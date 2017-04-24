Макрон обошел Ле Пен, но она не теряет надежду

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Всего пару часов в штабе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен радовались поступавшим итогам голосования первого тура выборов главы государства: цифры сначала свидетельствовали о перевесе лидера партии "Национальный фронт". Но еще до полуночи чаша весов постепенно склонилась в сторону лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона. Отрыв составил чуть более 2% и к утру на момент подсчета более 97% бюллетеней так и не изменился. У Макрона – 23,86%, у Ле Пен – 21,43%. Неподсчитанные бюллетени уже вряд ли изменят общую картину.

Еще два претендента на президентское кресло, которые к началу первого тура шли вровень с Макроном и Ле Пен, отстали ненамного: кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон получил 19,94% голосов, лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,62%. Однако гонку продолжат только обладатели первого и второго мест.

Шансы Макрона



Второй тур, который состоится 7 мая, скорее всего, принесет победу Макрону, если верить последним опросам. Опубликованные вечером 23 апреля данные исследования института Ipsos показали, что Макрон победит Ле Пен с 62% голосов против 38%. По данным Harris Interactive, Макрон опередит Ле Пен с 64% против 36%.

Именно Макрона с выходом во второй тур уже поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, ряд европейских политиков, а также его политические сторонники и противники.

Также с призывами голосовать за лидера движения "Вперед" выступили ряд видных политиков, среди которых — министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, нынешний премьер-министр Бернар Казнев и его предшественник Мануэль Вальс. Казнев торжественно призывает "голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы победить "Национальный фронт" и сорвать их гибельный план регрессии Франции и разделения французов". Вальс же отметил, что "каждый должен осознать важность момента и сделать все возможное, чтобы сплотиться. За Францию".

В пользу Макрона говорит и то, что пара выбывших кандидатов уже призвали своих избирателей голосовать за него. С такими заявлениями уже вечером, признав собственное поражение, выступили Франсуа Фийон и кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон.

Однако заместитель руководителя исследовательского института общественного мнения Ifop Фредерик Даб в эфире телеканала CNews высказал мнение, что как раз сторонники Фийона, а также Меланшона могут повести себя непредсказуемо, так как избиратели первого лишились победы, которую считали вопросом решенным, а избиратели второго в равной степени негативно относятся и к Макрону, и к Ле Пен. Не стоит также забывать, что такого успеха Ле Пен в начале президентской гонки никто предсказать не мог.

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Кампания неожиданностей

Практически равные показатели в полной мере отражают непростой ход предвыборной гонки и сложную задачу, которая стояла перед французскими избирателями. Впервые избирательная кампания была настолько непредсказуемой.

Первой неожиданностью в ноябре 2016 года стала уверенная победа на праймериз крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" экс-премьера Франсуа Фийона. Вопреки любым прогнозам, он обошел как экс-президента Николя Саркози, так и бывшего председателя правительства Алена Жюппе, хотя именно этой паре все в один голос предрекали борьбу во втором туре первичных выборов. Залогом успеха Фийона стало уверенное выступление в серии теледебатов.

Затем впервые в истории Пятой республики действующий президент Франсуа Олланд отказался баллотироваться на второй срок. Он объяснил это нежеланием "ставить под угрозу единство левых сил во Франции".

Потом "левые" избиратели не поддержали кандидатуру Мануэля Вальса, который ради этого покинул пост премьер-министра.

Несколько неожиданным стало постоянное лидерство в опросах Марин Ле Пен — председателя Нацфронта, который во Франции традиционно называют ультраправым, хотя он был таким лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена, а с приходом его дочери смягчил позиции и занимает правый фланг.

Ну и дополняет картину череда скандалов.

История с якобы имевшим место фиктивным трудоустройством супруги Фийона Пенелопы и их детей, "вбросы" о дорогих подарках от неназванных "друзей", незадекларированных займах подкосили рейтинг Фийона, поставив его в положение постоянно оправдывающегося.

Оппоненты Национального фронта, в свою очередь, все время разыгрывали эту карту "ультраправости" партии. Хотя на ее популярности это не сильно отразилось, так как не было новостью для аудитории.

Первые заявления штаба победителя, в том числе о России

В штабе Макрона заявили о намерении уже в понедельник приступить к подготовке ко второму туру, борьба в котором с Марин Ле Пен обещает быть достаточно напряженной. Сам же Макрон заявил о том, что намерен через две недели стать президентом "патриотов" перед лицом угрозы прихода к власти "националистов". Он также отметил, что ему "предстоит еще больше сплотить людей, примирить Францию, чтобы победить через две недели". Для этого он должен, уже с этого момента, начать "выстраивать широкую коалицию для управления и перехода", а для этого, по его словам, нужны новые лица, новые таланты. Официальный представитель движения "Вперед" Лоранс Хаим ранее заявила РИА Новости: "Мы идем шаг за шагом, сегодня завершился первый акт. Завтра мы намерены определить четкую стратегию на ближайшие недели. Наша цель — показать миру, что демократия сильна во Франции и в Европе".

Первый комментарий после выборов о планах Макрона в отношении России в его штабе дали РИА Новости. "Необходимо оставить связи и мосты с Россией. Необходимо обсуждать с Россией все вопросы, ни одна из тем не должна становиться табу. Это должны быть честные и теплые, сердечные отношения с Россией, которые помогут решить проблемы", — сказал РИА Новости генеральный делегат движения "Вперед" Стефан Травер.

