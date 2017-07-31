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Военные летчики России и Китая готовы защищать общее небо

18:1931.07.2017
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© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкВоеннослужащие военно-воздушных сил Китайской Народной Республики на церемонии открытия IV этапа международного конкурса по воздушной выучке летных экипажей ВВС Авиадартс-2014Военнослужащие военно-воздушных сил Китайской Народной Республики на церемонии открытия IV этапа международного конкурса по воздушной выучке летных экипажей ВВС Авиадартс-2014
© РИА Новости / Артем Житенев
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Сегодня командующий ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), генерал-майор Ма Сяотянь заявил, что китайские ВВС намерены развивать отношения с Воздушно-космическими силами России. Китайский военачальник подчеркнул, что "Китай и Россия являются дружественными соседями и играют важную роль на мировой арене, и в нынешней сложной и изменчивой ситуации в структуре международных отношений обе страны имеют общие интересы и стратегические потребности".

Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Китайские ВВС намерены развивать отношения с российскими коллегами
Китайская сторона стремится к развитию двусторонних обменов и сотрудничества в разных областях, включая проведение совместных летных тактических учений (тренировок), взаимодействие в сфере противоракетной обороны.

Ранее главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев высоко оценил сотрудничество с Китаем в авиационной сфере. Китайские военные летчики технологически близки, прекрасно знают российские самолеты и вертолеты. НОАК закупает немало российского оружия, в Китае налажено и развивается совместное производство.

Хорошо, когда в сложной обстановке дружественные страны помогают друг другу экономически. Еще лучше, если они готовы отстаивать общие интересы силой оружия.

Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС Альтаир на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия может начать выпуск самолетов Бе-200 в Китае, узнали СМИ
Геополитическая турбулентность вынуждает Россию и Китай сделать шаг от совместных экономических проектов и традиционного военно-технического сотрудничества к разработке совместных стратегий по видам и родам войск. Над Россией и Китаем — общее небо, которое необходимо защищать с учетом широкого спектра современных угроз, максимально используя взаимодействие боевой авиации и противоракетной обороны двух стран.

Тревожный Пятый океан

Москва и Пекин не намерены создавать классический военный блок на основе списка взаимных обязательств, однако общее оборонное пространство важнее формальностей. Совместные учения свидетельствуют о высоком уровне оперативной совместимости в широком географическом поле.

Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Глава ВКС высоко оценил китайские полигоны для "Авиадартс"
Сложно не заметить активизацию российско-китайского военно-морского взаимодействия. Очевидно, у китайских и российских военных летчиков также открываются новые перспективы сотрудничества в Пятом океане не только в формате "Авиадартс".

В феврале Россия начала поставлять Китаю новейшие истребители Су-35, в апреле — зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Кроме миллиардных контрактов, это означает, что российская сторона будет готовить китайских специалистов, делиться секретами вооружения и тактикой боевого применения. В перспективе на Востоке возможно создание российско-китайской ПВО-ПРО или "зоны ограниченного доступа" для третьих стран. Кстати, в 2017 Россия и Китай планируют провести уже вторые совместные учения по ПРО для поддержания региональной безопасности и стабильности.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПерезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области

Самолет СУ-35. Архивное фото
© Фото : ПАО "Компания "Сухой"
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Российские ВКС и китайские ВВС даже по отдельности вызывают беспокойство США. Американское аналитическое издание The National Interest отмечает, что новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса "воздух-воздух" создает угрозу важнейшим узлам сети управления авиацией США. Американцы опасаются, что вскоре не смогут по своему усмотрению назначать какие-либо страны "изгоями" и безнаказанно их бомбить.

Можно предположить, что сложение потенциалов ВКС России и ВВС Китая заметно ослабит "исключительные" возможности США по проведению воздушных операций на азиатско-тихоокеанском и европейском театрах военных действий.

Высшие приоритеты и ценности

Вчера на военном параде по случаю 90-летия НОАК председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости создания самой мощной армии за всю историю страны ради обеспечения безопасности.

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AFP 2017 / Ziv Koren
Китайские военные считают, что ЕвроПРО несет прямую угрозу России
Основная мысль китайского лидера: мирная жизнь — это награда для любого народа, а защита мира — главная ответственность народной армии (которая остается крупнейшей в мире, около 2 миллионов военнослужащих). При этом глобальное военно-политическое присутствие (давление) США китайские военачальники считают стратегической угрозой безопасности, общей для Пекина и Москвы.

© REUTERS / XinhuaВоенный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30 июля 2017
© REUTERS / Xinhua
Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30 июля 2017

Сомнения в успешности китайского оборонного проекта неуместны. При этом Россия может и должна содействовать формированию вблизи своих восточных рубежей этой дружественной силы, образно говоря, участвовать в строительстве "Великой китайской стены — 2", обращенной преимущественно в сторону Тихого океана (и военно-морских баз США). Многое уже сделано.

Вид на Пекин. Архивное фото
© Fotolia / Savvapanf Photo
Минобороны КНР подтвердило подписание дорожной карты сотрудничества с РФ
В ходе недавней встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" важные договоренности по стратегическому взаимодействию. В минувшем году министр обороны России Сергей Шойгу несколько раз встречался со своим китайским коллегой Чан Ваньцюанем, а недавно министры подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области на 2017-2020 годы. Планы реалистичны, исторические аналоги оптимистичны.

Интенсивность переговоров между Москвой и Пекином по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности свидетельствует о росте доверия и развитии военного сотрудничества до уровня возможности совместных операций (если на то будет политическое решение). Взаимодействие России и Китая в оборонной сфере уже сегодня ограничивает возможности американской экспансии, изменяет мир.

 

 

 

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