Гужва назвал "трешем" аргументы властей в деле против него

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва считает, что за требованием прокуратуры увеличить сумму залога скрывается желание властей вновь посадить его в тюрьму.

Главреда "Страны.ua" Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 3,2 миллиона гривен (123 тысячи долларов).

По мнению Гужвы, прокуратура основывает свое требование увеличить залог "на фейковой доказательной базе".

"Все эти аргументы — треш, чтобы скрыть реальную цель. А реальная цель и прокуратуры, и администрации президента, которая сейчас давит на суд, — выставить мне малоподъемную сумму залога, а пока я буду искать деньги — закрыть меня снова в тюрьму. Это и есть цель всего процесса фабрикации дела — не дать мне продолжать свою работу", — написал Гужва во вторник на своей странице в Facebook

Апелляционный суд Киева во вторник перенес на 14 июля рассмотрение жалобы прокуратуры на сумму залога Гужве.

Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.