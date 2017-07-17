МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские активисты начали борьбу с водителями и пассажирами "Яндекс.Такси". Об этом сообщает издание "Вести".

Так, активисты вызывают автомобиль и сообщают таксисту, что его работа "противоречит указу президента Украины о санкциях против российских компаний". По информации издания, один из водителей пошел на сотрудничество и помог волонтерам получить доступ к базе данных клиентов.

Сейчас активисты разрабатывают "формат", при котором появится возможность внести всех, кто использует "Яндекс.Такси" в базу "Миротворца", отмечают "Вести".

Однако, несмотря на блокировки сервисов "Яндекса" на Украине, приложение для заказа такси можно скачать. Кроме того, в отдельных регионах для этого не требуется никаких обходов блокировки.

По мнению юристов, опрошенных изданием, подобные акции против "Яндекс.Такси" незаконны. Они отмечают, что сервис работает в правовом поле, поскольку санкции против "Яндекса" касаются определенных сайтов, но не приложений.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.