Минобороны хочет получить гиперзвуковые "авиационные средства поражения"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Россия намерена в 2020-2022 годах получить ряд гиперзвуковых "авиационных средств поражения", заявил замглавы Минобороны Юрий Борисов.

"Мы намерены на рубеже 2020-2022 года получить уже в серию ряд изделий и авиационных средств поражения, которые будут работать именно на гиперзвуковых скоростях ", — сказал Борисов журналистам.

По его словам, самым ценным является достижение гиперзвука не ракетами, а прямоточными двигателями.

"Мы, оценивая научно-технический задел в этой области, не видим, что мы сильно отстали, а находимся примерно на одном уровне с ведущими странами, которые работают в этой области", — добавил Борисов.