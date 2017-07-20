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Российское оружие перейдет на гиперзвук раньше: паника в Пентагоне

08:3720.07.2017
(обновлено: 08:39 20.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГиперзвуковая ракета, представленная на заводской выставке ОАО Государственное машиностроительное конструкторское бюро Радуга имени А.Я.Березняка. Архивное фотоГиперзвуковая ракета, представленная на заводской выставке ОАО Государственное машиностроительное конструкторское бюро Радуга имени А.Я.Березняка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Минобороны России намерены в 2020-2022 годах получить ряд серийных изделий и авиационных средств поражения, которые будут работать на гиперзвуковых скоростях — в шесть раз быстрее звука, как минимум. Кроме авиационных средств поражения такие разработки ведутся для ВМФ и ракетных войск.

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минобороны хочет получить гиперзвуковые "авиационные средства поражения"
Ранее российское военное ведомство сообщало, что новые образцы гиперзвукового оружия войска получат до 2025 года, то есть сроки сдвигаются в лучшую сторону.

Продолжаются испытания российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" 3М22, серийное производство которой планируют начать в ближайшее время. В США эту ракету назвали "квантовым скачком" в создании "асимметричного оружия" для защиты от ядерной атаки. По данным издания Washington Times, "Циркон"  способен лететь в шесть раз быстрее звука и практически неуязвим для противоракетных систем. Однако в российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" еще в 2011 году ориентировались на 12-13 Махов.

В Минобороны считают, что в гиперзвуковых разработках Россия не отстает от других ведущих (высокотехнологических) стран мира. В Институте теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН заявляют о российском лидерстве. Как бы то ни было, критерием истины станет практика боевого применения. Возможно, ждать осталось недолго.

Самое ценное

Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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В гиперзвуковой гонке российский "Циркон" вырывается вперед
Рассказывая журналистам о серийном производстве принципиально нового оружия, заместитель министра обороны Юрий Борисов назвал самым ценным достижение гиперзвука не ракетными, а прямоточными двигателями. Полагаю, здесь необходимо пояснение.
Гиперзвуковой аппарат невозможно разогнать традиционным реактивным двигателем, необходимо использовать прямоточный — со сверхзвуковым горением топлива. Ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) на оружейных выставках можно узнать по головной части с воздухозаборником, однако не все знают, что у нее внутри и как это работает.

Ракетно-прямоточный двигатель — штука интересная и сложная. Это комбинированная система, сочетающая принципы работы жидкостного ракетного двигателя и прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Принципиальная разница в том, что ракетный двигатель работает на окислителе, который несет с собой, а прямоточный — на атмосферном кислороде, и это позволяет уменьшить общий вес ракеты или увеличить вес боевой части.

Сотрудник на военном заводе. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Академик РАН: РФ во многом опередила США в области разработок по гиперзвуку
Прямоточные двигатели не могут работать на малых скоростях и применяются в основном на крылатых ракетах со сбрасываемым разгонным блоком-бустером. Давление в камере сгорания прямоточного двигателя создается встречным потоком воздуха, для этого ракету разгоняют до соответствующей скорости (подобие форсажа). "Мах подхвата" равен примерно 1,5. Впрочем, скорость — это еще не всё.

Гиперзвуковые двигатели и аппараты действуют в высокотемпературном облаке плазмы (до 1500 °С), когда  плавятся алюминий и магний, теряет свойства жаропрочная сталь. Приходится решать множество сложнейших научно-прикладных задач. Для управляемости на сложной траектории и сохранения всего спектра функций крылатой ракеты применяются бериллиевые сплавы, новые абляционные материалы, композиты на основе волокон бора и углерода, плазменное напыление тугоплавких покрытий — космические технологии.

© Фото : Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»Ракета "Сармат"
© Фото : Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»
Ракета "Сармат"

Суборбитальные особенности

Российские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Армия получит новые образцы гиперзвукового оружия до 2025 года
Основные тактико-технические характеристики образцов гиперзвукового оружия доступны лишь узкому кругу специалистов, но известно, что на скорости в 5-6 Махов ракета становится почти неуязвимой для существующих средств противовоздушной обороны. Так, даже в случае возможного обнаружения и разрушения "Циркона" средствами ближней ПВО противника кинетической энергии обломков все-таки хватит для вывода из строя корабля или наземной цели.

Другой пример. Гиперзвуковая ракета Ю-71 ("Изделие 4202") преодолела расстояние в шесть тысяч километров за 20 минут и точно поразила цель на Камчатском полигоне Кура осенью 2016 года. Перед входом в плотные слои атмосферы аппарат активно маневрировал по высоте и курсу на скорости до 15 Махов. Предположительно, это испытание прототипа боевого блока новой сверхтяжелой МБР "Сармат", которая должна заменить в Ракетных войсках стратегического назначения МБР "Воевода".

Развертывание комплекса начнется в 2018 году. Неуловимый системами "Сармат" способен нести до 16 ядерных блоков на расстояние 16 тысяч километров. Концепция комплекса учитывает и максимальный вес забрасываемых боеголовок (до 10 тонн), и доставку меньшего числа боеголовок по непредсказуемым траекториям (с учетом возможностей перспективных систем ПРО).

Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт: гиперзвуковая ракета "Циркон" ослабит позиции США
Заместитель министра обороны Юрий Борисов еще в мае 2014 года заявил, что работы по созданию тяжелой МБР идут по плану, новая ракета может летать через любой из полюсов. Технология удара по суборбитальной траектории через Южный полюс (в обход развернутых средств ПРО в Северной Америке) также позволяет осуществлять запуски гражданских космических аппаратов.

Справедливости ради заметим: США тоже имеют опытные образцы гиперзвуковых летательных аппаратов. Один из них, ХМ37А, возможно, будет использоваться в качестве боевой части баллистической ракеты. Однако ничего хотя бы отдаленно напоминающего "Сармат" американцы не создали.

И последнее. Высокоточные гиперзвуковые изделия (каким именем их ни назови) не являются инструментами исключительно "третьей мировой войны". В локальных конфликтах они способны поражать стратегические объекты противника кинетической энергией боеголовки, без использования ядерного заряда. Гиперзвук отдаляет Апокалипсис, и все же Америка начала беспокоиться, а в Пентагоне — легкая паника.

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