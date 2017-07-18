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Эксперт: учения России и Китая в Балтийском море – ответ на давление Запада

16:5218.07.2017
(обновлено: 16:54 18.07.2017)
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© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaРоссийско-китайские учения Морское взаимодействие-2016Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
В Балтийском море впервые пройдут военно-морские учения России и Китая. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Терехов, эти учения не могут не вызывать настороженности у Запада.

Первый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие – 2017" пройдет с 21 по 28 июля в Балтийском море, сообщили в Минобороны РФ.

Основная цель совместных учений заключается в повышении эффективности взаимодействия флотов РФ и Китая в противодействии морским угрозам, отработка слаженности действий экипажей кораблей, а также укрепление сотрудничества между российскими и китайскими моряками.

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
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"Двадцать первого июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск, где состоится торжественная церемония встречи, а также ряд протокольных мероприятий с участием командования ВМФ России и ВМС Китая. В этот же день состоится торжественная церемония открытия учения", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в первом этапе учений будет задействовано около десяти кораблей различных классов, более десяти самолетов и вертолетов Военно-морского флота РФ и военно-морских сил Китая.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов считает, что в данном случае важную роль играет не только военная, но и политическая составляющая учений.

"Это (совместные учения РФ и Китая – ред.) ответ на политическое давление, которое в последнее время по очереди оказывается на Китай и Россию с целью отдаления двух ведущих конкурентов Запада друг от друга. Поэтому здесь важна не столько военная кампания, сколько политическая. Впервые китайские корабли находятся так далеко от своего побережья и проводят военные учения с российским флотом. Но это серьезная поддержка и нам в нынешнем нелегком периоде отношений с условным Западом: как с Европой, так и с США. Это крайне важно для нас, и для Китая – тоже", – сказал Владимир Терехов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, эти учения не могут не вызывать определенной настороженности со стороны Запада.

"Обеим сторонам – и России, и Китаю – нужно подтвердить, что последние попытки разделить нас и противопоставить друг другу не имеют перспектив, и лучше от этого отказаться во всеобщих интересах. Отношения между Россией и Китаем не носят характера формального военно-политического союза, то есть мы не обязаны друг перед другом в военной области, но они носят весьма тесный характер. Это, конечно, настораживает тех, кто хотел бы оказывать поочередное давление то на Китай, то на нас. Сейчас мы, главным образом, объект такого давления. И здесь очень вовремя пришла, я считаю, китайская поддержка", – сказал Владимир Терехов.

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