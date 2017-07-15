Суд в Киеве арестовал директора Львовского бронетанкового завода

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева арестовал директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 77 тысяч долларов, сообщает в субботу сайт телеканала "112 Украина".
"Буквально несколько минут назад закончилось заседание. Судья избрал меру пресечения для Романа Тымкива в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере два миллиона гривен (около 77 тысяч долларов по курсу нацбанка)", — говорится в сообщении.
Как отмечается, прокуроры просили установить 28,5 миллионов гривен (более миллиона долларов) залога. По их словам, именно на такую сумму был нанесен ущерб государству в результате действий директора Львовского бронетанкового завода.
Указывается, что Тымкива обязали сдать заграничные паспорта. Он будет находиться в СИЗО.