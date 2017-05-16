Турция заявила об угрозе терактов против кораблей ВМФ России в Босфоре

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Турецкая разведка утверждает, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* якобы готовят атаки на корабли ВМФ России, проходящие через пролив Босфор, сообщает газета Haberturk.

По данным издания, боевики могут обстрелять суда ракетами.

Силы безопасности Стамбула взяли под наблюдение 146 точек в районе Босфора, откуда может быть осуществлено нападение.

Кроме того, турецкие силовики планируют использовать вертолеты и дополнительные катера береговой охраны для сопровождения российских кораблей при переходе через пролив.

Босфор соединяет Черное море с Мраморным, длина пролива составляет 30 километров. Согласно Конвенции Монтре, в мирное время черноморские державы могут проводить через Босфор любые военные корабли.

*Террористическая организация, запрещенная в России.