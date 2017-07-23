Делегация госдепа США во главе со спецпредставителем прибыла в Донбасс

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Делегация госдепартамента США во главе со спецпредставителем Куртом Волкером посетила штаб оперативно-тактической группировки "Донецк" в Донбассе, они ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Украины.

В пятницу госдепартамент США сообщил, что Волкер посетит Украину 21-24 июля. В частности, он посетит Донбасс, после чего встретится с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в субботу сообщил, что в воскресенье в Краматорске обсудит с Волкером ситуацию в Донбассе.

"С посещения штаба оперативно-тактического группировки "Донецк" начался визит в район проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей официальной делегации Государственного департамента США, которую возглавил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер", — говорится в сообщении.

Как отмечается, вместе с делегацией прибыла в Донбасс и посол США в Украине Мари Йованович. Делегацию со стороны вооруженных сил Украины сопровождали руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества министерства обороны Украины генерал-майор Анатолий Петренко.

По данным ведомства, члены делегации ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий и структурой и организацией военным управлением. "Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", — добавили в ведомстве.

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