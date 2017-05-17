ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Польша выступает за расширение ЕС и НАТО за счет Балкан и Восточной Европы, заявил президент республики Анджей Дуда, выступая перед участниками саммита глав парламентов Центральной и Восточной Европы в Варшаве в среду.
"Считаю, что двери в ЕС, как и двери в НАТО должны остаться открыты, и с течением времени и в рамках развития и интеграции должны быть приняты в эти мировые организации очередные государства", — заявил польский президент.
Он отметил перспективы такого подхода за счет стран Балканского региона и восточной Европы. "Много стран на западе Балкан — это перспектива, как и много стран Восточной Европы, которые много лет такое намерение высказывают", — заявил Дуда.
"Польша будет эти намерения поддерживать", — уверяет он.