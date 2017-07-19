Россия надеется заключить контракты с Вьетнамом по оборонной промышленности

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19, июл – РИА Новости. Россия участвует в ряде международных тендеров на поставку военной техники Вьетнаму и заинтересована в совместных разработках вооружений с этой страной, заявил журналистам во среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Глава РОЭ подчеркнул, что Россия готова развивать совместные опытно-конструкторские работы с Вьетнамом.
"Нас интересует создание тропического центра в Камрани. Мы провели вьетнамским партнёрам мощную презентацию проекта "Безопасный город" и готовы выходить на предметные соглашения по этому вопросу", — сказал он.
Михеев напомнил, что в последние годы Москва выделяла Ханою ряд госкредитов на закупку военно-морской и бронетанковой техники.