Психоанализ: почему многих украинцев свели с ума

Владимир Лепехин, для РИА Новости

Социологи фиксируют неуклонное снижение интереса россиян к тому, что происходит на Украине. Даже та боль, которую испытывают граждане России, получая известия о людях, гибнущих в Донбассе от рук карателей, стала привычной — тем обстоятельством, с которым, увы, ничего поделать нельзя.

Большинство россиян уже не верят в скорую развязку ситуации на Украине, но и не желают, чтобы Россия прилагала дополнительные усилия для решения украинской проблемы. "Пусть делают что хотят" — таков рефрен отношения большинства граждан нашей страны к тому, что происходит в Незалежной.

Многие россияне фактически вычеркнули Украину из своей жизни, полагая, что так лучше для собственного психического здоровья.

Иное дело — Украина. Точнее, ее политики, не желающие расставаться с тактикой, которая, как им кажется, приносит свои плоды (деньги и власть), но, похоже, не понимающие, что названная тактика (поддержание необъявленной войны со всем русским и российским на всех возможных фронтах) — суть петля, постепенно затягивающаяся на их собственных шеях.

Одержимость борьбой с Россией, русскими языком, духом, культурой и историей, а также с Путиным — при полном отсутствии чего-либо иного, эксклюзивного и содержательного, давно стала визитной карточкой киевской хунты. И несмотря на то, что градус русофобии в украинском политическом террариуме вроде бы давно перешагнул все пределы, маниакальный, депрессивный и иные аффективные синдромы продолжают в нем нарастать, порождая все более разнообразные и доселе неизвестные психиатрической практике клинические случаи.

Главной сферой беснований бандеровских сектантов остаются СМИ, что естественно: массмедиа связывают большинство людей с внешним миром, и это окно Киев стремится закрыть по максимуму, дабы создать на Украине особую, замкнутую на саму себя среду, в которой циркулировали бы не достоверная информация, а тщательно культивируемые властью и их квазижурналистской обслугой мифы и бредни.

Эксперимент, закончившийся коллективным сумасшествием

Широкой публике хорошо известен Стэнфордский тюремный эксперимент, проведенный в 1971 году американским психологом Филипом Зимбардо. Согласно условиям эксперимента, некоторое количество студентов-добровольцев были помещены в импровизированную тюрьму в качестве "заключенных", в то время как другим участникам досталась роль "надзирателей". Так вот, в условиях ЗАМКНУТОГО пространства обе категории испытуемых буквально в течение нескольких дней настолько вжились в роль, что одни ("надзиратели") превратились в маньяков-насильников, а другие ("заключенные") — в безропотных и депрессивных жертв.

На нынешней Украине созданы все условия для повторения подобного эксперимента в масштабах целой страны. Налицо огромное количество добровольцев, согласившихся на размещение в психдиспансере в качестве "пациентов" и "санитаров", — вне связи с внешним миром.

На первом этапе названного психологического эксперимента киевские власти лишили население возможности смотреть российские телеканалы, читать российские газеты, издавать, продавать и читать книги русских и российских писателей, принимать актеров из России и прочее. Соответственно, всякий "пациент", чрезмерно интересующийся запретными темами, стал получать палкой по голове от бдительных "санитаров" или же самогО "Зимбардо" из-за океана. И многие украинцы, как мы видим, вполне вжились в предложенные им роли истязателей и "терпил".

К счастью, решетки на окнах украинского психдиспансера оказались проницаемы для информации извне. Так что в стране осталось немало людей, не только устанавливающих тарелки для приема российских телеканалов, но также посещающих Россию и общающихся в поддерживаемых российскими провайдерами социальных сетях. "Черные" и расстрельные журналистские и иные списки СБУ и их подручных оказались неспособными заставить всех украинцев присягнуть хунте, выехать за пределы страны или залечь на дно.

