Главком ВКС положительно оценил сотрудничество с Китаем в авиационной сфере

СЫПИН (Китай), 29 июл – РИА Новости. Россия и Китай добились значительных успехов в сотрудничестве в авиационной сфере, заявил журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"По линии авиации у нас прекрасные отношения, китайская сторона знает наши самолеты и вертолеты и закупает очень много. Я думаю, что в авиационной составляющей мы нашли паритет и взаимовыгодно работаем в этом направлении", — сказал он.

В субботу главнокомандующий ВКС осмотрел места базирования участников международного конкурса "Авиадартс-2017", мишенное поле и командный пункт управления полетами.

В воскресенье Бондарев примет участие в церемонии открытия "Авиадартса", а затем встретится со своим коллегой — командующим ВВС Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ма Сяотянем.