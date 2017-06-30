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Интервью

Андрей Денисов: обязательств военного характера перед Китаем не предвидится

16:0030.06.2017
(обновлено: 17:14 30.06.2017)
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© Фото : сайт посольства РФ в КНРПосол РФ в КНР Андрей ДенисовПосол РФ в КНР Андрей Денисов
© Фото : сайт посольства РФ в КНР

Российско-китайские отношения, по заявлению руководителей двух стран, переживают наилучший период за всю историю. Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе отправится в Россию с двухдневным государственным визитом в Россию. Об ожиданию от визита, состоянии двусторонних экономических и политических отношений, сотрудничестве в военной сфере, а также о сотрудничестве Москвы и Пекина на международной арене полуострове рассказал в беседе с российским журналистами чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов.

— Председатель КНР Си Цзиньпин 3-4 июля совершит государственный визит в Россию. Что ожидать от встречи руководителей двух стран?

— Мы практически на пороге самого главного мероприятия в политическом календаре двусторонних отношений России и Китая в текущем году: официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Руководители наших государств приучили к своему достаточно частому и результативному общению. В этом играет та ситуация и в мире, и в регионе, и в двусторонних отношениях, на фоне которой происходят наши встречи.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Россия и Китай опубликуют совместные заявления в ходе визита Си Цзиньпина
Что я имею в виду, говоря о фоне встречи? Если взять двусторонние отношения, то здесь, на мой взгляд, происходит достаточно стабильный процесс трансформации количественных накоплений в качественные изменения. Тот факт, что в прошлом году мы остановили тенденцию сокращения нашего товарооборота, а в текущем году месяц от месяца продолжаем его наращивать довольно высокими темпами, говорит о том, что наше торгово-экономическое сотрудничество получило в определенной степени новую динамику. На мой взгляд, это связано не столько с торговлей как таковой, сколько с возрастанием роли крупных инвестиционных проектов, в том числе в инфраструктурной сфере, в энергетической сфере, и целый ряд других интересных проектов, которые сейчас реализуются двумя сторонами.

Для обслуживания более высокой ступени экономического сотрудничества нужны более развитые, более сложные инструменты, прежде всего финансовые. Поэтому  все больше и больше в наших отношениях появляется именно таких новых инструментов. Выпуск облигаций, вхождение в акционерный капитал, различные формы кредитования. Ну и наконец — намерения двух сторон продвигаться к более широкому использованию национальных валют в расчетах друг с другом. Все это пока только начало, нельзя сказать, что мы можем выложить на стол стопку разного рода документов, свидетельствующих о результатах нашей работы. Многое еще в рамках переговоров, многое переживает стадию запуска, тем не менее все эти тенденции в последние полтора  — два года приобрели уже зримые очертания в наших экономических отношениях.

— Какова обстановка в политической сфере?

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Противовес НАТО: чему научат друг друга российские и китайские военные

— Что касается политической сферы, как глобальной, так и региональной, здесь ситуация, с одной стороны, яснее, а с другой — сложнее. Яснее, потому что происходит определенная поляризация, происходит определенная осознание того, что хорошо, а что плохо. В этой ситуации очень важна роль стабилизаторов, тех, которые могут оказать охлаждающее, стабилизирующее влияние на общую турбулентную международную ситуацию. Таким стабилизирующим фактором, на мой взгляд, являются российско-китайские отношения. Стабилизирующая роль подкрепляется двумя обстоятельствами. Во-первых, весомостью этих политических игроков на международной арене. Если взять Китай, то это вторая, а по многим параметрам первая экономика мира, от которой в значительной мере зависят общая мировая экономическая конъюнктура, состояние мировой экономики, мировой торговли, мировых финансов. И не будем забывать, что вслед за экономической мощью в последние годы Китай утвердил себя и как внушительная политическая и военно-политическая сила. Это фактор, который уже не находится в тени более активных игроков мировой политики. Нет. Он сам стремится играть такую рельефную роль выстраивания политической архитектуры, и эта роль, по нашей оценке, безусловно, позитивная. Что касается России, то здесь много говорить не будем. Экономический профиль нашей страны, может, и не столь высок, как это было в былые годы в случае с Советским Союзом, но что касается общего потенциала, в том числе военного и дипломатического профиля, то здесь наша страна продолжает оставаться в числе ведущих мировых игроков. Это первое из двух обстоятельств.

