Армия получит новые образцы гиперзвукового оружия до 2025 года

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Новые образцы гиперзвукового оружия, интеллектуальные робототехнические комплексы и оружие на новых физических принципах будут поставлены в российскую армию до 2025 года, сообщается на сайте Минобороны РФ в воскресенье.

"В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что государственная программа вооружения 2018-2025 годов будет реализовываться с привлечение научного сообщества, так как потребует решения целого ряда научно-технических задач.