РФ опередила США в области разработок по гиперзвуку, заявил академик РАН

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российские ученые добились лучших, чем специалисты в США, результатов в области исследований поведения объектов при гиперзвуковых скоростях, сообщил директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, академик Василий Фомин.

"Результаты лучше, чем у американцев", — сказал Фомин в среду на пресс-конференции в Москве, не уточняя других деталей.

Работы в области гиперзвука нужны, в том числе, для создания современных крылатых ракет.