Кожин подтвердил приобретение Ираком партии российских танков Т-90

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и Ирак заключили контракт на поставку российских танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии, заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин газете "Известия".

Ранее о поставках в 2017 году сообщила компания-производитель танков – научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Согласно данным компании, первая партия насчитывает 73 танка.

"Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество (танков — ред.) большое", — сказал изданию Кожин.

По данным газеты, поставка более 70 танков — лишь первая партия техники, за которой последуют и другие. Тем не менее, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, куда газета обратилась за комментариями, не стали раскрывать детали сделки.

Кожин также сообщил, что "большой запрос" на покупку Т-90 есть и у Кувейта, но "диалог по этому контракту пока продолжается".

Т-90МС — новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались в Т-90. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который обеспечивает более эффективную борьбу с живой силой противника.