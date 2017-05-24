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Брюссель: к ним едет ревизор

09:0024.05.2017
(обновлено: 09:12 24.05.2017)
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© REUTERS / Belgian Air Force/Michael Moors/NATOВид на новую штаб-квартиру НАТО в БрюсселеВид на новую штаб-квартиру НАТО в Брюсселе
© REUTERS / Belgian Air Force/Michael Moors/NATO

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Саммит глав государств — членов Североатлантического альянса состоится в Брюсселе 24-25 мая с участием президента США Дональда Трампа. На повестке — оборонные расходы, стратегия альянса в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, борьба против терроризма.

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде. Архивное фото
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace
Саудовская Аравия заключила с США оборонные контракты на $110 миллиардов
Очевидно, доминировать будут финансовые коллизии. Деньги — это мускулы любой военной структуры. Ранее, на совещании министров обороны стран НАТО, глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил, что Вашингтон ограничит свои обязательства перед альянсом, если государства-члены не увеличат расходы на оборону до 2%. И недавний визит Трампа в Эр-Рияд показал, какие деньги должны крутиться в этом бизнесе.

Саудовская Аравия заключила с США оборонные контракты на 110 миллиардов долларов и сегодня находится на третьем месте в мире по военным расходам. Теперь европейским союзникам есть на кого равняться, а Трампу проще требовать выполнения финансовых обязательств в Брюсселе.

Страны — члены НАТО обсудят на саммите аспекты присоединения к международной коалиции против террористической группировки ИГ (запрещена в России). Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild заявил, что альянс не намерен участвовать в боевых действиях в Сирии и Ираке. Возможно, Столтенберг поторопился. 

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов в Брюсселе. 18 мая 2017
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов в Брюсселе. 18 мая 2017

Александр Грушко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Москве не ждут сюрпризов от предстоящего саммита НАТО, заявил Грушко
Подобная позиция может не понравиться Дональду Трампу, который планирует восстановить американское доминирование на Ближнем Востоке.

В Брюсселе наверняка обсудят также стратегию противостояния с Россией и меры усиления на дуге от Баренцева до Черного моря, включая дальнейшее расширение альянса.

Трансформация Трампа

Ранее Трамп по-настоящему пугал европейцев, называя НАТО "устаревшей организацией". Однако это никак не повлияло на отношения альянса с Россией. В Брюсселе союзники, вероятно, примут решение о расширении НАТО: ближайшим кандидатом является Черногория.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Пятнадцать лет пути Украины к НАТО: что пошло не так
Польша выступает за расширение НАТО за счет Балкан и Восточной Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель также подтвердила приверженность укреплению восточного фланга НАТО. Заметим, что у Киева и Тбилиси нет шансов хотя бы на шаг приблизиться к Брюсселю, не затрагивая интересов России. Напряжение по всей линии соприкосновения и без того велико. Вероятнее всего, Украину и Грузию в Брюсселе поддержат лишь добрым словом.

Накануне постпред России при НАТО Александр Грушко отметил: "Силы и средства ведущих в военном отношении стран альянса появились там, где их никогда не было. В соответствии с положениями основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, в таких масштабах и на такой срок их там быть не должно… У нас есть все основания рассматривать это как попытку оказания на нас военно-политического давления". 

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАлександр Грушко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Грушко

И хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее рекомендовал России "смириться" с расширением альянса на Восток, будто нас это не касается, — в действительности на силу Москва всегда отвечала силой. В Брюсселе должны осознавать, что бряцание оружием у российских границ снижает безопасность прежде всего самих членов альянса. Россия не стремится к конфронтации с НАТО и вынужденно отвечает, когда партнеры совсем уж теряют ощущение реальности. Деэскалация выглядит конструктивнее, но о ней, кажется, никто всерьез не думает.

Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии встречи самолета ВВС США с американскими бронеавтомобилями. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Белый дом подтвердил отмену бесплатной военной помощи для Украины
Правда, Белый дом отменил бесплатную военную помощь для Украины. Кредитоспособность Киева является, казалось бы, смертным приговором для кровопролитной "антитеррористической операции" ВСУ в Донбассе. Однако выводы делать рано. На фоне потраченных США за 15 лет на Ближнем Востоке шести триллионов долларов "украинский проект" выглядит достаточно скромно. Безвозвратные кредиты, например, могут замаскировать истинную роль Вашингтона в разжигании войны на востоке Европы.

Напомним: отношения России, США и ряда стран НАТО испортила вовсе не Крымская весна 2014 года, а несколько этапов расширения альянса на восток. Как правило, Запад склоняется к силовому разрешению геополитических проблем, которые сам же и создает.

Большие деньги

Борьба с терроризмом на Ближнем Востоке выглядит некой дымовой завесой, которая скрывает истинные (углеводородные) интересы США. Выступление Трампа на Арабском региональном саммите в Эр-Рияде, призыв к объединению мусульманского мира для борьбы против терроризма — начало реализации новой ближневосточной концепции США, то есть формирования "арабского НАТО". Нефтяные вышки нуждаются в надежной охране. 

© AFP 2017 / Mandel NganДональд Трамп на арабском саммите в Эр-Рияде
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Дональд Трамп на арабском саммите в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп на трапе Борта номер один
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп и генералы готовят войну: против кого пойдет "арабский НАТО"?
Предполагается, что новый альянс возглавит Саудовская Аравия, ядро составят Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания. Имеются и десятки кандидатов в члены. Вероятно, вскоре появятся устав организации и объединенный военный контингент. Этим проектом Вашингтон создает противовес региональному союзу (де-факто) Ирана, Сирии и России и одновременно отвечает на растущую активность Китая. Если альянс сложится на Ближнем Востоке, предприимчивые американцы наверняка создадут нечто подобное и в Юго-Восточной Азии, и даже в Арктике.

На сегодня доминирующая и принципиальная позиция Белого дома незатейлива: Иран — главный источник терроризма на Ближнем Востоке. Запрещенная в России террористическая организация ИГ, рожденная условиями американской оккупации Ирака, и другие экстремистские группировки в интерпретации Трампа становятся (внезапно) лишь тенью иранской внешней политики: "От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует, вооружает и обучает террористов, ополченцев и других экстремистов, которые распространяют разрушения и хаос по всему региону".

Визит Дональда Трампа в Израиль
© пресс-служба правительства Израиля
Трамп заявил, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия
Мы наблюдаем очередную попытку США переложить ответственность с больной головы на здоровую. И подобные обвинения звучали незадолго до военных операций США и НАТО против Ирака и Ливии. То есть основы американского миропорядка не меняются: пункт предвыборной программы Трампа о нормализации отношений с Москвой (о совместной борьбе с терроризмом) забыт, усилия 45-го президента США угрожают национальной безопасности России и ее союзников. Геополитическая инерция Соединенных Штатов возвращает НАТО на круги своя.

 

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