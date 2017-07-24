Сжимаемые Госдепом пружины распрямляются и бьют по США

Владимир Лепехин, для РИА Новости

В минувшую субботу республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и уже во вторник должен быть вынесен на голосование в палате представителей конгресса и сенате.

Никто особо не сомневается в том, что парламентское большинство поддержит данный законопроект. В отношении наказания строптивой России члены конгресса более или менее единодушны, и дебаты там ведутся в основном вокруг того, а не присоединить ли к пакету санкций против России и Ирана еще и санкции против Северной Кореи — для наглядности ("ось зла" как-никак). Однако вот что интересно: продолжение американским истеблишментом политики санкций против России свидетельствует не о силе США, а об их нарастающей слабости.

Истерический невроз — переход в новую фазу

Санкции против России, борьба с "русскими хакерами", обвинения Трампа в связях с российскими политиками, арест российской недвижимости в Польше, лживые русофобские спичи в ООН — эти и многие другие, мягко говоря, недружественные и явно неадекватные по отношению к России шаги свидетельствуют не о политической мощи США, но о таком состоянии американского истеблишмента, для которого самым точным определением может стать понятие "истерика".

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома © AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

В словах "Америка" и "истерика" автор этих строк видит не только рифму. Все или почти все, что делают сегодня США в сфере внешней политики, похоже на проявление истерического невроза.

Истерический невроз, если говорить на языке психологов, суть "такие нарушения в психике (в данном случае — в психике американских элит), которые возникают в экстремальных ситуациях и характеризуются "расстройством сознания, моторики, чувствительности и вегетативных функций".

Большинство решений Госдепа, Пентагона, конгресса и других органов власти и управления США последних месяцев, похоже, объясняются обострением этого самого расстройства.

Истерические неврозы проявляются в различных формах. Одна из них — истерическое сумеречное состояние, то есть расстройство с наличием галлюцинаций, замещающих реальное положение дел. Поведение больных в таких случаях чрезвычайно выразительно, иногда театрально: они разыгрывают сцены, в которых травмирующая ситуация, предшествовавшая развитию невроза, занимает центральное место.

В процессе развития недуга у больных возникают психогенно обусловленные несистематизированные бредоподобные идеи. Истерические сумеречные состояния могут быть затяжными. При этом после окончания очередного приступа у больного, как правило, наступает полная амнезия (утрата памяти).

Вот в этом далеко не полном описании заболевания содержатся весьма характерные для современных США признаки: галлюцинации (убежденность в том, что американское оружие служит Добру, в то время как все, кто противостоит Госдепу, находятся на стороне Зла), театральность (любое, даже самое гнусное действие янки немедленно превращается в соответствующее публичное представление с "хорошими американскими парнями" в главной роли), бредоподобные идеи (о том, например, что США должны править миром) и соответствующие приступы амнезии сразу же после того, как американцы получают по носу.

Санкции как оружие против самих себя

Описываемое нами расстройство американского коллективного бессознательного началось не вчера. Так, объявление США самих себя исключительной державой после сентября 2001 года стало первым симптомом неадекватности американского правящего класса и его погружения в грезы глобализма, отливающиеся вот уже полтора десятилетия ростом масштабов нескольких межцивилизационных войн, в каждой из которой Вашингтон играет первую скрипку. Разумеется, в какой-то момент сжимаемая американскими амбициями пружина достигла своего предела и теперь начала разжиматься.

Решение России по Крыму в марте 2014 года — в ответ на стремление Госдепа подмять под себя Украину — стало одной из тех пружин, которая, разжавшись и щелкнув Госдеп и Пентагон по носу, вызвала у них первый за последние десятилетия истерический припадок.

Припадки истерии, как известно из той же психологии, — следствие патологического перенесения внутреннего конфликта на соматическую (болезненное самоощущение самих себя) почву. "Русские захватили Крым, да как они посмели!" — вот "травмирующая ситуация", вызвавшая в американском истеблишменте дискомфорт и последующий внутренний конфликт.

