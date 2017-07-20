Почти космические технологии: почему российский танк Т-90 покоряет мир

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Россия и Ирак заключили контракт на поставку большой партии танков Т-90. На первом этапе планируется передать Багдаду 73 танка. Иракцы хорошо знакомы с российским оружием, и выбор Т-90МС не случаен. По аналогии с прежними подобными контрактами дорогостоящая сделка на сумму от одного миллиарда долларов оправдана существующими военными угрозами.
На Ближнем Востоке ценят эффективность и практичность российского оружия, а Т-90 считается лучшим танком на международном рынке. К новейшей экспортной версии танка Т-90МС присматривается Саудовская Аравия. Уральская броня относительно мирно побеждает конкурентов во многих странах.
Россия участвует в международных тендерах на поставку бронетанковой техники Вьетнаму. По лицензии строит танки Т-90 Индия, 70% вооружения которой — российского производства.
Российское оружие завоевало 27% мирового рынка (второе место после США с 31%), несколько лет экспорт российской продукции военного назначения держится вблизи отметки в 15 миллиардов долларов. Сложно выделить в этой сумме долю уральской брони, однако цена танка Т-90МС составляет около четырех миллионов долларов (для сравнения: французский танк AMX-56 Leclerc стоит в три раза дороже).
И неслучайно даже украинскую новость о Львовском бронетанковом заводе иллюстрируют всеми узнаваемые российские Т-90.
Конкурентные преимущества
Т-90 вошел в пятерку лучших танков мира по версии журнала The National Interest. Фактически новейшая экспортная версия танка Т-90МС (внутрироссийский аналог — Т-90АМ) не имеет равных по соотношению боевой эффективности, высочайшего качества и умеренной цены.
Почти космические технологии не снижают эффективности и безотказности Т-90 в суровых условиях эксплуатации. Это по достоинству оценили в странах Азии и Ближнего Востока, куда сегодня и направлены основные экспортные потоки продукции "Уралвагонзавода".
Ближайшее и беспилотное будущее
В современном мире оборонный потенциал — основа суверенитета любой страны. Вероятно, поэтому более 460 новейших Т-90МС намерена приобрести Индия, в армии которой уже имеется около 400 российских танков Т-90С. В формате программы Make in India планируется произвести более одной тысячи танков Т-90.
"Уралвагонзавод" завершил переговоры о поставке 146 танков Т-90МС для Вооруженных сил Кувейта. Бронетанковым войскам Вьетнама в среднесрочной перспективе могут понадобиться около 200 танков Т-90МС. Список неполный. И, по мнению заместителя генерального директора "Рособоронэкспорта" Игоря Севастьянова, экспортный потенциал Т-90 продолжает расти.
Между тем создатели лучших в мире танков устремлены в роботизированное будущее. Беспилотная версия Т-90 получит современную систему "технического зрения", благодаря которой оператор будет дистанционно управлять машиной и всеми системами вооружения.
Стремление вывести с линии боевого соприкосновения максимально возможное количество людей — понятно и оправданно. Роботизация систем и комплексов для различных сред боевого применения — сегодняшний приоритет развития Вооруженных сил России. И даже роботизированная "Армата" не станет концом эволюции.
Заметим, что наши партнеры, до сих пор увлеченно сравнивающие боевые возможности танков Т-90С и M1A2 Abrams, смотрят в прошлое.