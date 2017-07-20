Российское оружие перейдет на гиперзвук раньше: паника в Пентагоне

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В Минобороны России намерены в 2020-2022 годах получить ряд серийных изделий и авиационных средств поражения, которые будут работать на гиперзвуковых скоростях — в шесть раз быстрее звука, как минимум. Кроме авиационных средств поражения такие разработки ведутся для ВМФ и ракетных войск.
Продолжаются испытания российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" 3М22, серийное производство которой планируют начать в ближайшее время. В США эту ракету назвали "квантовым скачком" в создании "асимметричного оружия" для защиты от ядерной атаки. По данным издания Washington Times, "Циркон" способен лететь в шесть раз быстрее звука и практически неуязвим для противоракетных систем. Однако в российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" еще в 2011 году ориентировались на 12-13 Махов.
В Минобороны считают, что в гиперзвуковых разработках Россия не отстает от других ведущих (высокотехнологических) стран мира. В Институте теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН заявляют о российском лидерстве. Как бы то ни было, критерием истины станет практика боевого применения. Возможно, ждать осталось недолго.
Самое ценное
Гиперзвуковой аппарат невозможно разогнать традиционным реактивным двигателем, необходимо использовать прямоточный — со сверхзвуковым горением топлива. Ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) на оружейных выставках можно узнать по головной части с воздухозаборником, однако не все знают, что у нее внутри и как это работает.
Ракетно-прямоточный двигатель — штука интересная и сложная. Это комбинированная система, сочетающая принципы работы жидкостного ракетного двигателя и прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Принципиальная разница в том, что ракетный двигатель работает на окислителе, который несет с собой, а прямоточный — на атмосферном кислороде, и это позволяет уменьшить общий вес ракеты или увеличить вес боевой части.
Гиперзвуковые двигатели и аппараты действуют в высокотемпературном облаке плазмы (до 1500 °С), когда плавятся алюминий и магний, теряет свойства жаропрочная сталь. Приходится решать множество сложнейших научно-прикладных задач. Для управляемости на сложной траектории и сохранения всего спектра функций крылатой ракеты применяются бериллиевые сплавы, новые абляционные материалы, композиты на основе волокон бора и углерода, плазменное напыление тугоплавких покрытий — космические технологии.
Суборбитальные особенности
Другой пример. Гиперзвуковая ракета Ю-71 ("Изделие 4202") преодолела расстояние в шесть тысяч километров за 20 минут и точно поразила цель на Камчатском полигоне Кура осенью 2016 года. Перед входом в плотные слои атмосферы аппарат активно маневрировал по высоте и курсу на скорости до 15 Махов. Предположительно, это испытание прототипа боевого блока новой сверхтяжелой МБР "Сармат", которая должна заменить в Ракетных войсках стратегического назначения МБР "Воевода".
Развертывание комплекса начнется в 2018 году. Неуловимый системами "Сармат" способен нести до 16 ядерных блоков на расстояние 16 тысяч километров. Концепция комплекса учитывает и максимальный вес забрасываемых боеголовок (до 10 тонн), и доставку меньшего числа боеголовок по непредсказуемым траекториям (с учетом возможностей перспективных систем ПРО).
Справедливости ради заметим: США тоже имеют опытные образцы гиперзвуковых летательных аппаратов. Один из них, ХМ37А, возможно, будет использоваться в качестве боевой части баллистической ракеты. Однако ничего хотя бы отдаленно напоминающего "Сармат" американцы не создали.
И последнее. Высокоточные гиперзвуковые изделия (каким именем их ни назови) не являются инструментами исключительно "третьей мировой войны". В локальных конфликтах они способны поражать стратегические объекты противника кинетической энергией боеголовки, без использования ядерного заряда. Гиперзвук отдаляет Апокалипсис, и все же Америка начала беспокоиться, а в Пентагоне — легкая паника.