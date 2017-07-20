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Америка кидает сирийских марионеток: кому еще приготовиться

18:1420.07.2017
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© AP Photo / Syrian Democratic ForcesБойцы СДС в Табке, Сирия. Архивное фотоБойцы СДС в Табке, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Democratic Forces

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Газета The Washington Post сообщает сегодня, что около месяца назад президент Трамп дал распоряжение ЦРУ прекратить всяческую помощь сирийской оппозиции. Эта программа была начата четыре года назад по распоряжению президента Обамы — с целью оказать давление на правительство Сирии, возглавляемое президентом Асадом. Официально речь шла только о поддержке "умеренной оппозиции".

Свободная сирийская армия вербует детей в ряды боевиков – AFP
© РИА Новости
Разведка капитулирует: у ЦРУ нет денег для сирийской оппозиции

Кто вооружался Америкой в действительности — можно судить по тому, у кого в результате постоянно оказывались образцы американского вооружения.

Дональд Трамп заявлял о намерениях изменить ориентиры в американской политике в Сирии в ходе своей предвыборной кампании. Однако после американского ракетного удара по правительственному аэродрому, последовавшему вслед за обвинением правительства Асада в использовании химического оружия, создалось впечатление, что в Вашингтоне все без перемен. На самом же деле, использовав дымовую завесу милитаристской риторики, вышедшей из Белого дома вслед за выпущенными "Томагавками", американский президент все-таки предпринял важнейший шаг в урегулировании сирийского конфликта. 

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоследствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Сирийская оппозиция во время столкновений с правительственными войсками. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohamad Abazeed
Эксперт прокомментировал прекращение подготовки ЦРУ сирийской оппозиции
Важно отметить, что около месяца удалось хранить это решение в тайне. Как легко догадаться, не только глава ЦРУ Помпео и советник по национальной безопасности Макмастер знали о президентском указе. Мы видели на протяжении последних месяцев, как секретная информация беззастенчиво выплескивалась в прессу. Создалось уже было впечатление, будто болезнь утечек в Вашингтоне неизлечима, что делало любое серьезное общение с новой администрацией крайне затруднительным. Такое противозаконное рассекречивание содержания переговоров с лидерами других стран, к примеру, нанесло уже тягчайший урон доверию к США, как это было в случае утечки касательно израильской агентуры в недрах террористов в Сирии. Нынешняя утечка в The Washington тоже относится, разумеется, к категории саботажа. Само ее продолжение говорит о том, что политика президента со стороны тех или иных вельможных мужей, имеющих доступ к государственным тайнам, продолжает подвергаться непрерывному противодействию. Радовать может то, что на этот раз сумели скрывать тайну от вездесущих журналистов в течение большего времени. Это дает основания для сдержанного оптимизма на будущее.
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Пентагон обеспокоен публикацией данных о расположении баз США в Сирии

Теперь мы лучше понимаем причину высокой эффективности последней договоренности о прекращении огня на юге Сирии. Как только повстанцы начали явственно осознавать, что за ними более не стоит Америка, воздух начал испускаться из их шин.

И это несмотря на колоссальные трудности на пути к замирению этой зоны конфликта. Теперь мы знаем, что американцы не подливают более горючего в оппозиционное пламя в Сирии. Однако важно иметь в виду, что в зоне перемирия, на границе с Израилем, находятся силы повстанцев. К ним могут присоединиться и беженцы, нашедшие пристанище в Иордании. Это преимущественно сунниты, настроенные оппозиционно к правительству президента Асада. Только благодаря авторитету России удалось добиться прекращения огня, которое некоторые "ястребы" в Дамаске и Тегеране рассматривали как нежелательное признание законности присутствия на юге сил оппозиции. 

© AFP 2017 / Mohamad AbazeedБоец сирийской оппозиции ведет наблюдение за позициями правительственных сил в провинции Кунейтра
© AFP 2017 / Mohamad Abazeed
Боец сирийской оппозиции ведет наблюдение за позициями правительственных сил в провинции Кунейтра

Дым над Раккой. 7 июня 2017
© REUTERS / Rodi Said/File Photo
После битвы за Ракку: все против всех
Параллельно Россия сумела договориться с Израилем, который пока избегает введения своих воинских подразделений в Сирию, но при этом опасливо наблюдает за укреплением иранских сил и милиций "Хезболлы" в непосредственной близости от собственных границ. Именно российские дипломатические усилия сыграли здесь важнейшую роль. Невзирая на все множественные хитросплетения в полыхающей Сирии, совместные российско-американские усилия оказываются на самом деле чрезвычайно действенными.

Последние новости указывают на то, что российская политика в Сирии была на самом деле оправданной и дальновидной. По сути, это признают сегодня и главные игроки в Вашингтоне. Пусть под улюлюканье недовольных и кровожадных "зрителей", но первые шаги на пути российско-американских совместных усилий по урегулированию сирийского кризиса совершены. Как гласит русская пословица, лиха беда начало.

Разрушенные здания в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сын Башара Асада рассказал об ужасах войны в Сирии
И еще. Как следует из публикации The Washington Post, программа тайного вооружения сирийских боевиков была предпринята администрацией Обамы в 2013 году — практически одновременно с, казалось бы, счастливо разрешившимся, благодаря российскому руководству, "кризисом химического оружия".

Однако уже следующий президент отменил решение, принятое предшественником.

Это урок тем силам, которые искренне думают, что присягнув Америке и получив от нее заверения — и даже вполне материальную помощь, — они теперь обеспечили себе будущее. В действительности США могут "кинуть" их так же, как и своих сирийских протеже.

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