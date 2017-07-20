Почти космические технологии: почему российский танк Т-90 покоряет мир

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Россия и Ирак заключили контракт на поставку большой партии танков Т-90. На первом этапе планируется передать Багдаду 73 танка. Иракцы хорошо знакомы с российским оружием, и выбор Т-90МС не случаен. По аналогии с прежними подобными контрактами дорогостоящая сделка на сумму от одного миллиарда долларов оправдана существующими военными угрозами.

На Ближнем Востоке ценят эффективность и практичность российского оружия, а Т-90 считается лучшим танком на международном рынке. К новейшей экспортной версии танка Т-90МС присматривается Саудовская Аравия. Уральская броня относительно мирно побеждает конкурентов во многих странах.

Россия участвует в международных тендерах на поставку бронетанковой техники Вьетнаму. По лицензии строит танки Т-90 Индия, 70% вооружения которой — российского производства.

Почти полностью реализован контракт на поставку 100 танков Т-90 Азербайджану . Ранее Россия поставила более 120 танков Т-90С Алжиру

Российское оружие завоевало 27% мирового рынка (второе место после США с 31%), несколько лет экспорт российской продукции военного назначения держится вблизи отметки в 15 миллиардов долларов. Сложно выделить в этой сумме долю уральской брони, однако цена танка Т-90МС составляет около четырех миллионов долларов (для сравнения: французский танк AMX-56 Leclerc стоит в три раза дороже).

И неслучайно даже украинскую новость о Львовском бронетанковом заводе иллюстрируют всеми узнаваемые российские Т-90.

Конкурентные преимущества

Т-90 вошел в пятерку лучших танков мира по версии журнала The National Interest. Фактически новейшая экспортная версия танка Т-90МС (внутрироссийский аналог — Т-90АМ) не имеет равных по соотношению боевой эффективности, высочайшего качества и умеренной цены.

Главным конкурентным преимуществом Т-90 за рубежом считают дальность поражения цели. Установленная на танке 125-миллиметровая пушка Д-81 ТМ (2А46) интегрирована с системой управления огнем, которая учитывает в расчетах множество параметров (даже деформацию ствола от нагрева). Столь же высоко оценивают установленный на Т-90 комплекс активной защиты "Штора" и управляемые лазером противотанковые снаряды комплекса "Рефлекс-М" (9К119М), которые на расстоянии до пяти километров способны пробить однородную броню толщиной более 700 миллиметров . Танк Т-90МС максимально унифицирован для использования боеприпасов предшествующих модификаций Т-90, однако боекомплект расширен за счет осколочного снаряда с дистанционным подрывом (для более эффективного уничтожения живой силы противника).

В танке Т-90МС впервые появились штурвальное управление и система автоматического переключения передач (с возможностью перехода на ручное переключение), которые улучшают скоростные и маневренные характеристики машины, а также снижают расход топлива и утомляемость механика-водителя (для него установлен еще и комбинированный ночной прибор — телевизор-тепловизор). В башенном модуле Т-90МС располагаются два из трех членов экипажа — командир и наводчик. Здесь размещены также автоматизированный комплекс управления вооружением, плазменные панели приборов, панорамный прицел, система кругового видеонаблюдения

Почти космические технологии не снижают эффективности и безотказности Т-90 в суровых условиях эксплуатации. Это по достоинству оценили в странах Азии и Ближнего Востока, куда сегодня и направлены основные экспортные потоки продукции "Уралвагонзавода".

Ближайшее и беспилотное будущее

В современном мире оборонный потенциал — основа суверенитета любой страны. Вероятно, поэтому более 460 новейших Т-90МС намерена приобрести Индия, в армии которой уже имеется около 400 российских танков Т-90С. В формате программы Make in India планируется произвести более одной тысячи танков Т-90.

"Уралвагонзавод" завершил переговоры о поставке 146 танков Т-90МС для Вооруженных сил Кувейта. Бронетанковым войскам Вьетнама в среднесрочной перспективе могут понадобиться около 200 танков Т-90МС. Список неполный. И, по мнению заместителя генерального директора "Рособоронэкспорта" Игоря Севастьянова, экспортный потенциал Т-90 продолжает расти.

Между тем создатели лучших в мире танков устремлены в роботизированное будущее. Беспилотная версия Т-90 получит современную систему "технического зрения", благодаря которой оператор будет дистанционно управлять машиной и всеми системами вооружения.

Установленные на внешней поверхности танка приборы — радиолокационные станции, лазерные дальномеры, мультиспектральные видеокамеры — выведут на дисплей командирского (обитаемого) танка цифровое изображение обстановки, и командир роботизированного танкового взвода (роты) способен будет ориентироваться на поле боя, контролировать беспилотные танки, осуществлять целеуказание и поражение целей. "Уралвагонзавод" уже приступил к роботизации Т-90.

Стремление вывести с линии боевого соприкосновения максимально возможное количество людей — понятно и оправданно. Роботизация систем и комплексов для различных сред боевого применения — сегодняшний приоритет развития Вооруженных сил России. И даже роботизированная "Армата" не станет концом эволюции.

Заметим, что наши партнеры, до сих пор увлеченно сравнивающие боевые возможности танков Т-90С и M1A2 Abrams, смотрят в прошлое.