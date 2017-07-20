Америка кидает сирийских марионеток: кому еще приготовиться

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Газета The Washington Post сообщает сегодня, что около месяца назад президент Трамп дал распоряжение ЦРУ прекратить всяческую помощь сирийской оппозиции. Эта программа была начата четыре года назад по распоряжению президента Обамы — с целью оказать давление на правительство Сирии, возглавляемое президентом Асадом. Официально речь шла только о поддержке "умеренной оппозиции".
Кто вооружался Америкой в действительности — можно судить по тому, у кого в результате постоянно оказывались образцы американского вооружения.
Дональд Трамп заявлял о намерениях изменить ориентиры в американской политике в Сирии в ходе своей предвыборной кампании. Однако после американского ракетного удара по правительственному аэродрому, последовавшему вслед за обвинением правительства Асада в использовании химического оружия, создалось впечатление, что в Вашингтоне все без перемен. На самом же деле, использовав дымовую завесу милитаристской риторики, вышедшей из Белого дома вслед за выпущенными "Томагавками", американский президент все-таки предпринял важнейший шаг в урегулировании сирийского конфликта.
Теперь мы лучше понимаем причину высокой эффективности последней договоренности о прекращении огня на юге Сирии. Как только повстанцы начали явственно осознавать, что за ними более не стоит Америка, воздух начал испускаться из их шин.
И это несмотря на колоссальные трудности на пути к замирению этой зоны конфликта. Теперь мы знаем, что американцы не подливают более горючего в оппозиционное пламя в Сирии. Однако важно иметь в виду, что в зоне перемирия, на границе с Израилем, находятся силы повстанцев. К ним могут присоединиться и беженцы, нашедшие пристанище в Иордании. Это преимущественно сунниты, настроенные оппозиционно к правительству президента Асада. Только благодаря авторитету России удалось добиться прекращения огня, которое некоторые "ястребы" в Дамаске и Тегеране рассматривали как нежелательное признание законности присутствия на юге сил оппозиции.
Последние новости указывают на то, что российская политика в Сирии была на самом деле оправданной и дальновидной. По сути, это признают сегодня и главные игроки в Вашингтоне. Пусть под улюлюканье недовольных и кровожадных "зрителей", но первые шаги на пути российско-американских совместных усилий по урегулированию сирийского кризиса совершены. Как гласит русская пословица, лиха беда начало.
Однако уже следующий президент отменил решение, принятое предшественником.
Это урок тем силам, которые искренне думают, что присягнув Америке и получив от нее заверения — и даже вполне материальную помощь, — они теперь обеспечили себе будущее. В действительности США могут "кинуть" их так же, как и своих сирийских протеже.