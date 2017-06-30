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Ракета будущего: как российско-индийский BrahMos меняет рынок вооружений

14:0730.06.2017
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© РИА Новости / Александр ХроленкоУниверсальная крылатая ракета BrahMosУниверсальная крылатая ракета BrahMos
© РИА Новости / Александр Хроленко

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Стенд российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace на Международном военно-морском салоне в Петербурге 29 июня посетил вице-премьер Дмитрий Рогозин, который отметил успехи компании и напомнил о постоянном внимании российского правительства к этому совместному проекту.

Делегация ОАЭ на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге 2017
© РИА Новости / Александр Хроленко
Что показала Россия на Международном военно-морском салоне в Петербурге
Российско-индийскую крылатую ракету BrahMos создатели называют лучшей в мире, не имеющей аналогов в своем классе. И в этом нет преувеличения, ее преимущества — большая дальность захвата и поражения цели (около 400 километров), широкий диапазон траекторий полета и высокая сверхзвуковая скорость (противник не успевает уйти из зоны поражения), простота управления, эффективное преодоление противоракетной обороны (на высотах до 10 метров), огромная поражающая способность за счет кинетической энергии. Залповый пуск обеспечивает поражение групповых целей. В полете ракета оператором не корректируется (принцип — "выстрелил и забыл"). В теории — девять ракет гарантированно уничтожат три фрегата противника с современной противоракетной обороной. На практике — в ходе испытаний списанный корабль рассекла пополам одна ракета.

© РИА Новости / Александр ХроленкоЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Александр Хроленко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин

С троекратным превышением скорости звука BrahMos оставляет далеко позади вероятных конкурентов, а конструкторы стараются сделать ракету еще быстрее, маневреннее и умнее.

Концепция BrahMos гармонична: разные носители, задачи и цели — и одна универсальная ракетная система для наземных, морских и подводных носителей (авиационный вариант имеет облегченную конструкцию). Во всех средах боевого применения ракета стартует из герметичного транспортно-пускового стакана (поставляется в полной готовности). Универсальность делает систему удобной для обучения экипажей и недорогой в обслуживании.

Образцовый проект

Стенд Объединенной судостроительной корпорации на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге. 28 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Страны Азии и Америки интересуются российской военно-морской техникой
Управляющий содиректор компании BrahMos Aerospace Александр Максичев рассказывает: "В Санкт-Петербурге мы демонстрируем весь спектр возможностей — главное изделие и образцы комплексов на базе ракеты BrahMos, которая способна одинаково эффективно поражать морские и береговые цели. Запуск возможен с носителей на земле, из шахты, в море, под водой. В июле-августе мы завершаем интеграцию ракеты с истребителем Су-30МКИ, что существенно расширит возможности боевого применения".

Компания уже провела моделирование и бросковые испытания ракеты в различных условиях, следующий этап — натурные пуски (удар боевой ракетой по реальной мишени).

"Облегченный авиационный вариант ракеты BrahMos-A имеет длину 8,4 метра и стартовый вес около 2,5 тонны. Многоцелевой истребитель Су-30МКИ способен нести одну такую ракету, а надо бы две. Поэтому наши специалисты разрабатывают малогабаритный облик ракеты", — говорит Максичев.

Малый десантный корабль на воздушной подушке Евгений Кочешков на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге. 28 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Путин отметил важность Международного военно-морского салона для России
По словам представителя BrahMos, ракетой активно интересуются многие страны Азии, но пока компания работает на удовлетворение внутренних потребностей Индии. Комплексы поставляются для индийских Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил. Ракеты BrahMos имеют на борту уже более 10 кораблей. Строится целая серия больших индийских фрегатов. Есть вероятность, что заказанные в России корабли проекта 11356 также будут вооружены этим ударным комплексом.

© РИА Новости / Александр ХроленкоМакет универсальной крылатой ракеты BrahMos, установленной на судне
© РИА Новости / Александр Хроленко
Макет универсальной крылатой ракеты BrahMos, установленной на судне

Объемы производства постоянно растут: уже сейчас BrahMos Aerospace объединяет более 500 специалистов в Индии, а в целом производственная интеграция охватывает тысячи человек.

Опыт сотрудничества

BrahMos Aerospace был создан в 1998 году, 50,5% акций принадлежит индийской Организации оборонных исследований и разработок, 49,5% — российскому "НПО Машиностроения". Головной офис компании находится в Индии. Работа в BrahMos Aerospace считается престижной и перспективной, портфель заказов сформирован на десятилетие вперед.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия договорилась с Индией об укреплении военного сотрудничества
Продукция BrahMos Aerospace изготавливается в обеих странах. В производственной цепочке — десятки индийских и российских предприятий. Важно, что ракета не зависит от комплектующих из Евросоюза. В Индии производство развернуто в Дели, Хайдарабаде и нескольких других промышленных центрах. Действует единая система качества: заказчик сопровождает проект от начала разработки до конца испытаний. Успеху проекта способствует и государственная политика "Сделано в Индии", дающая немалые преференции отечественным предприятиям.

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