Во-вторых,  наши оценки мировой ситуации, наши позиции по разного рода проблемам, которые переполняют современную систему мировых отношений, в целом достаточно близки, а по многим параметрам совпадают. Это вовсе не означает, что мы одинаково думаем. Нет, мы разные. У нас есть свои специфические интересы и в региональных, и в международных делах, но с точки зрения факторов, определяющих внешнеполитическую линию, мы с нашим китайским соседом достаточно близки. Это позволяет проводить достаточно близкую линию по различным аспектам повестки международных организаций, в том числе ООН. И прямо скажем: это оказывает отрезвляющее влияние на наших партнеров по тем же международным организациям.

— Будет ли затронут вопрос сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути  во время визита Си Цзиньпина? 

— Конечно, будет. Эта тема интересует и наших китайских партнеров, и нас. Все необходимые слова о значении и перспективах уже сказаны, в  том числе самими лидерами. И нам сейчас надо договариваться о конкретике, о том, как это будет развиваться. 

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
Санкции Запада ускорили процесс сближения России и Китая, отметил Путин
И нам, и Китаю очень важно, что будет происходить на этом самом большом континентальном пространстве современного мира. Скажем, тот же "Один пояс, один путь" — это не просто некий проект развития инфраструктуры.

Это еще и переустройство жизней миллионов и десятков миллионов людей. Россия и Китай так или иначе находятся в самом русле этого процесса — процесса освоения евразийского пространства.

Я напомню, что соглашение о сопряжении ЕАЭС и концепции "Один пояс, один путь" было подписано или принято сторонами от имени руководителей наших стран 8 мая 2015 года. Прошло два года. За эти два года мы прошли определенный путь. Понятно, что это начало начальной стадии. Я бы так это определил, извините за  тавтологию. Но реализация такого рода программ требует года и даже десятилетия. Появляются новые интересные векторы развития идеи протяженной региональной интеграции. 

© РИА Новости / Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкВладимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов в Кремле. 8 мая 2015
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов в Кремле. 8 мая 2015

— Ранее МИД Китая сообщил, что в ходе визита будет подписан ряд документов. Что это за документы?

— Обсуждается целая гамма переговорных документов. Причем они делятся на две группы: по государственной и правительственной линии, и корпоративные.  У нас десятки документов второй группы, причем по многим позициям переговоры ведутся буквально каждый день. 

— Будут ли обсуждаться вопросы регионального сотрудничества?

— У нас на Дальнем Востоке буквально за полтора года значительно улучшился инвестиционный климат. Создана нормативная база ТОРов, свободный порт "Владивосток". Реализуется десяток проектов на этих территориях, и в них подавляющая часть — китайский капитал. Хотя, конечно, мы готовы работать с южными корейцами и с японцами. Но в силу интереса и возможностей Китай, конечно, для нас стоит на первом месте. 
Нам нужны истории успешной реализации проектов. Когда мы говорим нашим китайским партнерам, что мы серьезно улучшили климат, создали нормативно-правовую базу, которая отвечает мировой практике, реакция китайских инвесторов сдержанная. Условия действительно хорошие, но те, кто применяет эти условия, может быть, у них другие подходы и другая оценка ситуации? Необходимо признать элемент осторожности в подходе китайского бизнеса к реализации совместных проектов на Дальнем Востоке. 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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РФ и Китай подпишут более десятка соглашений во время визита Си Цзиньпина
Кстати, наоборот тоже бывает. Немало проектов в Китае реализуются российскими компаниями. И они здесь тоже не в обстановке медового месяца развивают свой бизнес. Они сталкиваются с довольно серьезными проблемами, когда существующие регулирующие меры и инструкции вполне правильны и адекватны, но на местах могут восприниматься по-разному. Здесь нет предвзятости. В конечном счете здесь надо искать экономический интерес. 

Один из документов, который обсуждается в данный момент в рамках планов развития Дальнего Востока, — это создание центра по защите интересов китайских инвесторов. Посмотрим, будет ли готов проект к подписанию в ходе этого визита Си Цзиньпина. В нем заинтересованы и мы, чтобы к нам шли инвестиции и китайские партнеры, чтобы их интересы были защищены. 

