Польша выступает за расширение ЕС и НАТО за счет Балкан и Восточной Европы

ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Польша выступает за расширение ЕС и НАТО за счет Балкан и Восточной Европы, заявил президент республики Анджей Дуда, выступая перед участниками саммита глав парламентов Центральной и Восточной Европы в Варшаве в среду.

"Хочу особо подчеркнуть, что я, как президент Польши, как представитель польских властей, выступаю за то, чтобы европейская интеграция, как и в перспективе интеграция в рамках Североатлантического союза, как интеграция безопасности, охватывала как можно больше стран", — сказал Дуда.

"Считаю, что двери в ЕС, как и двери в НАТО должны остаться открыты, и с течением времени и в рамках развития и интеграции должны быть приняты в эти мировые организации очередные государства", — заявил польский президент.

Он отметил перспективы такого подхода за счет стран Балканского региона и восточной Европы. "Много стран на западе Балкан — это перспектива, как и много стран Восточной Европы, которые много лет такое намерение высказывают", — заявил Дуда.

"Польша будет эти намерения поддерживать", — уверяет он.