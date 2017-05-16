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Возможны ли теракты против российских кораблей на Босфоре

21:0516.05.2017
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© AP PhotoКорабль ВМФ России в проливе Босфор, ТурцияКорабль ВМФ России в проливе Босфор, Турция
© AP Photo

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Турецкая разведка утверждает, что террористическая группировка "Исламское государство"* готовит атаки на корабли ВМФ России, проходящие через пролив Босфор.

Корабль ВМФ России в проливе Босфор, Турция
© AP Photo
Политолог: угроза ИГ* для флота РФ в Босфоре? А что, угрозы для НАТО нет?

По данным газеты Haberturk, террористы могут обстрелять ракетами или "из длинноствольного оружия" боевые корабли и суда обеспечения Черноморского флота (ЧФ) в 146 точках пролива (самых узких местах). И недавнее крушение исследовательского корабля "Лиман" вблизи Босфора заставляет внимательнее относиться к тревожной информации из горячего региона.

© Фото : Посольство Турции в РФОперация по спасению экипажа судна "Лиман" в Черном море
© Фото : Посольство Турции в РФ
Операция по спасению экипажа судна "Лиман" в Черном море

Турецкие спецслужбы вроде бы обеспечили охрану точек, удобных для обстрела кораблей с берега. Кроме того, в Босфоре каждый российский борт теперь сопровождают два катера береговой охраны и один полицейский вертолет.

Исследовательское судно Черноморского флота России Лиман в проливе Босфор
© REUTERS / Murad Sezer
В российском консульстве в Стамбуле назвали причину крушения судна "Лиман"

Впрочем, газета Zaman еще в декабре 2015 года сообщала о сопровождении большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников" подводной лодкой ВМС Турции и катером береговой охраны.

Времена меняются, однако история российско-турецких отношений, сирийские реалии, своеобразие средиземноморской геополитики позволяют по-разному трактовать сегодняшнюю оперативную информацию и озабоченность Анкары безопасностью ВМФ России в проливе Босфор.

© AP Photo / Murad SezerРоссийский корабль "Николай Фильченков" в проливе Босфор, Турция. 1 мая 2017 года
© AP Photo / Murad Sezer
Российский корабль "Николай Фильченков" в проливе Босфор, Турция. 1 мая 2017 года

Забота или контроль?

Сложно оценить приоритеты турецких спецслужб в Босфоре. Театрализованные противодиверсионные эскорты могут маскировать эффективную разведывательную деятельность в отношении боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России.

Корабль ВМФ России в проливе Босфор. Архивное фото
© AP Photo
Турецкие силовики опровергли данные о возможных атаках на российский флот

Несмотря на отдельные совместные операции турецких ВВС и российских ВКС против ИГ*, недавние переговоры на высшем уровне, Турция все-таки остается членом Североатлантического альянса. Чаяния НАТО на Ближнем Востоке диаметрально противоположны российским интересам.

Конкретная информация о попытках или предотвращении терактов в Босфоре отсутствует. Турецкую сторону почему-то волнуют транзитные танки на палубе российского судна КИЛ-158, которые наверняка не угрожают Стамбулу.

Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
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NI рассказал о российской подлодке, с которой США "лучше не сталкиваться"
Полагаю, забота Турции о российском ВМФ в Босфоре выглядит чрезмерной. Боевые корабли отличаются от гражданских судов тем, что регулярно выполняют стрельбы по воздушным и морским целям, проводят учения по борьбе за живучесть на ходу, прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также отрабатывают элементы противодиверсионной обороны.

"Длинноствольное оружие" на дистанции в сотни метров для корабля — как для слона дробина. Применение по надводной цели переносного ракетного комплекса в густонаселенном районе — операция сложнейшая и маловероятная ввиду минимальных шансов на успех.

Катер проекта 03160 Раптор. Архивное фото
© Фото : предоставлено ВМФ России
Черноморский флот пополнился двумя новейшими катерами "Раптор"
Согласно Конвенции Монтрё, в мирное время черноморские державы могут проводить через пролив военные корабли фактически без ограничений. И все же наши моряки проходят Босфор с большим психологическим напряжением. Пролив соединяет Черное море с Мраморным и делит турецкий Стамбул на две части. Длина Босфора — 30 километров, ширина — от 3700 до 700 метров, глубина фарватера — от 33 до 80 метров. Сложность для судоходства здесь создают резкие повороты, мощные и быстрые течения.

В год через пролив проходит около 45 тысяч судов, не считая 1500 паромов, которые ежедневно перевозят с берега на берег до 1,5 миллиона человек. Среди огромного количества людей в проливе могут затеряться боевики ИГ* с оружием. В открытом море экипажу нести вахты проще, чем фактически в городской черте, где не все противодиверсионные средства хороши.

Непредсказуемый Эрдоган

Сорок четыре самолета ВВС Турции вчера 141 раз нарушили воздушное пространство Греции в Эгейском море. Кроме того, два ракетных катера турецких ВМС вторглись в территориальные воды Греции близ острова Агатониси. И все это — через день после встречи в Китае президента Турции Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, на которой они — союзники по НАТО — говорили о необходимости снижения напряженности в районе Эгейского моря, о решении любых проблем путем диалога. Министерство иностранных дел Греции выступило с дежурным протестом, а Эрдоган вновь потребовал от Афин экстрадиции восьми турецких военнослужащих, обвиняемых на родине в попытке военного переворота.

© AP Photo / Press Presidency Press Service, Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Китае. 13 мая 2017 года
© AP Photo / Press Presidency Press Service, Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Китае. 13 мая 2017 года

Турция внезапно отменила визит депутатов немецкого бундестага на базу НАТО Инджирлик, где дислоцируется немецкий контингент.

Разразился очередной международный скандал. И канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что контингент могут перевести в другую страну (в Иорданию).

Сторожевой корабль Адмирал Эссен. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Адмирал Эссен" с "Калибрами" усилил группировку ВМФ в Средиземноморье

Анкара поставила под вопрос присутствие иноземных войск на базе Инджирлик, которая используется ВВС США, Турции и ряда стран, участвующих в составе международной коалиции в операции против террористической группировки ИГ*. Белый дом вынужден был уговаривать "критически важного союзника" сменить гнев на милость и обещать "дополнительную поддержку".

Ранее турецкая сторона была обеспокоена появлением на борту российского корабля в Босфоре военнослужащего с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК). И хотя экипаж не нарушил ни одной статьи конвенции Монтрё, МИД Турции назвал этот эпизод провокацией. В том же декабре в северной части Эгейского моря турецкий сейнер пытался протаранить российский сторожевой корабль "Сметливый".

У турецкого президента Эрдогана сложились настолько нестабильные отношения с союзниками и противниками, что любая информация из Анкары нуждается в тщательной расшифровке. Предупреждение турецкой разведки может оказаться частью многоходовой комбинации, выгодоприобретатель которой находится за горизонтом событий. При этом Босфор остается неизменно опасным для судоходства.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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