Брюссель: к ним едет ревизор

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Саммит глав государств — членов Североатлантического альянса состоится в Брюсселе 24-25 мая с участием президента США Дональда Трампа. На повестке — оборонные расходы, стратегия альянса в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, борьба против терроризма.
Саудовская Аравия заключила с США оборонные контракты на 110 миллиардов долларов и сегодня находится на третьем месте в мире по военным расходам. Теперь европейским союзникам есть на кого равняться, а Трампу проще требовать выполнения финансовых обязательств в Брюсселе.
Страны — члены НАТО обсудят на саммите аспекты присоединения к международной коалиции против террористической группировки ИГ (запрещена в России). Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild заявил, что альянс не намерен участвовать в боевых действиях в Сирии и Ираке. Возможно, Столтенберг поторопился.
В Брюсселе наверняка обсудят также стратегию противостояния с Россией и меры усиления на дуге от Баренцева до Черного моря, включая дальнейшее расширение альянса.
Трансформация Трампа
Ранее Трамп по-настоящему пугал европейцев, называя НАТО "устаревшей организацией". Однако это никак не повлияло на отношения альянса с Россией. В Брюсселе союзники, вероятно, примут решение о расширении НАТО: ближайшим кандидатом является Черногория.
Накануне постпред России при НАТО Александр Грушко отметил: "Силы и средства ведущих в военном отношении стран альянса появились там, где их никогда не было. В соответствии с положениями основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, в таких масштабах и на такой срок их там быть не должно… У нас есть все основания рассматривать это как попытку оказания на нас военно-политического давления".
И хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее рекомендовал России "смириться" с расширением альянса на Восток, будто нас это не касается, — в действительности на силу Москва всегда отвечала силой. В Брюсселе должны осознавать, что бряцание оружием у российских границ снижает безопасность прежде всего самих членов альянса. Россия не стремится к конфронтации с НАТО и вынужденно отвечает, когда партнеры совсем уж теряют ощущение реальности. Деэскалация выглядит конструктивнее, но о ней, кажется, никто всерьез не думает.
Напомним: отношения России, США и ряда стран НАТО испортила вовсе не Крымская весна 2014 года, а несколько этапов расширения альянса на восток. Как правило, Запад склоняется к силовому разрешению геополитических проблем, которые сам же и создает.
Большие деньги
Борьба с терроризмом на Ближнем Востоке выглядит некой дымовой завесой, которая скрывает истинные (углеводородные) интересы США. Выступление Трампа на Арабском региональном саммите в Эр-Рияде, призыв к объединению мусульманского мира для борьбы против терроризма — начало реализации новой ближневосточной концепции США, то есть формирования "арабского НАТО". Нефтяные вышки нуждаются в надежной охране.на растущую активность Китая. Если альянс сложится на Ближнем Востоке, предприимчивые американцы наверняка создадут нечто подобное и в Юго-Восточной Азии, и даже в Арктике.
На сегодня доминирующая и принципиальная позиция Белого дома незатейлива: Иран — главный источник терроризма на Ближнем Востоке. Запрещенная в России террористическая организация ИГ, рожденная условиями американской оккупации Ирака, и другие экстремистские группировки в интерпретации Трампа становятся (внезапно) лишь тенью иранской внешней политики: "От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует, вооружает и обучает террористов, ополченцев и других экстремистов, которые распространяют разрушения и хаос по всему региону".