— Минобороны Китая накануне подтвердило, что Россия и Китай подписали  дорожную карту по сотрудничеству в военной сфере на 2017-2020 годы. Кроме того, совсем скоро начнутся совместные учения в Балтийском море. Можно ли говорить о военном союзничестве? Это сдвиг в двустороннем военном сотрудничестве?

— У нас много точек пересечения в военной сфере, но мы не военные союзники. Степень сотрудничества по военной линии — это отражение степени политической близости и доверия. Военное сотрудничество, организация военных учений. Если мы одинаково и близко оцениваем те угрозы, которым подвергаемся, то будет естественно попробовать соизмерить наши методы к отражению этих угроз. Здесь о союзничестве речи не идет. 

Экипаж армии КНР во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Китай примет участие в Армейских международных играх в 2017 года
Союзничество — это когда принимаются обязательства военного характера. У нас таких обязательств не предвидится. Об этом не ведется разговор, но есть формы сотрудничества другого уровня. Появился танковый биатлон, другие соревнования. Это элемент политического доверия.

Наше сотрудничество в военно-морской сфере находится на продвинутой стадии. Мы проводили военные учения по отработке террористических атак и нападения с моря в Тихом океане. У нас есть опыт военного взаимодействия в Средиземном море. Для Китая здесь есть интерес в океанском плавании. В случае учений в этом году это то, что можно назвать дальним походом. 

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкипаж танка Type 96 армии КНР во время финальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж танка Type 96 армии КНР во время финальных соревнований конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино

—  Насколько у нас с китайскими партнерами совпадают подходы по отношению к Северной Корее? Могут ли возникнуть новые форматы? Или мы вернемся к формату шестисторонних переговоров? 

— Пока быстрого решения, в силу разных причин, не просматривается. Что касается Китая и России, для нас эта проблема жизненная. Это происходит непосредственно у наших границ.  В США аналитики говорят, что КНДР вот-вот создаст двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты и тогда она будет в состоянии достигнуть территории США. 

Храм Неба в Пекине. Архивное фото
© Фото : Fong Chen
Китай поддерживает предложенную Россией "дорожную карту" по проблеме КНДР
Любая военная эскалация чревата своими последствиями абсолютно негативного характера по всем направлениям: и для морского судоходства, и для экономики, и для других отраслей, включая экологию. Позиции России и Китая совпадают в главном — мы категорически исключаем какую-либо военную эскалацию в регионе. Возможен только переговорный путь, только дипломатические, политические усилия. Как выйти на это переговорное решение? Китай предложил свои формулы. Мы их разделяем и поддерживаем. Но у нас есть и свое видение, как и в какой комбинации пытаться найти условия компромисса между проведением военных учений под эгидой США и ракетно-ядерными программами КНДР. Вокруг этого идет разговор. 

Позиции Китая и России с точки зрения оценки ядерной проблемы на Корейском полуострове хорошо известны. Но ситуация очень трудная, и она будет обсуждаться лидерами в Москве. 

—  Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов говорил, что российская сторона разработала дорожную карту по КНДР  и тесно ее координирует с китайскими партнерами. Китай заявил, что приветствует эту инициативу и что она совпадает с предложением Китая о двойной заморозке.  Нет ли конкуренции между Россией и Китаем в этом вопросе? 

— У нас есть эффективная система консультаций между министерствами иностранных дел на всех уровнях, в том числе на уровне курирующих эту тему заместителей министров. Корейская тема находится в повестке дня этих консультаций. Никакой конкуренции тут нет и быть не может. Нет секретного плана Б, который все решит. Набор возможных опций для обсуждения чрезвычайно узок. 

Американо-китайский диалог по дипломатии и безопасности в Вашингтоне. 21 июня 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Китай приучает США делиться властью над миром
Что такое двойная заморозка?  Одна сторона замораживает военные учения (США, Южная Корея), которые другая сторона (КНДР) воспринимает как угрозу для себя. В свою очередь КНДР замораживает свои ракетные и ядерные программы. Результат — это выработка новой системы гарантий безопасности для всех, кто живет в этом регионе. 

Как таковой конкуренции тут быть не может. Есть много тактических предложений по реализации, кто к кому едет, какие резолюции в Совбезе ООН могут обсуждаться? Такие вопросы могут обсуждаться.

 

 

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