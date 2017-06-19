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Кто собьет спесь с американской коалиции в Сирии

Сюжет:
Атака коалиции США на сирийский Су-22 (28)
19:0719.06.2017
06820
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии готовят к вылету самолет СУ-22 на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции ХомсВоеннослужащие сирийской армии готовят к вылету самолет СУ-22 на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Россия с 19 июня приостанавливает действие меморандума с США по полетам над Сирией.

Пилот сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Россия приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Накануне вечером американский истребитель F/A-18E Super Hornet из состава международной коалиции в районе Ракки сбил истребитель-бомбардировщик сирийских ВВС Су-22, наносивший удары по позициям группировки ИГ* и ничем не угрожавший американцам или их союзникам.

После откровенного акта немотивированной агрессии представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов "для деэскалации ситуации и прекращения атаки".

Американская коалиция продемонстрировала силу якобы для защиты повстанцев от наступления проправительственных войск, и в ее штабе считают эту задачу успешно выполненной.

Это уже не первая атака американцев на сирийские войска. В апреле с двух эсминцев Военно-морских сил США был нанесен массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, а за последний месяц коалиция несколько раз атаковала проправительственные силы в районе Ат-Танфа.

Во всех случаях мировое сообщество и Совбез ООН практически не реагировали.

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии

Демонстрация силы

Несмотря на подписанный в начале мая Россией, Турцией и Ираном меморандум о зонах деэскалации, сохраняется высокий потенциал для усиления боевых действий. Полное освобождение Сирии от террористов всех мастей — далеко впереди.

Дамаск на рассвете. Архивное фото
© Фото : SANA
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Встречая сопротивление экстремистов и представителей вооруженной оппозиции, правительственные силы настойчиво и последовательно расчищают путь от Дамаска до границ Ирака и Иордании. Не менее важен контроль над районами от Ат-Танфа до территорий, расположенных к юго-востоку от Эс-Сувейды. Боевые действия сирийских войск поддерживают российские ВКС, Иран, отряды "Хезболлы", бригады "Фатимиюн", "Зейнабиюн" и "Асаиб Ахль аль-Хакк". И ливанское издание Al Modon прогнозирует: "Несмотря на присутствие американцев, Иран может продвинуться к границам Ирака от пункта Ат-Танфа через пустыню и сосредоточить свои силы от границ Иордании до Израиля".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБойцы подразделения "Фатимиюн" на передней линии фронта к востоку от города Пальмиры. 16 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы подразделения "Фатимиюн" на передней линии фронта к востоку от города Пальмиры. 16 июня 2017

В любой из дней на этих стратегических направлениях (в географическом треугольнике Ракка — Ат-Танф — Эс-Сувейда) американские интервенты могут получить жестокий урок. Иран уже продемонстрировал силу — 18 июня нанес ракетный удар по позициям террористов баллистическими ракетами средней дальности — через территорию Ирака, которую де-факто контролирует Вашингтон.

Для проамериканской коалиции действия Ирана в регионе — будто красная тряпка для быка, и все же необходимо учитывать возможности других союзников и сторонников единой и неделимой Сирии. В частности, комплексами ПВО С-300 в зоне боевых действий располагают Россия, Сирия, Иран. Как известно, заряженное ружье раз в год само стреляет. Американский самолет могут сбить по ошибке и сразу принести извинения по телефону горячей линии.

Самолет Су-22 сирийских ВВС
© РИА Новости / Илья Питалев
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При этом Минобороны отмечает фактическую приостановку гражданской войны в Сирии. Благодаря подписанному Россией, Турцией и Ираном меморандуму о зонах деэскалации, стало возможным проведение восстановительных работ в разрушенных населенных пунктах и возобновление гуманитарного сообщения. После объявленной Асадом амнистии более 2600 боевиков в провинции Дамаск вернулись к мирной жизни. Около 2000 боевиков вывезены из пригородов Дамаска в Идлиб, не менее 7000 — покинули предместья Хомса.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс. 21 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс. 21 мая 2017

Резервация для "повстанцев"

Коалиция активно противодействует мирным процессам и войскам сирийского правительства в разных регионах страны. Сил подконтрольной США оппозиции явно недостаточно, чтобы создать "Южную Сирию" по аналогии с Южной Кореей. После "взятия" Афганистана и Ирака увязать в Сирии многотысячными войсковыми группировками американцам не хочется. Однако сирийское искушение столь велико, что действия коалиции становятся нелогичными.

Вашингтон теряет всякую осторожность: призывает к прекращению контактов с законным президентом Башаром Асадом, пытается применить в Сирии "югославский алгоритм" и создать "параллельную" (и подконтрольную) сирийскую армию коллаборационистов. И все же нерегулярные формирования боевиков (под флагом ИГ* или с иной франшизой) невозможно использовать точечно и без вреда для международной репутации США.

На словах коалиция стремится уничтожить ИГ*, на деле — противостоит "сирийскому режиму", а значит, и союзникам САР всеми возможными средствами.

Панорама города Алеппо, Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генштаб России о ситуации в Сирии: терпение заканчивается у нас, а не у США
Очевидно, что удары коалиции во главе с США по правительственным силам Сирии — это жалкие попытки вернуть оппозиционеров и экстремистов на "сирийский фронт" для продолжения вооруженной борьбы против сирийского правительства. А терпение — холодное оружие в ножнах.

Москва настойчиво призывает партнеров уважать территориальную целостность Сирии (как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН) и избегать односторонних действий без согласования с Дамаском. И все же союзнические обязательства обязывают Россию не только к вербальному убеждению.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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