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Откалибровали: почему удар крылатыми ракетами по ИГ* был необходим

18:2723.06.2017
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУдар крылатыми ракетами Калибр по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в СирииУдар крылатыми ракетами Калибр по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Корабли ВМФ России сегодня из восточной части Средиземного моря нанесли ракетный удар по объектам группировки ИГ* в Сирии.

Освобожденный пригород сирийского города Ракка. Архивное фото
© Sputnik / Мохаммед Мааруф
Озеров: успех наступления на Ракку говорит о том, что лидер ИГ* уничтожен
Во взаимодействии с бомбардировщиками ВКС подводная лодка "Краснодар" и фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" шестью крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили пункты управления, склады оружия и живую силу боевиков в провинции Хама. При этом в районе населенного пункта Акербат сдетонировал крупный арсенал ИГ*. О пусках ракет Минобороны своевременно проинформировало Турцию и Израиль.

Удар был произведен на фоне наступления сирийской правительственной армии. Чуть ранее она выбила боевиков из пяти районов в юго-восточном пригороде Дамаска. Все это создает благоприятные условия для продолжения процесса мирного урегулирования в стране. В российском МИД сообщили, что зоны деэскалации в Сирии уже принципиально согласованы странами-гарантами.

Кому-то может показаться, что сегодняшнее применение крылатых ракет морского базирования чрезмерно, ведь "Калибры" созданы для более высокотехнологичных операций. Они способны поражать цели на расстоянии 2600 километров, преодолевая современные системы ПВО и ПРО. Для чего понадобилось в очередной раз задействовать их против боевиков ИГ*, вооруженных винтовками и ПЗРК?
Крылатые ракеты "Калибр" гарантируют уничтожение противника, это главное, но картина гораздо сложнее.

© Минобороны РФУдар "Калибров" по объектам ИГ* (группировка "Исламское государство", запрещена в России) в Сирии
© Минобороны РФ
Удар "Калибров" по объектам ИГ* (группировка "Исламское государство", запрещена в России) в Сирии

Особенности боевого применения

Круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки подтвердил необходимость массированного и "ювелирного" ракетно-бомбового удара по объектам террористов в провинции Хама. Вместе с тем российское военное ведомство отметило, что подводная лодка "Краснодар" выполнила ракетные пуски из подводного положения, и этот тактический ход рассчитан явно не только на боевиков ИГ*.

Удар Калибров по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Сирии
© Минобороны РФ
Военный эксперт: "Калибры" ударили по важным объектам ИГ* в Сирии

Но в Средиземноморье мы наблюдаем не просто демонстрацию возможностей ВМФ России, а эффективное уничтожение международного терроризма и планомерную отработку боевого применения крылатых ракет экипажами кораблей различного класса в условиях присутствия в регионе военно-морских и военно-воздушных сил США и НАТО.

Москва расходится в оценках сирийской ситуации с Вашингтоном и Брюсселем. После того как американский истребитель F/A-18E Super Hornet в районе Ракки сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, Россия приостановила действие меморандума с США по полетам над Сирией. А предупреждение Минобороны России о радиолокационном сопровождении воздушных целей фактически остановило полеты американской коалиции над Сирией западнее Евфрата (об этом сообщил командующий ВВС Бельгии генерал-майор Фредерик Вансина), за исключением района Ракки. Очевидно, на Западе не привыкли к таким боевым операциям, когда приходится ежеминутно рисковать жизнью летчиков и дорогостоящей авиатехникой.

© Минобороны РФУдар "Калибров" по объектам ИГ* (группировка "Исламское государство", запрещена в России) в Сирии
© Минобороны РФ
Удар "Калибров" по объектам ИГ* (группировка "Исламское государство", запрещена в России) в Сирии

Ограничение доступа и маневра

Согласно концепции Multi-Domain Battle о ведении боевых действий в различных сферах, армия США сегодня не способна сдержать или победить современного и равного по силе противника (так считают в Пентагоне). И в Сирии американская коалиция действует в условиях ограничения и воспрещения доступа и маневра, которые обеспечивают союзники Дамаска, включая Иран и Россию.

Удары по позициям ИГ в Сирии. 23 июня 2017
© Минобороны РФ
В Минобороны рассказали подробности ракетного удара по объектам ИГ* в Сирии

Эксперт Белферовского центра Гарвардского университета, бывший военный атташе посольства США в Москве, бригадный генерал Кевин Райан отмечает, что предупреждение Минобороны России — настолько прямая угроза, насколько это вообще возможно: "Россия заявила, что будет сопровождать и отслеживать полет каждого самолета или воздушного объекта сил коалиции. Теперь американские ВВС будут вынуждены пересмотреть свои операции просто потому, что не могут себе позволить "работать" в обстановке, когда их полеты отслеживаются российскими системами… Это означает, что летчики ровно на шаг приблизятся к тому, чтобы быть сбитыми".

Опасения американцев и их союзников связаны прежде всего с расширением полномочий "нижних военных чинов" Вооруженных Сил России. Ведь если теперь вместо генерала решение может принять капитан, то число людей, которым позволено сбивать самолеты коалиции, увеличивается в разы.

Удар Калибров по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Сирии
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Минобороны проинформировало Турцию и Израиль о пусках ракет по ИГ* в Сирии
Генерал Райан отмечает: "В годы холодной войны, например, русские сбили 39 американских самолетов возле своих границ… Так что для военных нет ничего нового в том, что еще один самолет может быть сбит". И объясняет принципы боевого применения американской авиации: если есть вероятность, что будут задействованы и начнут атаку наземные системы ПВО, командование начинает изучение этих объектов для их нейтрализации или уничтожения (и предотвращения гибели американцев), лишь затем операция продолжается в "нормальном режиме". Так рассуждают и в ВВС США. Американцы одновременно боятся ВКС и вполне серьезно рассматривают варианты реального конфликта с Россией в Сирии.

Возможно, противостояние между США и Россией имеет исторические прецеденты, сегодня важнее другое. Российско-американский конфликт в Сирии выгоден только ИГ*. Москва присутствует в регионе легитимно, по приглашению законного правительства суверенной Сирийской Арабской Республики, США — нет. Если в Пентагоне хотят прежде всего поучаствовать в разделе Сирии, то высокотехнологичное оружие России защищает суверенитет и территориальную целостность этой страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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