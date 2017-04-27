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В мире

Туманная причина: судно Черноморского флота "Лиман" затонуло у Босфора

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Главное за 27 апреля 2017 года (7)
19:5127.04.2017
(обновлено: 19:53 27.04.2017)
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© REUTERS / Murad SezerИсследовательское судно Черноморского флота России Лиман в проливе Босфор. Архивное фотоИсследовательское судно Черноморского флота России Лиман в проливе Босфор. Архивное фото
© REUTERS / Murad Sezer

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" затонуло в четверг близ пролива Босфор в результате столкновения с другим судном. Экипажи обоих судов спасены. Причиной инцидента мог стать туман.

Пробоина

Турецкий флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Турция передала России информацию об аварии судна "Лиман"
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что в 11.53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор судно "Лиман" получило пробоину правого борта ниже ватерлинии в результате столкновения с судном, принадлежность которого на тот момент уточнялась. Российское военное ведомство подчеркнуло, что экипаж "Лимана" сразу после столкновения приступил к борьбе за живучесть судна.

В 12.00 мск в район навигационного происшествия были направлены корабли из состава дежурных сил флота и спасательная команда, вылетевшая на самолете Ан-26 морской авиации ЧФ.

Турецкая помощь

В береговой охране Стамбула РИА Новости сообщили, что второе судно, участвовавшее в столкновении, шло под флагом Того.

"Все члены экипажей обоих судов спасены, жертв нет. Всего наши спасатели эвакуировали 78 человек", — сказала представитель турецкой береговой охраны.

Как отметили в пресс-службе правительства РФ, турецкая сторона передала России необходимую информацию об инциденте и о мерах по оказанию помощи российским морякам.

Живы и здоровы

Залив Босфор. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
Все члены экипажа российского судна "Лиман", получившего пробоину, спасены
"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль… Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", — сообщило Минобороны России, также опровергнув информацию некоторых СМИ о якобы пропавших без вести членах экипажа российского военного судна.

По данным ведомства, прибывшее к месту навигационного происшествия российское судно "Улус-Стар" доставит весь экипаж "Лимана" в Севастополь.

Туманная причина

"Причиной крушения российского корабля, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия, туман", — заявил РИА Новости пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев.

Как пояснил РИА новости источник, знакомый с ситуацией, "Лиман" после столкновения с другим судном принял на борт более 800 тонн воды, у экипажа не было возможности его спасти.

"Это огромный тоннаж для такого относительно небольшого корабля. Чтобы избежать гибели людей, командир принял решение покинуть судно и пересесть на спасательные плоты", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время нельзя назвать точную глубину залегания "Лимана", "но в этом месте глубины относительно небольшие, и вероятность проведения успешной операции по подъему затонувшего судна Черноморского флота очень велика".

Предназначение судна

Гидрографическое судно проекта 861 (по классификации НАТО — Moma Class) "Лиман" было построено в польском Гданьске на судостроительном заводе "Сточни Полночни". Изначально оно предназначалось для океанографических исследований.

Исследовательское судно Черноморского флота России Лиман в проливе Босфор
© REUTERS / Murad Sezer
Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман"
"Лиман" был спущен на воду 19 августа 1970 года, 23 декабря 1970 года вошел в состав Северного флота ВМФ СССР, в 1974 году был передан Черноморскому флоту. Судно совершило более десятка океанографических походов в Атлантический и Индийский океаны с посещением портов Канады, США, Кубы, Сенегала, Индии, Йемена и Шри-Ланки, а также десятки походов в Средиземное море с заходом в порты Греции, Сирии, Гвинеи и Испании.

В 1989 году судно было переоборудовано в средний разведывательный корабль проекта 861М. С 1990 по 2010 год "Лиман" совершил 13 дальних походов в Средиземное море с заходом в Тартус (Сирия) и Бизерту (Тунис). В апреле-мае 1999 года находился в Адриатическом море в непосредственной близости от зоны проведения военной операции НАТО против Югославии.

По данным на начало 2017 года, судно входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей ЧФ с базированием в Южной бухте Севастополя.

Его водоизмещение — 1560 тонн, длина — 73,3 метра, ширина — 11,2 метра, осадка — 3,9 метра. Скорость полного хода — 17 узлов, дальность плавания — 9,7 тысячи миль при скорости 11 узлов. Энергетическая установка — два дизеля 6TD48. Вооружение — переносной зенитный ракетный комплекс "Игла". Экипаж по штатно-должностному расписанию — около 80 человек.

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