Оценка позиции руководства России американскими демократами оказалась вполне предсказуемой. "Гегемон" в лице Обамы обиделся и фактически объявил России войну. Именно отсюда — экономические санкции против Москвы, приписывание ей вины в крушении малайзийского "Боинга" над Донбассом, нелепые обвинения во вмешательстве в американские выборы, высылка российских дипломатов из США и прочие действия, укладывающиеся в симптоматику истерического невроза.

В 2014 году Штаты ввели санкции против России из-за неспособности противопоставить ей достойные аргументы в политическом споре, то есть в качестве мести. Сегодня эти санкции продлеваются уже во многом из меркантильных соображений, но и месть никуда не делась. Полагаю, что одержимость американской элиты местью — самый красноречивый показатель нарастающей моральной, интеллектуальной, а значит, и политической слабости Америки. Впрочем, нынешнее "сумеречное состояние" американского общества — это еще и следствие нарастающего страха его элит перед неизбежным разворотом большинства стран в сторону от США и последующим возмездием.

Руководство России и до ситуации с Крымом периодически вызывало у американского истеблишмента реакции, близкие к истерическим: например, своими действиями в Южной Осетии в 2008 году, защитой сирийского режима от террористов (начиная с 2011 года) и обвинений в применении им (уже в 2013 году) химического оружия и так далее. И с подобными ситуациями Госдеп как-то справлялся, не срываясь в припадки. Но вот Крым, похоже, стал той каплей, после которой недуг официальных Штатов стал очевидным и необратимым.

Сжимаемые пружины распрямляются

Нарастающие внутри американского правящего класса расстройства раскололи элиты, выявили внутри них множество противоречий и вызвали массу противоборств и фрустраций. В результате Пентагон уже не всегда в курсе того, что задумал Госдеп, а тот, в свою очередь, ведет борьбу с американскими спецслужбами за влияние на конгресс.

Американские СМИ, ставшие основным объектом и субъектом антироссийской истерии, вот уже полторы недели обсуждают содержание явных и тайных встреч Трампа с Путиным в Гамбурге и навязчиво отговаривают сограждан иметь какие-либо дела с русскими. Тем не менее все больше американцев не вписываются в предлагаемые им параноидальные схемы.

Так, в минувшую пятницу глава командования специальных операций США Рэймонд Томас вдруг заявил, что американские войска не имеют права находиться на территории Сирии. А уже на следующий день глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд отметил, что Россия — далеко не единственная угроза, с которой приходится иметь дело Вашингтону.

© AP Photo / Arab 24 network Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо © AP Photo / Arab 24 network Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо

Понятно, что в подобных утверждениях еще нет понимания реальности, но уже имеются проблески здравого смысла, позволяющие надеяться на то, что выздоровление больного начнется с переоценки Госдепом своих действий — например, на сирийском направлении.

Некоторые эксперты считают, что США уже "кидают своих марионеток в Сирии". На самом деле американские силовики лишь перестраивают и меняют своих марионеток под команду Трампа, пытающуюся разобраться в противоречивой логике представителей проамериканской "антитеррористической" коалиции. Отсюда вопрос — успеют ли янки увернуться от многочисленных пружин, которые начинают распрямляться в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии и других странах, где американские военные насаждали "демократию", захватывая активы и убивая невинных людей?

Аналогичным образом складывается ситуация и на Украине. Так, недавнее назначение спецпредставителем США по Украине Курта Волкера в Киеве считают свидетельством намерений Госдепа придать американо-украинским отношениям "второе дыхание". Здесь полагают, что Волкер направился в минувшее воскресенье в Донбасс — к линии соприкосновения подразделений ВСУ с ополченцами ДНР — для того, чтобы поддержать Киев. На самом деле команда Трампа попросту пытается понять, зачем США влезли на Украину и что теперь делать с Киевом и Крымом.

Хаос в системе принятия решений в Соединенных Штатах нарастает, и связан он не только с попытками американских демократов любой ценой остановить Трампа, но и с общим морально-психологическим состоянием американского общества, погружающегося в трясину "сумеречного состояния".