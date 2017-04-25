Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа. И это не русские

Владимир Лепехин
Сегодня, когда после первого тура президентских выборов во Франции многие российские эксперты спорят на тему, кто победит во втором туре — Эммануэль Макрон или Марин Ле Пен, уместно провести некоторые параллели между двумя избирательными кампаниями. И выдвинуть версию относительно того, кто является организатором и "выгодополучателем" запланированной победы Эммануэля Макрона.
За полгода до выборов в США мало кто верил в победу Дональда Трампа. Это казалось невозможным в ситуации, когда, казалось бы, вся американская машина власти, как и большая часть истеблишмента, включая практически все ведущие СМИ, уже определились с результатом. Но произошло то, что произошло: вопреки политическим прогнозам от топовых политологов и результатам массовых опросов населения, профессиональный политик Хиллари Клинтон проиграла выборы, и главой государства стал бизнесмен, шоумен и неофит большой политики Дональд Трамп.
Трамп и Макрон — представители одной команды
Напомню: Трамп — не одиночка. Он — часть и важнейший элемент транснациональной команды политиков и олигархов, ставящей перед собой конкретные глобальные цели. И, разумеется, по отношению не только к США, но и к любому важному для них региону мира.
Одним из таких регионов является Европа. И чтобы прогнозировать возможные результаты президентских выборов во Франции и предстоящих этой осенью парламентских выборов в Германии, нужно понимать логику тех сил, которые стоят сегодня за 45-м президентом США и кандидатами в президенты Франции Макроном и Ле Пен.
Почему на роль президента Франции избран ничем не примечательный, кроме своей личной жизни, Эммануэль Макрон? Полагаю, что дело тут не только в том, что он — бывший министр экономики Франции (и вроде бы профессиональный экономист и естественный союзник глобалистов), а потому его победа уже в первом туре "воодушевила европейские биржи" и наверняка чрезвычайно обрадует олигархический класс после его окончательной победы. Дело в том, что Макрон — слабый лидер. Это политик, который находится в обойме названной выше транснациональной группы именно в силу своей управляемости и абсолютной предсказуемости. В отличие от Ле Пен — политика независимого и, следовательно, неуправляемого.
Да, у Марин Ле Пен тоже имеются шансы победить во втором туре, но один к десяти, если не к 99-ти.
Глобалистам нужна слабая Франция и "как бы сильная" Германия
Назову еще несколько трендов, характеризующих активную позицию упомянутой группировки и ее политическую линию в странах Евросоюза.
Той группировке глобалистов, которая привела к власти Дональда Трампа, нужно управляемое единоначалие и в США, и в Европе с центром в Германии. Именно поэтому данная группировка ставит на слабого и управляемого политика во Франции (да и в любой другой европейской стране) и поставит на "сильного" лидера — и тоже управляемого — в ФРГ, поскольку Германии и отводится роль "как бы хозяина" (или, вернее, топ-менеджера) Европы.
Глобалистам проще управлять Европой, странами Евросоюза и еврозоной через Берлин (контролируя одного политика — национального лидера и его партию), чем через много берущий на себя в последнее время Брюссель: управлять оравой еврочиновников, в которой тон задают очевидно невменяемые посланцы из известных стран Восточной Европы, становится все сложнее и накладнее.
Забегая вперед, предскажу, что таким относительно сильным лидером в Германии вновь станет Ангела Меркель, которая, похоже, уже сменила политическую ориентацию с прообамовской на протрамповскую. (Именно по этой причине Франк-Вальтера Штайнмайера как популярного, но "непредсказуемого" кандидата изящно вывели из игры).
Еще ранее и не менее изящно был организован всебританский референдум о выходе страны из состава ЕС, результаты которого, как я полагаю, также были абсолютно предсказуемыми. Согласно замыслу устроителей Brexit, Великобритания должна быть выведена из Евросоюза, где двум лидерам тесно, чтобы возглавить в перспективе формирование нового трансрегионального объединения вокруг своего фунта стерлингов.
Современная Европа погружается в Средние века
Многие политики стран Европы уже поняли, что претендовать на пост главы государства и при этом пытаться что-то изменить в своей стране становится бессмысленным. Евросоюз превратился в территорию, управляемую транснациональной евробюрократией, а не национальными лидерами. Пост главы государства, таким образом, становится номинальным в большинстве европейских стран. Соответственно, любые значимые выборы становятся предсказуемыми — если понимать, какие и чьи интересы движут миром.
"В Албании не нашлось кандидатов на пост президента страны" — с такими заголовками появились на прошлой неделе статьи в российских и зарубежных СМИ. И это только начало. Во многих странах Восточной Европы и бывшей Югославии подобная тенденция — уклонение приличных людей от участия в большой политике и, следовательно, дефицит квалифицированных управленцев в высших эшелонах власти — будет нарастать. Зато во Франции на этот раз кандидатов в президенты было целых 11 человек. Обывателю были явлены не выборы, а шоу, призванное продемонстрировать накал реального политического соперничества там, где все давно предрешено.
Полагаю, что современная, технологически развитая и чрезвычайно довольная своими сверхпрогрессивными ценностями Европа погружается в Средние века. В эпоху, когда ею управлял Ватикан, используя институты и инструменты инквизиции.
Похоже, что сегодня странами Евросоюза все больше управляет новый Ватикан, исповедующий идеологию глобализма. А потому возможно, что Марин Ле Пен — последний сильный и независимый европейский политик первой половины XXI века.