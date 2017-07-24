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Первые российско-китайские учения на Балтике: кому беспокоиться

08:0024.07.2017
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© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaРоссийско-китайские учения Морское взаимодействие-2016Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Балтийском море 24-27 июля проходит активная фаза российско-китайских маневров "Морское взаимодействие — 2017". Корабельная ударная группа ВМС Китая в пятницу прибыла в Балтийск, и это первый в истории визит китайских ВМС в Балтийское море.

Репетиция парада кораблей к Дню ВМФ РФ и Дню флота Украины
© РИА Новости / Василий Батанов
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Всего в маневрах задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов двух стран.

Проводятся совместные тренировки по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Основные цели учений — повышение эффективности взаимодействия военных моряков России и Китая, совместное противодействие угрозам безопасности, отработка слаженности действий экипажей.

Информагентство Синьхуа сообщает об "укреплении и расширении стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией, углублении дружбы и предметного сотрудничества двух флотов". Сотрудничество — не символическое, ведь самый большой надводный корабль ВМС НОАК (не считая авианосцев), суперсовременный многоцелевой эсминец "Чанша", оснащенный управляемым ракетным оружием, китайцы называют "одним из лучших в мире". Фрегат "Юньчэнь" также имеет на борту широкий спектр ракетного вооружения и ранее участвовал в международной антипиратской миссии в Аденском заливе (а это боевой опыт).

© AP Photo / Xinhua/Zha ChunmingФрегат "Юньчэнь" ВМС Китая во время военных учений. 2016 год
© AP Photo / Xinhua/Zha Chunming
Фрегат "Юньчэнь" ВМС Китая во время военных учений. 2016 год
Ракеты зенитного ракетного комплекса Бук-М2Э на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разумеется, совместные маневры ВМС Китая и ВМФ России на Балтике никому не угрожают, но демонстрируют значительный потенциал взаимодействия сторон в оборонной сфере и наверняка охлаждают горячие головы адмиралов и генералов в Брюсселе и Вашингтоне. Ракетная тематика учений почти не оставляет сомнений в том, что российско-китайские иероглифы "Морского взаимодействия — 2017" адресованы блоку НАТО и США, время господства которых истекает.

Прозрачные цели

Китайский отряд кораблей в составе ракетного эсминца "Чанша", ракетного сторожевого корабля "Юньчэн" и судна обеспечения "Ломаху" совершили дальний поход в Балтийское море специально для участия в маневрах "Морское взаимодействие". Впереди — много работы.

Британский военный корабль HMS Richmond. Архивное фото.
© AP Photo / PO(Phot) Dez Wade/MoD/Crown Copyright
Британский фрегат, заложенный в 1992 году, сопроводил новейший эсминец КНР

Заявлены "совместные спасательные операции и обеспечение безопасности экономической деятельности на море". Основная задача ВМФ России — в ходе учения и на перспективу — подготовка разнородных сил к ведению боевых действий самостоятельно и в составе межвидовых группировок. В последние годы подобные учения проходили в Средиземном, Японском и Южно-Китайском морях, где российско-китайские группировки (десятки боевых кораблей и самолетов) отрабатывали все виды обороны, высадку морского десанта на необорудованное побережье, спасательные операции.

© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaРоссийско-китайские учения "Морское взаимодействие &mdash; 2016"
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2016"

Заметна тенденция усложнения систем разведки и связи, ракетных и артиллерийских задач, ПВО и противолодочной обороны, элементов радиоэлектронной борьбы. При этом ни одно соседнее государство не пострадало и уж тем более не повторило судьбы Афганистана, Ирака, Ливии, Югославии.

Почему же заголовки западных изданий бьют тревогу: "Китай и Россия бросают вызов НАТО в Балтийском море", "В военных играх России и НАТО в Европе появился новый участник: Китай"? В публикациях утверждается, что учения у дверей Европы несут в себе политическое послание Трампу и НАТО: "Россия и Китай поддерживают и защитят друг друга". Будто бы такая поддержка — крайне негативный сценарий для человечества.

Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС Альтаир на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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По логике США и НАТО, их военная возня в любой точке планеты только укрепляет демократию и вызовом для соседних стран не является. Американские боевые корабли чувствуют себя в Балтийском море как дома. Ранее литовский порт Клайпеда посетил ракетный эсминец ВМС США USS Hue City/CG-66 класса Ticonderoga, который, по сообщению Минобороны Литвы, "демонстрировал решимость Вооруженных сил США и в дальнейшем укреплять сотрудничество с союзниками по НАТО в Балтийском регионе". Однако у России и Китая имеется только по одной зарубежной военной базе — соответственно в Сирии и в Джибути, а Соединенные Штаты сетью военных баз (их около 800, не считая сотен гарнизонов в 80 странах) охватывают всю планету. Переброска и развертывание натовских сил в странах Балтии, как и военно-политическое давление США в Южно-Китайском море, нацелены против конкретного противника. В подобной обстановке Москва и Пекин не могут отказаться от системных мер безопасности.

Сила традиций

Военные моряки России и Китая впервые проводят совместные учения на Балтике, но это не повод для обострения "посткрымского синдрома" или рассуждений об опасном "росте активности". В маневрах присутствует элемент новизны, однако они не несут прямой и непосредственной угрозы странам НАТО. После выполнения эпизодов учения в морских полигонах Балтийского флота корабли ВМС Китая совершат переход в Санкт-Петербург (вероятно, для участия в торжествах, посвященных Дню ВМФ России). Этапы "Морского взаимодействия — 2017", спланированные в акваториях Охотского и Японского морей, завершатся в октябре.

Стенд с изображением президента США Дональда Трампа на улице в Шанхае. Архивное фото
© AFP 2017 / Johannes Eisele
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Дальнейшее взаимодействие ВМФ России и ВМС Китая определено дорожной картой на 2017-2020 годы. Касаясь этой темы, российский посол в Китае Андрей Денисов заявил: "Степень сотрудничества по военной линии — это отражение степени политической близости и доверия. <…> Если мы одинаково и близко оцениваем те угрозы, которым подвергаемся, то будет естественно попробовать соизмерить наши методы к отражению этих угроз". Вместе с тем дипломат отметил, что военное союзничество предполагает обязательства военного характера, которых у Москвы и Пекина пока нет.

"Морское взаимодействие" впервые было организовано в 2012 году. С тех пор маневры проводятся на регулярной основе с последовательным усложнением решаемых задач и уровня координации. Это системный вклад двух стран в укрепление безопасности в Мировом океане.

© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг" в китайском порту Циндао, прибывший для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие &mdash; 2012" в Китае
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в китайском порту Циндао, прибывший для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие — 2012" в Китае

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Военный эксперт: в НАТО нашли новый повод для панических настроений
Попытки Запада разделить и противопоставить друг другу Россию и Китай бесперспективны. Напротив, общие угрозы на суше и море требуют новых совместных усилий Москвы и Пекина.

Заметим, что военное сотрудничество двух стран начало развиваться еще в 1937-1945 годы в борьбе с Японией, а с 1990-х годов Китай стал крупнейшим импортером продукции российского ОПК. Очевидно, боевая дружба будет иметь продолжение.

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