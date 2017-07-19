Россия надеется заключить контракты с Вьетнамом по оборонной промышленности

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19, июл – РИА Новости. Россия участвует в ряде международных тендеров на поставку военной техники Вьетнаму и заинтересована в совместных разработках вооружений с этой страной, заявил журналистам во среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Безусловно, у нас есть серьезные обращения от вьетнамской стороны. Надеюсь, что у нас после некоей паузы получатся более мощные проекты относительно тех, что были реализованы ранее", — сказал он в ходе авиасалона МАКС-2017.

Глава РОЭ подчеркнул, что Россия готова развивать совместные опытно-конструкторские работы с Вьетнамом.

"Нас интересует создание тропического центра в Камрани. Мы провели вьетнамским партнёрам мощную презентацию проекта "Безопасный город" и готовы выходить на предметные соглашения по этому вопросу", — сказал он.

Михеев напомнил, что в последние годы Москва выделяла Ханою ряд госкредитов на закупку военно-морской и бронетанковой техники.