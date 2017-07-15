Суд в Киеве арестовал директора Львовского бронетанкового завода

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева арестовал директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 77 тысяч долларов, сообщает в субботу сайт телеканала "112 Украина".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что ряд должностных лиц вооруженных сил Украины, а также директор Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив и его заместитель подозреваются в растрате госимущества и махинациях при закупке танковых двигателей. По данным ведомства, они реализовали коррупционную схему — вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании и уже продавались.

"Буквально несколько минут назад закончилось заседание. Судья избрал меру пресечения для Романа Тымкива в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере два миллиона гривен (около 77 тысяч долларов по курсу нацбанка)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, прокуроры просили установить 28,5 миллионов гривен (более миллиона долларов) залога. По их словам, именно на такую сумму был нанесен ущерб государству в результате действий директора Львовского бронетанкового завода.

Указывается, что Тымкива обязали сдать заграничные паспорта. Он будет находиться в СИЗО.