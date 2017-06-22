В МИД сообщили, что зоны деэскалации в Сирии принципиально согласованы

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Зоны деэскалации в Сирии в принципиальном плане согласованы странами-гарантами, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы являемся гарантами, поэтому в принципиальном плане все согласовано. В контактах участвуют наши эксперты, которые работают и с турецкими партнерами и с иранскими, обсуждают все детально, по картам, там много нюансов. Эти нюансы довольно важные для всех участников консультаций, имея ввиду, что три страны-гаранта должны действительно гарантировать прекращение боевых действий там и что будет происходить в этих зонах деэскалации", — сказал Богданов, отвечая на вопрос, существуют ли какие-то разногласия между странами-гарантами по зонам деэскалации в Сирии.

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