Кто собьет спесь с американской коалиции в Сирии

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Россия с 19 июня приостанавливает действие меморандума с США по полетам над Сирией.
После откровенного акта немотивированной агрессии представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов "для деэскалации ситуации и прекращения атаки".
Американская коалиция продемонстрировала силу якобы для защиты повстанцев от наступления проправительственных войск, и в ее штабе считают эту задачу успешно выполненной.
Это уже не первая атака американцев на сирийские войска. В апреле с двух эсминцев Военно-морских сил США был нанесен массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, а за последний месяц коалиция несколько раз атаковала проправительственные силы в районе Ат-Танфа.
Во всех случаях мировое сообщество и Совбез ООН практически не реагировали.
Демонстрация силы
Несмотря на подписанный в начале мая Россией, Турцией и Ираном меморандум о зонах деэскалации, сохраняется высокий потенциал для усиления боевых действий. Полное освобождение Сирии от террористов всех мастей — далеко впереди.прогнозирует: "Несмотря на присутствие американцев, Иран может продвинуться к границам Ирака от пункта Ат-Танфа через пустыню и сосредоточить свои силы от границ Иордании до Израиля".
В любой из дней на этих стратегических направлениях (в географическом треугольнике Ракка — Ат-Танф — Эс-Сувейда) американские интервенты могут получить жестокий урок. Иран уже продемонстрировал силу — 18 июня нанес ракетный удар по позициям террористов баллистическими ракетами средней дальности — через территорию Ирака, которую де-факто контролирует Вашингтон.
Для проамериканской коалиции действия Ирана в регионе — будто красная тряпка для быка, и все же необходимо учитывать возможности других союзников и сторонников единой и неделимой Сирии. В частности, комплексами ПВО С-300 в зоне боевых действий располагают Россия, Сирия, Иран. Как известно, заряженное ружье раз в год само стреляет. Американский самолет могут сбить по ошибке и сразу принести извинения по телефону горячей линии.
Резервация для "повстанцев"
Коалиция активно противодействует мирным процессам и войскам сирийского правительства в разных регионах страны. Сил подконтрольной США оппозиции явно недостаточно, чтобы создать "Южную Сирию" по аналогии с Южной Кореей. После "взятия" Афганистана и Ирака увязать в Сирии многотысячными войсковыми группировками американцам не хочется. Однако сирийское искушение столь велико, что действия коалиции становятся нелогичными.
Вашингтон теряет всякую осторожность: призывает к прекращению контактов с законным президентом Башаром Асадом, пытается применить в Сирии "югославский алгоритм" и создать "параллельную" (и подконтрольную) сирийскую армию коллаборационистов. И все же нерегулярные формирования боевиков (под флагом ИГ* или с иной франшизой) невозможно использовать точечно и без вреда для международной репутации США.
На словах коалиция стремится уничтожить ИГ*, на деле — противостоит "сирийскому режиму", а значит, и союзникам САР всеми возможными средствами.
Москва настойчиво призывает партнеров уважать территориальную целостность Сирии (как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН) и избегать односторонних действий без согласования с Дамаском. И все же союзнические обязательства обязывают Россию не только к вербальному убеждению.
*Террористическая организация, запрещенная в России.