Турция поставила под вопрос присутствие сил коалиции США на базе Инджирлик

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инджирлик, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, Кайнак подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства. В то же время представитель президента Турции отметил, что спешить не стоит.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).