© AP Photo / Sergei Chuzavkov Автомобиль службы Yandex-такси в Киеве © AP Photo / Sergei Chuzavkov Автомобиль службы Yandex-такси в Киеве

Сегодня мы видим переход организаторов эксперимента над Украиной ко второму его этапу. Еще в мае текущего года власти Незалежной объявили кампанию по блокировке российских сайтов и интернет-ресурсов — Mail.ru Group, "В контакте", Yandex.ru, "Одноклассники", Auto.ru, "Кинопоиск" и так далее. А на днях киевские активисты ("пациенты" украинского дурдома, пытающиеся играть роль "санитаров") взялись за изничтожение сервиса "Яндекс.такси"

На прошлой неделе власть провела спецоперацию против украинской газеты "Вести", затеяв там обыск без предъявления соответствующего постановления суда и блокировав работу редакции. А чуть раньше неопознанными силовыми структурами был захвачен офис популярного на Украине издания "Страна.ua" с задержанием его главного редактора Игоря Гужвы и фабрикацией против журналиста целого букета карикатурных обвинений.

Цели украинского эксперимента и эффект Люцифера

Число таких вот клинических случаев, а также сама степень массового психоза возрастают на Украине день ото дня. Что свидетельствует о явном психическом расстройстве не только киевской власти, но и украинского общества в целом, воспринимающего осуществляемый на Украине эксперимент как должное. Но было бы неверно определять индифферентное по отношению к нацизму украинское большинство исключительно как "рагулей" и "селян".

Вышиванки, историческое юродство и замена украинского языка галицийской мовой — все это лишь прикрытие очередного общеевропейского проекта по разделению Европы на рабов и господ посредством создания новых концентрационных лагерей смерти в масштабах отдельных государств.

Нужно понимать, что русофобия в особо извращенных формах как симптом морально-психического расстройства нации возникла не на пустом месте: у этой болезни имеются как субъективные, так и объективные предпосылки.

По итогам Стэнфордского эксперимента, как известно, Филип Зимбардо опубликовал книгу "Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев". С моей точки зрения, одной из косвенных целей этой книги (как и трудов предшественника Зимбардо — американского психолога Стэнли Милгрэма из Йельского университета) стало оправдание фашизма и нацизма путем определения их как объективного свойства "естественной", животной природы человека. При этом американский психолог обходит стороной тот факт, что условия для возобладания в индивидах той или иной (животной или человеческой) стороны создают сами люди, а именно — властвующие элиты.

Украина — не страна, а пространство

Член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Искандер Валитов в своей недавней статье "Размен по-украински: иллюзия благополучия вместо осознания реальности" поставил Украине очень точный диагноз и определил четыре условных стадии, через которые прошла эта страна в последнюю четверть века: "Незалежная Украина", "Украина — не Россия", "Украина — это Европа", "Украина — понад усе". Таков алгоритм украинского эксперимента, целью которого становится трансформация прорусских, постсоветских и православных украинцев не просто в "шариковых" (в "быдло", что переводится с польского языка как "скот"), но в антирусских и антисоветских униатов, а еще лучше — в параправославных сектантов, добровольно, а подчас искренне присягающих неонацизму в духе обитателей психушки, мазохистски аплодирующих своим санитарам-палачам. Вопрос только в том, почему подобный эксперимент оказался весьма успешным для его организаторов именно на Украине.

Главная объективная предпосылка превращения Украины в пространство неонацистско-русофобских экспериментов, сопровождаемых ажитированной депрессией большинства, состоит в том положении, которое она занимает исторически. Это положение между двумя принципиально разными цивилизациями — западно-европейской и евразийско-русской.

Украина находится в пространстве цивилизационного разлома, что столетиями порождало синтез и одновременно шизофрению культур и мировоззрений, заставляя украинцев качаться то в сторону Запада, то в сторону Востока — в зависимости от того, где была сила.

Во второй половине XX века сила вновь оказалась на Западе, куда совершенно естественным образом устремилась традиционно маргинальная украинская масса. (В этом смысле только возвращение Россией своей экономической и иной силы, рост ее привлекательности и тому подобное могут вновь развернуть большинство украинцев в сторону Востока.)

Разворот Украины в сторону Запада был естественным, но, будучи выбором пути развития страны — как колонии США, периферии Польши, резервации Германии и общеевропейской экспериментальной "психушки", он обнажил во фрустрирующем украинском этносе все самые дурные качества — от банального потребительства до изощренного предательства.

Все самое утилитарное и животное повылезало наружу, все люциферовское и садистское обосновалось во власти, все самое инверсивное стало модой, а скотское — предметом преклонения.

Именно по морально-психологическому (а не по идеологическому) принципу и ведется сегодня на Украине гражданская война. Психически здоровые противостоят здесь государству и обществу психически больных, излечить которых в той или иной степени может, как я полагаю, только время.