МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские активисты начали борьбу с водителями и пассажирами "Яндекс.Такси". Об этом сообщает издание "Вести".
Сейчас активисты разрабатывают "формат", при котором появится возможность внести всех, кто использует "Яндекс.Такси" в базу "Миротворца", отмечают "Вести".
Однако, несмотря на блокировки сервисов "Яндекса" на Украине, приложение для заказа такси можно скачать. Кроме того, в отдельных регионах для этого не требуется никаких обходов блокировки.
В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.