Сирийская армия выбила боевиков из пяти районов пригорода Дамаска

ДАМАСК, 21 июн – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР при поддержке авиации и артиллерии выбили террористов из пяти районов в юго-восточном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Сирийская армия вернула контроль над районами Бир Касеб, Хурбет Касеб, Тулюль ар-Раваби, Сарихи и Иринба в юго-восточном пригороде Дамаска. В результате боестолкновений террористы понесли потери, были уничтожены их огневые позиции", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, отступая, террористы оставили большое количество боеприпасов.

Активная работа авиации и артиллерии армии была слышна в центре сирийской столицы на протяжении последних двух дней. Наиболее активная фаза наступательной операции проходила рано утром.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что в течение суток в Сирии подписано 100 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий. В ведомстве отметили, что продолжаются переговоры с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 223.

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