ядерная сделка была нарушена, и мы продемонстрируем соответствующую и пропорциональную реакцию на эту ситуацию"

Ранее советник по международным делам руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявил журналистам, что у Тегерана "есть много способов ответить на действия США", не нарушив при этом положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В марте Иран, кстати, уже ввел санкции против 15 американских компаний в связи с "поддержкой террористической деятельности".

Очевидно, тонких восточных намеков в Вашингтоне не понимают. На определенном этапе Тегеран будет вынужден защищаться военными средствами, которых у него вполне достаточно.

Двойной капкан

Свежий рейтинг Global Firepower отвел вооруженным силам Ирана 21-е место в мировом списке . Выше оказались соседние Турция (8-е место), Египет (10-е место), Израиль (15-е место), зато Иран опередил Австралию (22-е место), Северную Корею (23-е место) и Саудовскую Аравию (24-е место). Global Firepower подтвердил достаточно высокий оборонный потенциал Ирана.

Справочник The Military Balance 2017 Международного института стратегических исследований в Лондоне отмечает, что Иран имеет армию с преобладанием устаревшей техники, но укомплектованную хорошо подготовленным личным составом. При этом ключевым элементом безопасности страны остаются стратегические ядерные вооружения. Рассмотрим цифры и факты.

Население Ирана — около 80 миллионов человек (более 70% — горожане). Страна имеет огромные призывные ресурсы, к службе пригодны десятки миллионов граждан. Непосредственно в вооруженных силах занято свыше 530 тысяч человек, 400 тысяч — в резерве. Наиболее многочисленны сухопутные войска (350 тысяч военнослужащих), которые располагают 1616 танками (в том числе 480 единиц Т-72 российского производства), 320 самоходными и 2000 буксируемыми артиллерийскими установками. Структурно — это восемь бронетанковых бригад, 14 механизированных, 12 пехотных и одна бригада воздушно-десантных войск.

Военно-морские силы представлены 398 кораблями и судами (количественно — четвертое место в мире), из которых пять — фрегаты, 33 — субмарины, 230 — патрульные корабли и катера. Иран к 2013 году создал военно-морскую группировку, превосходящую силы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Военно-воздушные силы Ирана имеют на вооружении 477 самолетов и вертолетов. И даже не касаясь ракетной программы, можно заметить, что в военном отношении Тегеран — крепкий орешек. И проводник интересов США в регионе — Саудовская Аравия — может конкурировать с Ираном только в коалиции с соседними странами.

Важная особенность иранских вооруженных сил — разделение почти всех видов и родов войск на две параллельные структуры с собственным командованием. С одной стороны, это "светские силы" сухопутных войск, боевой авиации, военно-морского флота. С другой — Корпус стражей исламской революции (КСИР), располагающий собственными сухопутными войсками, ВВС и ВМС. Одно важное отличие: в состав КСИР также входят ракетные войска (несколько соединений, эксплуатирующих ракетные комплексы разных типов).

Параллельные войсковые структуры имеют общие цели и тесно взаимодействуют в операционном пространстве. Вероятно, дублирование повышает боевую устойчивость вооруженных сил, развивает здоровое соперничество. Для противника этот "двойной капкан" может оказаться непредсказуемым.

Геополитическая инерция

Санкционный список, в котором одновременно оказались три совершенно разноплановые страны, свидетельствует о примитивном подходе Вашингтона к сложным явлениям, об "унификации с особым цинизмом". Разумеется, в Соединенных Штатах не все сошли с ума. Присутствует понимание, что карикатурное представление демократического Ирана в виде авангарда мирового терроризма "является не просто ошибочным, но и крайне опасным ". Однако доминирующий над здравым смыслом конгресс уже понесло на запах денег, в сторону очередной деструктивной военной авантюры на Ближнем Востоке. Наполовину перебитая в "боях местного значения" команда президента Трампа противостоять этой геополитической вакханалии не может.

Здесь важно учитывать не только сиюминутные экономические выгоды США. Исторический контекст таков, что враждебность Америки по отношению к Ирану берет начало со времен Исламской революции 1979 года и захвата сотрудников американского посольства. А революция состоялась через 25 лет после заговора ЦРУ и британской разведслужбы MI6, которые решили свергнуть демократически избранное правительство страны и установить режим полицейского государства под властью шаха — с целью сохранения англо-американского контроля над иранской нефтяной промышленностью (для понимания: ВВП нефтедобывающего Ирана в 2016 году превысил 412 миллиардов долларов). Американцев душит давняя обида.

Более свежая причина враждебности США — поддержка Ираном двух военных противников Израиля, организаций ХАМАС и "Хезболла" (которые в России террористическими не считаются). К тому же Тель-Авив воспринимает ядерную программу Тегерана как стратегическую угрозу и не раз предлагал Вашингтону разбомбить иранские ядерные объекты. Саудовская Аравия добавляет в эту картину новые зловещие тона.

И все же попытки решения сложных конфликтов простым путем заведомо ошибочны. Авторитетный американский журнал The American Conservative напоминает: "Соединенные Штаты и их союзники накладывали на Северную Корею все более жесткие санкции, дабы принудить ее к отказу от ядерного оружия и разработки баллистических ракет. Регулярные ядерные испытания Пхеньяна и недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет свидетельствуют о полном провале санкционного подхода". Еще более показательны неудачные военные операции американцев и их союзников.

Очевидно, в Иране ковбойские привычки США натолкнулись на непреодолимую преграду.