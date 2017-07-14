Главред украинских "Вестей" связала обыски в редакции с публикациями

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что правоохранители не предъявили постановление суда для проведения обысков в помещениях, где располагаются редакции газеты, радио и сайта; она связывает действия силовиков с критическими публикациями издания, пишет "Страна.UA".

Ранее в пятницу украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в "Гулливере", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". Глава МВД Украины заверил, что действия правоохранителей не связаны с работой журналистов.

"По словам Омельченко, сегодня утром правоохранители ворвались на этаж, где располагаются редакции радио, газеты и сайта "Вести", с обыском, не предъявив соответствующего постановления суда. Началу спецоперации силовиков предшествовало перекрытие всего квартала в районе Спортивной площади, где расположен "Гулливер" (ТРЦ, в котором находится редакция издания — ред.), с помощью новейшей бронетехники и бойцов специального назначения с полным боекомплектом", — пишет издание.

Омельченко также заявила изданию, что на данный момент на входах в ТРЦ установлены посты силовиков, которые выпускают людей наружу только после тщательного досмотра сумок и предъявления паспорта. Она утверждает, что работе медиахолдинга пытаются препятствовать.

"После того, как дважды в эфире радио "Вести" мы сказали о проводимых у нас обысках, от нас потребовали не сообщать об этом и пригрозили отрубить радио. На сайт тоже осуществляется атака, есть сложности с размещением материалов", — цитирует Омельченко "Страна.UA".

Она связывает обыски в медиахолдинге с критическими материалами, которые публиковало издание "Вести". "За 4,5 года работы холдинга это уже четвертый обыск, сегодня — с оцеплением квартала и бронетехникой. Мы связываем происходящее с нашей профессиональной деятельностью и тем, что "Вести" отказываются работать по "темникам Банковой" (имеется в виду по указанию из администрации президента — ред.) и размещают правдивые материалы о ситуации в стране", — сказала Омельченко.