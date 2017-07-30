ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на военном параде по случаю 90-летия Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил о необходимости создания самой мощной армии за всю историю страны ради достижения своих целей и обеспечения собственной безопасности.

Военный парад прошел в воскресенье на военном полигоне Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия. Это первый парад, проводимый в честь НОАК с момента образования КНР в 1949 года, а также первый парад на военной базе. В нем приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единиц наземного оборудования.

Си Цзиньпин заявил, что мирная жизнь – это награда для любого народа, а защита мира – главная ответственность народной армии.

"Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за все время народную армию", — заявил лидер КНР.

Китайский лидер подчеркнул, что НОАК "обладает способностью одержать победу над любым захватчиком, а также уверенностью и решимостью в вопросах защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны".

Народно-освободительная армия КНР была основана 1 августа 1927 года. В сентябре 2015 года Си Цзиньпин объявил, что Китай до конца 2017 года сократит численность своих вооруженных сил на 300 тысяч человек из небоевого состава. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с численностью в 2 миллиона человек.