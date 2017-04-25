Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа. И это не русские

Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года

Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года

Владимир Лепехин

Сегодня, когда после первого тура президентских выборов во Франции многие российские эксперты спорят на тему, кто победит во втором туре — Эммануэль Макрон или Марин Ле Пен, уместно провести некоторые параллели между двумя избирательными кампаниями. И выдвинуть версию относительно того, кто является организатором и "выгодополучателем" запланированной победы Эммануэля Макрона.

За полгода до выборов в США мало кто верил в победу Дональда Трампа. Это казалось невозможным в ситуации, когда, казалось бы, вся американская машина власти, как и большая часть истеблишмента, включая практически все ведущие СМИ, уже определились с результатом. Но произошло то, что произошло: вопреки политическим прогнозам от топовых политологов и результатам массовых опросов населения, профессиональный политик Хиллари Клинтон проиграла выборы, и главой государства стал бизнесмен, шоумен и неофит большой политики Дональд Трамп.

Трамп и Макрон — представители одной команды



Напомню: Трамп — не одиночка. Он — часть и важнейший элемент транснациональной команды политиков и олигархов, ставящей перед собой конкретные глобальные цели. И, разумеется, по отношению не только к США, но и к любому важному для них региону мира.

Одним из таких регионов является Европа. И чтобы прогнозировать возможные результаты президентских выборов во Франции и предстоящих этой осенью парламентских выборов в Германии, нужно понимать логику тех сил, которые стоят сегодня за 45-м президентом США и кандидатами в президенты Франции Макроном и Ле Пен.

Кто-то наверняка увидит эту логику в том, что Дональд Трамп по многим своим личностным параметрам близок к Марин Ле Пен: оба политика — консерваторы, оба резко высказываются по отношению к проводимой Вашингтоном и Парижем миграционной политике, оба часто действуют вразрез с общепринятыми в США и Европе политическими установками и идеологическим мейнстримом. Однако внешнее сходство не означает политической близости этих персонажей. Автор этих строк уверен, что те силы, что привели к власти в США Дональда Трампа, во Франции сделали ставку на Эммануэля Макрона.

Посему сегодня можно сколько угодно награждать Макрона самыми нелицеприятными эпитетами и недоумевать по поводу того, откуда он вообще взялся и почему вдруг возглавил президентскую гонку, однако факт остается фактом: победа этого 39-летнего метросексуала предопределена теми, кто контролирует избирательный процесс во Франции. Контролирует через финансирование избирательных штабов кандидатов-спойлеров, ведущих французских СМИ, социальных сетей и политтехнологических команд.

Почему на роль президента Франции избран ничем не примечательный, кроме своей личной жизни, Эммануэль Макрон? Полагаю, что дело тут не только в том, что он — бывший министр экономики Франции (и вроде бы профессиональный экономист и естественный союзник глобалистов), а потому его победа уже в первом туре "воодушевила европейские биржи" и наверняка чрезвычайно обрадует олигархический класс после его окончательной победы. Дело в том, что Макрон — слабый лидер. Это политик, который находится в обойме названной выше транснациональной группы именно в силу своей управляемости и абсолютной предсказуемости. В отличие от Ле Пен — политика независимого и, следовательно, неуправляемого.

Да, у Марин Ле Пен тоже имеются шансы победить во втором туре, но один к десяти, если не к 99-ти.

Глобалистам нужна слабая Франция и "как бы сильная" Германия

Назову еще несколько трендов, характеризующих активную позицию упомянутой группировки и ее политическую линию в странах Евросоюза.

Той группировке глобалистов, которая привела к власти Дональда Трампа, нужно управляемое единоначалие и в США, и в Европе с центром в Германии. Именно поэтому данная группировка ставит на слабого и управляемого политика во Франции (да и в любой другой европейской стране) и поставит на "сильного" лидера — и тоже управляемого — в ФРГ, поскольку Германии и отводится роль "как бы хозяина" (или, вернее, топ-менеджера) Европы.

Глобалистам проще управлять Европой, странами Евросоюза и еврозоной через Берлин (контролируя одного политика — национального лидера и его партию), чем через много берущий на себя в последнее время Брюссель: управлять оравой еврочиновников, в которой тон задают очевидно невменяемые посланцы из известных стран Восточной Европы, становится все сложнее и накладнее.

Забегая вперед, предскажу, что таким относительно сильным лидером в Германии вновь станет Ангела Меркель, которая, похоже, уже сменила политическую ориентацию с прообамовской на протрамповскую. (Именно по этой причине Франк-Вальтера Штайнмайера как популярного, но "непредсказуемого" кандидата изящно вывели из игры).

Еще ранее и не менее изящно был организован всебританский референдум о выходе страны из состава ЕС, результаты которого, как я полагаю, также были абсолютно предсказуемыми. Согласно замыслу устроителей Brexit, Великобритания должна быть выведена из Евросоюза, где двум лидерам тесно, чтобы возглавить в перспективе формирование нового трансрегионального объединения вокруг своего фунта стерлингов.

Современная Европа погружается в Средние века

На самом деле глобалистами давно взят курс на устранение в Европе сильных, независимых или неуправляемых политиков. И если до недавнего времени их устраняли или пытались устранить путем организации государственных переворотов, а также в отдельных случаях и физически (покушение на Шарля де Голля, убийство Улофа Пальме, заточение и последующая смерть в тюрьме Слободана Милошевича, уголовное дело на Сильвио Берлускони, попытка физического устранения Виктора Януковича и т.п.), то в последние годы в интересах глобалистов все исправнее работает так называемая "мягкая сила", когда избиратели тех или иных стран добровольно и все чаще избирают своими лидерами политиков, фактически предлагаемых, а то и навязываемых им извне.

Многие политики стран Европы уже поняли, что претендовать на пост главы государства и при этом пытаться что-то изменить в своей стране становится бессмысленным. Евросоюз превратился в территорию, управляемую транснациональной евробюрократией, а не национальными лидерами. Пост главы государства, таким образом, становится номинальным в большинстве европейских стран. Соответственно, любые значимые выборы становятся предсказуемыми — если понимать, какие и чьи интересы движут миром.

"В Албании не нашлось кандидатов на пост президента страны" — с такими заголовками появились на прошлой неделе статьи в российских и зарубежных СМИ. И это только начало. Во многих странах Восточной Европы и бывшей Югославии подобная тенденция — уклонение приличных людей от участия в большой политике и, следовательно, дефицит квалифицированных управленцев в высших эшелонах власти — будет нарастать. Зато во Франции на этот раз кандидатов в президенты было целых 11 человек. Обывателю были явлены не выборы, а шоу, призванное продемонстрировать накал реального политического соперничества там, где все давно предрешено.

Полагаю, что современная, технологически развитая и чрезвычайно довольная своими сверхпрогрессивными ценностями Европа погружается в Средние века. В эпоху, когда ею управлял Ватикан, используя институты и инструменты инквизиции.

Похоже, что сегодня странами Евросоюза все больше управляет новый Ватикан, исповедующий идеологию глобализма. А потому возможно, что Марин Ле Пен — последний сильный и независимый европейский политик первой половины XXI века.