Военные летчики России и Китая готовы защищать общее небо

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Сегодня командующий ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), генерал-майор Ма Сяотянь заявил, что китайские ВВС намерены развивать отношения с Воздушно-космическими силами России. Китайский военачальник подчеркнул, что "Китай и Россия являются дружественными соседями и играют важную роль на мировой арене, и в нынешней сложной и изменчивой ситуации в структуре международных отношений обе страны имеют общие интересы и стратегические потребности".
Ранее главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев высоко оценил сотрудничество с Китаем в авиационной сфере. Китайские военные летчики технологически близки, прекрасно знают российские самолеты и вертолеты. НОАК закупает немало российского оружия, в Китае налажено и развивается совместное производство.
Хорошо, когда в сложной обстановке дружественные страны помогают друг другу экономически. Еще лучше, если они готовы отстаивать общие интересы силой оружия.
Тревожный Пятый океан
Москва и Пекин не намерены создавать классический военный блок на основе списка взаимных обязательств, однако общее оборонное пространство важнее формальностей. Совместные учения свидетельствуют о высоком уровне оперативной совместимости в широком географическом поле.
В феврале Россия начала поставлять Китаю новейшие истребители Су-35, в апреле — зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Кроме миллиардных контрактов, это означает, что российская сторона будет готовить китайских специалистов, делиться секретами вооружения и тактикой боевого применения. В перспективе на Востоке возможно создание российско-китайской ПВО-ПРО или "зоны ограниченного доступа" для третьих стран. Кстати, в 2017 Россия и Китай планируют провести уже вторые совместные учения по ПРО для поддержания региональной безопасности и стабильности.
Можно предположить, что сложение потенциалов ВКС России и ВВС Китая заметно ослабит "исключительные" возможности США по проведению воздушных операций на азиатско-тихоокеанском и европейском театрах военных действий.
Высшие приоритеты и ценности
Вчера на военном параде по случаю 90-летия НОАК председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости создания самой мощной армии за всю историю страны ради обеспечения безопасности.
Сомнения в успешности китайского оборонного проекта неуместны. При этом Россия может и должна содействовать формированию вблизи своих восточных рубежей этой дружественной силы, образно говоря, участвовать в строительстве "Великой китайской стены — 2", обращенной преимущественно в сторону Тихого океана (и военно-морских баз США). Многое уже сделано.аналоги оптимистичны.
Интенсивность переговоров между Москвой и Пекином по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности свидетельствует о росте доверия и развитии военного сотрудничества до уровня возможности совместных операций (если на то будет политическое решение). Взаимодействие России и Китая в оборонной сфере уже сегодня ограничивает возможности американской экспансии, изменяет мир.