Россия договорилась с Индией об укреплении военного сотрудничества

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Индии Арун Джейтли в пятницу подписали дорожную карту развития военного сотрудничества.
По его словам, дорожная карта станет основополагающим документом при планировании двусторонних контактов.
Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.
Помимо экспорта боевой техники, Россия сотрудничает с Индией в сфере разработок новых вооружений: совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace создало сверхзвуковую крылатую ракету "БраМос", которая начала поступать в ВС Индии в 2005 году. Кроме того, РФ и Индия договорились совместно разрабатывать истребитель пятого поколения (перспективного многофункционального истребителя).