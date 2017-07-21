Лавров пошутил о "тайной встрече" Путина и Трампа

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил о гипотетической четвертой встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге.

Первый контакт на полях саммита G20 в Гамбурге у лидеров России и США состоялся, когда они поздоровались в ожидании начала мероприятия. Затем была официальная встреча Путина и Трампа, продлившаяся более двух часов. Кроме того, СМИ сообщили, что Путин и Трамп якобы провели "тайную" встречу на G20 в Гамбурге, беседа длилась около часа. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп и Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге, сообщения американских СМИ о "тайной" встрече лидеров являются продолжением антироссийской истерии.

"Может быть, они еще ходили вместе в туалет, это была бы четвертая (встреча)", — заявил Лавров в интервью телеканалу NBC News.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп в течение двух дней общались на полях саммита G20 в немецком Гамбурге, никаких "тайных" встреч не было, и утверждать это абсолютно абсурдно.