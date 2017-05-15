Инджирлик закрыт: Турция не пустила немецких депутатов на базу НАТО

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Турция отменила визит группы депутатов немецкого бундестага на военную базу Инджирлик. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в связи с этим, что немецкий контингент, дислоцированный на базе, могут перевести в другую страну, в частности в Иорданию.

Как сообщил на брифинге официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер, об отмене визита стало известно за день до предполагаемой поездки.

"Мы окончательно проинформированы турецкой стороной о том, что визит группы немецких депутатов из комитета обороны бундестага, который должен был начаться 16 мая, не согласован", — сказал Шефер.

По его словам, МИД и правительство на уровне "высокопоставленных представителей ведомства канцлера" вели переговоры об этом визите с первой половины апреля, однако до сих пор из Анкары поступали "противоречивые сигналы".

При этом Шефер отметил, что "для правительства ФРГ абсолютно само собой разумеется, что солдаты бундесвера, немецкие солдаты в зарубежных миссиях <…> могут посещаться депутатами немецкого бундестага".

Отказ обсудят партнеры по коалиции

Представитель МИД сообщил также, что глава ведомства Зигмар Габриэль обсудит отказ турецкой стороны допустить делегацию бундестага на базу с партнерами по коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

"И конечно, Габриэль задаст нашим партнерам по антиигиловской коалиции вопросы о том, как мы достигнем цели, которую мы делим и с Турцией, а именно — как сможем успешно бороться с ИГ*, если между партнерами невозможно договориться о подобных визитах", — сказал Шефер.

Правительство Германии также заявило, что будет работать над тем, чтобы визит немецких депутатов на базу Инджирлик все-таки состоялся.

"Должно быть возможно как само собой разумеющееся, чтобы депутаты немецкого бундестага смогли поехать на базу Инджирлик и встретиться там с немецкими военнослужащими", — сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

© AP Photo / Emrah Gurel Самолет ВМС США выполняет взлет с авиабазы Инджирлик. Июль 2015 года © AP Photo / Emrah Gurel Самолет ВМС США выполняет взлет с авиабазы Инджирлик. Июль 2015 года

Поиск альтернатив

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, назвала отказ Анкары "неприятным".

"Бундесвер — это парламентская армия, поэтому необходимо, чтобы была возможность посещения военных депутатами", — сказала канцлер, которую цитирует Deutsche Welle, во время пресс-конференции в штаб-квартире Христианско-демократического союза.

При этом Меркель подчеркнула, что Германия может вывести свой контингент из Турции.

"Мы продолжим переговоры, но параллельно будем смотреть за тем, как реализовать то, что заложено в этот мандат, потому что у нас уже были затруднения с визитами. Это означает — искать альтернативы для Инджирлика", — сказала Меркель.

Возможной альтернативой, по ее словам, является Иордания.

Это не первый случай, когда Турция не пускает немецких депутатов на базу Инджирлик. Отношения двух стран осложнились летом прошлого года, после того как бундестаг принял резолюцию, осуждающую геноцид армян в Османской империи. В ответ Анкара отозвала посла из Берлина и не разрешила делегации бундестага визит на базу. Однако позже правительство Германии дистанцировалось от резолюции бундестага, и депутатам разрешили посетить немецких военных на Инджирлике.

Чем известна база Инджирлик

Турция является ключевой страной — членом НАТО на Ближнем Востоке, а Инджирлик — одна из основных баз США и НАТО в регионе. По информации открытых источников, на ней хранится ядерное оружие. Кроме того, там базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующих в воздушной операции против "Исламского государства"*.

На базе находятся примерно 270 немецких военнослужащих, которые задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку при помощи шести "Торнадо" — эти самолеты-разведчики совершают свои миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

Сложные отношения

Отношения Германии и Турции переживают очередные трудности. Одним из поводов для отказа в поездке депутатов бундестага на Инджирлик называется недавнее решение Берлина предоставить убежище группе турецких военных.

МИД Германии в начале мая сообщил, что после попытки госпереворота в Турции в июле прошлого года получил 262 запроса о предоставлении убежища от турецких военнослужащих и дипломатов. Первым военным и их семьям Германия уже предоставила статус политических беженцев.

Анкара крайне резко отреагировала на это, заявив, что Берлин "совершает шаг, который не отвечает духу союзничества, а также наносит вред отношениям между нашими странами".

Кроме того, немецкие власти предупредили, что если Турция соберется провести референдум о восстановлении в стране смертной казни, то на территории Германии голосование по этому вопросу будет запрещено.

"Необходимо ясно обозначить, что разрешения на обсуждение вопросов, которые мы полностью отвергаем, как, например, в случае со смертной казнью, на немецкой земле не будет дано", — сказала тогда Ангела Меркель.

О возможности референдума по восстановлению смертной казни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сразу после того, как предыдущий референдум, по поправкам в конституцию, меняющим форму правления в стране с парламентской на президентскую, закончился победой его сторонников.

Скандал в натовском семействе

Турция в последнее время начинает занимать самостоятельную позицию внутри НАТО по отношению к Евросоюзу и США, считает политолог Юрий Почта.

"Турция сейчас начинает оказывать давление, шантажировать Германию своим отношением к немецким журналистам, депутатам, военным. В частности, это проявилось на базе Инджирлик. По сути, Ангеле Меркель бросается вызов со стороны Эрдогана", — сказал он в эфире радио Sputnik

По мнению политолога, перемещение немецкого военного контингента в Иорданию возможно, поскольку эта страна выглядит более надежным союзником Запада на фоне непредсказуемой Турции, однако это может вызвать негативные последствия в целом для Североатлантического альянса.

"Другое дело — сколько это будет стоить, есть ли средства на эту операцию. К тому же если базу действительно переместят, это будет означать серьезный скандал в натовском семействе. Вообще, то, как ведет себя Анкара по отношению к базе Инджирлик, — это, конечно, недопустимо среди союзников, в данном случае это такой бунт на корабле со стороны Турции и определенный кризис внутри НАТО", — считает политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России.