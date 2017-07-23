МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы, обладающие большинством к конгрессе США, могут выступить против объединения законопроектов по санкциям в отношении России и Ирана с проектом санкций по КНДР, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в сенате.

"В прошлом месяце сенат одобрил законопроект по санкциям только в отношении России и Ирана. Источники в конгрессе заявили, что сенаторы-республиканцы могут выступить против присоединения санкций в отношении Северной Кореи, однако еще не известно, будут ли эти опасения и впредь тормозить законодательную процедуру", — пишет агентство со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.