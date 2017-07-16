На Украине новость про Львовский завод проиллюстрировали российскими Т-90

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проиллюстрировало в Twitter новость о задержании руководителей Львовского бронетанкового завода фотографией с "Уралвагонзавода". На фото изображены российские танки Т-90.

НАБУ та САП затримали посадовців ЗСУ та ДП "Львівський бронетанковий завод". Деталі:https://t.co/6o07r7gYO1 pic.twitter.com/JlYFE8OJCx — NAB Ukraine (@nab_ukr) 14 июля 2017 г.

​На твит обратили внимание украинские интернет-пользователи, которые начали указывать ведомству на ошибку.

У военных русская форма. Доколе будете искать картинки в гугле? — Матковський Олег (@MatkovskyiOM) 14 июля 2017 г.

эхххх сейас бы не зашквариться и не выдавать фоточки уралвагонзавода за львовские — pR13S7 (@pR13S7) 14 июля 2017 г.

Некоторые подписчики даже стали предлагать настоящие фотографии Львовского завода.

В результате на официальном сайте бюро фотография была заменена, а вот отредактировать публикацию в социальных сетях у ведомства возможности нет.

НАБУ подозревает ряд должностных лиц вооруженных сил Украины, а также директора Львовского завода Романа Тымкива и его заместителя в растрате госимущества и махинациях.

По данным ведомства, они реализовали коррупционную схему — вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании и уже продавались.

Накануне Тымкив был арестован на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 77 тысяч долларов.