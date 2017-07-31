Военные летчики России и Китая готовы защищать общее небо

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Сегодня командующий ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), генерал-майор Ма Сяотянь заявил, что китайские ВВС намерены развивать отношения с Воздушно-космическими силами России. Китайский военачальник подчеркнул, что "Китай и Россия являются дружественными соседями и играют важную роль на мировой арене, и в нынешней сложной и изменчивой ситуации в структуре международных отношений обе страны имеют общие интересы и стратегические потребности".

Китайская сторона стремится к развитию двусторонних обменов и сотрудничества в разных областях, включая проведение совместных летных тактических учений (тренировок), взаимодействие в сфере противоракетной обороны.

Ранее главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев высоко оценил сотрудничество с Китаем в авиационной сфере. Китайские военные летчики технологически близки, прекрасно знают российские самолеты и вертолеты. НОАК закупает немало российского оружия, в Китае налажено и развивается совместное производство.

Хорошо, когда в сложной обстановке дружественные страны помогают друг другу экономически. Еще лучше, если они готовы отстаивать общие интересы силой оружия.

Тревожный Пятый океан

Геополитическая турбулентность вынуждает Россию и Китай сделать шаг от совместных экономических проектов и традиционного военно-технического сотрудничества к разработке совместных стратегий по видам и родам войск. Над Россией и Китаем — общее небо, которое необходимо защищать с учетом широкого спектра современных угроз , максимально используя взаимодействие боевой авиации и противоракетной обороны двух стран.

Москва и Пекин не намерены создавать классический военный блок на основе списка взаимных обязательств, однако общее оборонное пространство важнее формальностей. Совместные учения свидетельствуют о высоком уровне оперативной совместимости в широком географическом поле.

Сложно не заметить активизацию российско-китайского военно-морского взаимодействия . Очевидно, у китайских и российских военных летчиков также открываются новые перспективы сотрудничества в Пятом океане не только в формате "Авиадартс".

В феврале Россия начала поставлять Китаю новейшие истребители Су-35, в апреле — зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Кроме миллиардных контрактов, это означает, что российская сторона будет готовить китайских специалистов, делиться секретами вооружения и тактикой боевого применения. В перспективе на Востоке возможно создание российско-китайской ПВО-ПРО или "зоны ограниченного доступа" для третьих стран. Кстати, в 2017 Россия и Китай планируют провести уже вторые совместные учения по ПРО для поддержания региональной безопасности и стабильности.

Российские ВКС и китайские ВВС даже по отдельности вызывают беспокойство США . Американское аналитическое издание The National Interest отмечает, что новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса "воздух-воздух" создает угрозу важнейшим узлам сети управления авиацией США . Американцы опасаются, что вскоре не смогут по своему усмотрению назначать какие-либо страны "изгоями" и безнаказанно их бомбить.

Можно предположить, что сложение потенциалов ВКС России и ВВС Китая заметно ослабит "исключительные" возможности США по проведению воздушных операций на азиатско-тихоокеанском и европейском театрах военных действий.

Высшие приоритеты и ценности

Вчера на военном параде по случаю 90-летия НОАК председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости создания самой мощной армии за всю историю страны ради обеспечения безопасности.

© REUTERS / Xinhua Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30 июля 2017 © REUTERS / Xinhua Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30 июля 2017

Основная мысль китайского лидера: мирная жизнь — это награда для любого народа, а защита мира — главная ответственность народной армии (которая остается крупнейшей в мире, около 2 миллионов военнослужащих). При этом глобальное военно-политическое присутствие (давление) США китайские военачальники считают стратегической угрозой безопасности, общей для Пекина и Москвы.

Сомнения в успешности китайского оборонного проекта неуместны. При этом Россия может и должна содействовать формированию вблизи своих восточных рубежей этой дружественной силы, образно говоря, участвовать в строительстве "Великой китайской стены — 2", обращенной преимущественно в сторону Тихого океана (и военно-морских баз США). Многое уже сделано.

В ходе недавней встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" важные договоренности по стратегическому взаимодействию. В минувшем году министр обороны России Сергей Шойгу несколько раз встречался со своим китайским коллегой Чан Ваньцюанем, а недавно министры подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области на 2017-2020 годы. Планы реалистичны, исторические аналоги оптимистичны

Интенсивность переговоров между Москвой и Пекином по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности свидетельствует о росте доверия и развитии военного сотрудничества до уровня возможности совместных операций (если на то будет политическое решение). Взаимодействие России и Китая в оборонной сфере уже сегодня ограничивает возможности американской экспансии, изменяет мир.