Гужва назвал "трешем" аргументы властей в деле против него

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва считает, что за требованием прокуратуры увеличить сумму залога скрывается желание властей вновь посадить его в тюрьму."Страны.ua" Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 3,2 миллиона гривен (123 тысячи долларов).
По мнению Гужвы, прокуратура основывает свое требование увеличить залог "на фейковой доказательной базе".
Апелляционный суд Киева во вторник перенес на 14 июля рассмотрение жалобы прокуратуры на сумму залога Гужве.
Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.