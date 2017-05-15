Политолог о ситуации вокруг "Инджирлика": Анкара устроила "бунт" в НАТО

ФРГ в ответ на запрет Анкары немецким депутатам в доступе на базу "Инджирлик" заявила, что продолжит искать альтернативу турецкой базе. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik выразил мнение, что отношения Турции с Западом приобретают новый характер.

Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы "Инджирлик" в Турции в соседние страны, например, Иорданию, заявила журналистам в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это затруднительно. И мы дали это понять по различным каналам. Мы продолжим переговоры, но параллельно будем смотреть за тем, как реализовать то, что уже заложено в этот мандат, потому что у нас уже были затруднения с визитами. Это означает – искать альтернативы для "Инджирлика", возможной альтернативой, например, среди других является Иордания", – сказала Меркель.

Ранее в понедельник официальный представитель немецкого МИД Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала министерство за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки.

"Мы окончательно проинформированы турецкой стороной о том, что визит группы немецких депутатов из комитета обороны бундестага, который должен был начаться 16 мая, не согласован", – сказал Шефер.

Он добавил, что "для правительства ФРГ абсолютно само собой разумеется, что солдаты бундесвера, немецкие солдаты в зарубежных миссиях… могут посещаться депутатами немецкого бундестага".

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что своими действиями Анкара, по сути, бросает вызов Берлину.

"Отношения Турции и Германии в последние месяцы достаточно резко обострились в связи с тем, что Турция начинает занимать самостоятельную позицию внутри НАТО – и по отношению к Евросоюзу, и по отношению к США. И отношения Турции с Западом приобретают новый характер. Турция сейчас начинает оказывать давление, шантажировать Германию своим отношением к немецким журналистам, депутатам, военным. В частности, это проявилось на базе "Инджирлик". По сути, Ангеле Меркель бросается вызов со стороны (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана", – сказал Юрий Почта в эфире радио Sputnik.

По его мнению, перемещение немецкого военного контингента, например, в Иорданию имеет определенный смысл. Однако это может вызвать негативные последствия в целом для НАТО.

"Я думаю, перемещение само по себе ничего не изменит – ну, будут самолеты находиться на другой территории… Иордания в данном случае выглядит более надежным союзником Запада, так как Турция становится непредсказуемой. Поэтому разговоры о перемещении, мне кажется, достаточно основательные. Другое дело – сколько это будет стоить, есть ли средства на эту операцию. К тому же, если базу действительно переместят, это будет означать серьезный скандал в "натовском семействе". Вообще то, как ведет себя Анкара по отношению к базе "Инджирлик" – это, конечно, недопустимо среди союзников, в данном случае это такой "бунт на корабле" со стороны Турции и определенный кризис внутри НАТО", – считает политолог.

Отношения между ФРГ и Турцией осложнились после принятия бундестагом в июне 2016 года резолюции, осуждающей геноцид армян в Османской империи 100 лет назад. В ответ Анкара отозвала посла из Берлина и отказала делегации бундестага в визите на базу "Инджирлик", где находится контингент немецких вооруженных сил. Только после заявления канцлера Ангелы Меркель о том, что резолюция бундестага не является "юридически обязательной", визит санкционировали, он состоялся в октябре.

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