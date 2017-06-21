Коалиция США заявила, что ограничивает удары в Сирии только районом Ракки

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международная коалиция во главе с США ограничивает свои авиаудары в Сирии по позициям террористической группировки "Исламское государство"* районом самопровозглашенной столицы ИГ* — Ракки, свидетельствует ежедневная сводка коалиции.

Так, 20 июня коалиция нанесла 12 ударов близ Ракки. Коалиция не сообщает об ударах с воздуха в других районах Сирии. Аналогичная картина наблюдалась в сводках за понедельник. До воскресенья география полетов распространялась на города Абу-Камаль на востоке Сирии и Дейр-эз-Зор на северо-востоке.

РИА Новости не располагает комментарием коалиции, связано ли сужение географии ударов с последними событиями. Ранее коалиция заявляла, что продолжит удары "по всей Сирии".

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством"* сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка, заявив, что этот самолет сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

*Террористическая организация, запрещенная в России