Исторический рекорд Ле Пен

Марин Ле Пен свой выход во второй тур назвала "историческим результатом" и "актом французской гордости". За всю историю "Национального фронта" она набрала наибольшее число голосов. Кроме того, это был и ее личный рекорд — на прошлых выборах она довольствовалась лишь третьим местом, а сейчас вошла в число финалистов президентских выборов. Ее племянница Марион Марешаль Ле Пен назвала это "большой идеологической победой "Нацфронта".

После того, как стали известны первые предварительные результаты, Ле Пен выступила перед соратниками в своем избирательном штабе, заявив, что именно при помощи сторонников она уже успешно прошла первый этап на пути к Елисейскому дворцу. Она также снова раскритиковала нынешнего президента Олланда, сказав, что он допустил массу ошибок за срок своего пятилетнего правления, и назвав это период "катастрофическим". Ле Пен снова призвала французов голосовать за нее и не терять предоставленную им возможность свершить перемены внутри страны. По словам лидера "Национального фронта", во втором туре выборов президента гражданам страны предстоит выбирать между государством без границ, массовой конкуренцией и массовой миграцией, с одной стороны, и защищённой Францией — с другой.

Между тем, данные МВД показывают, что Ле Пен поддержали в основном регионы. В Париже за нее проголосовали всего 4,99% избирателей. Макрон же получил в столице 34,83% голосов.

Протесты против финалистов

Реакция европейских политиков и валюты

Акции протеста, которые начались в Париже на площади Бастилии сразу же после объявления результатов, завершились уже после полуночи по местному времени. В результате столкновений демонстрантов, главным лозунгом которых стал "Ни Ле Пен, ни Макрон!", серьезные ранения получили как минимум два человека: молодой человек и девушка, оба были госпитализированы. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки, шумовые гранаты и дымовые шашки. После разгона демонстрации на площади Бастилии протестующие переместились в другие районы: неподалеку от Северного вокзала были сожжены три автомобиля, а на площади Республики против нескольких сотен протестующих стражи порядка вновь применили те же спецсредства. При этом организаторы акции заявляют, что собираются их повторить в понедельник.

Основные поздравления действующих политиков в Европе были слышны лишь в адрес Макрона, Ле Пен, которую европейский истеблишмент воспринимает исключительно негативно, таких слов не удостоилась. Кандидат на пост федерального канцлера ФРГ, глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также экс-глава Европарламента Мартин Шульц, поздравив Макрона, не преминул сказать и нелицеприятные слова в адрес Ле Пен: "Я поздравляю Эммануэля Макрона! Нужно, чтобы все демократы во Франции объединились, чтобы националист не стал президентом", — написал он в Twitter.

В похожей манере выступил и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: "Поздравляю Эммануэля Макрона. Перед Францией стоит выбор между тревожным уходом или будущим, верящим в Европу".

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила выход Макрона во второй тур выборов президента Франции сообщением в Twitter. В своем микроблоге она написала о результате Макрона, добавив, что это является "надеждой и будущим нашего поколения".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по словам его пресс-секретаря, поздравил Макрона с результатом в первом туре и пожелал ему удачи в будущем. Поздравления Макрон получил и от премьера соседней Бельгии Шарля Мишеля.

Позитивно на победу Макрона отреагировала и европейская валюта, обновив максимум по отношению к доллару почти за полгода. По состоянию на 00.18 мск курс евро к доллару рос до 1,0892 доллара за евро с 1,0728 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,092 доллара за евро, что является максимумом с 11 ноября 2016 года.

Стоимость золота утром в понедельник снизилась, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 05.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,5 доллара, или на 0,89% — до 1277,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,15% — до 17,91 доллара за унцию.

Мнение российских политиков

Состоявшиеся в воскресенье во Франции выборы президента очень похожи на последние президентские выборы в США: соперничают "безнадёжность в сохранении прежней политики, с одной стороны, и надежды на перемены, с другой", считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. При этом он также отметил, что Марин Ле Пен придется рассчитывать только на себя во втором туре голосования, так как проигравшие кандидаты, как и ожидалось, уже начинают отдавать голоса за Макрона.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что итоги первого тура выборов во Франции говорят о поражении главных политических сил и традиционной элиты страны. По его мнению, такие результаты показывают, что французские избиратели высказали свое недоверие к существующей системе и разочарование в политике последних 10 лет, "они показали недовольство отсутствием национальной политики в интересах французов, а не евробюрократии".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал французские выборы, отметив, что выход во второй тур Марин Ле Пен показывает рост протестных настроений во Франции и в целом в странах Западной Европы. По его мнению, во многом это связано с миграционным кризисом, с протестами против "навязывания ценностей с Дальнего Запада", а также террористической угрозой в Европе.

Тот факт, что Макрон и Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции сражаются за десятые доли процента, говорит о степени раскола во французском обществе, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, победа Макрона "раскол не устранит".

Смена политической системы и новые запросы

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский заявил РИА Новости, что одним из главных итогов выборов стал выход из избирательной гонки традиционных игроков: "Во Франции, на мой взгляд, сменилась в каком-то смысле политическая система. Созданная Шарлем де Голлем Пятая республика опиралась на смену у власти двух партий — правого и левого центра: республиканцев — бывших голлистов и социалистов. Сейчас и те, и другие в прежнем виде выбыли из игры". По его словам, "вопрос заключается еще и в том, какое будет большинство в парламенте, который будет избран в июне, то есть, какое будет правительство".

Сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод, в свою очередь, отметил высокую явку избирателей, которая говорит о созревшем запросе на новое качественное управление, прежний курс не устраивает французов, они ждут улучшения качества жизни и усиления позиций страны в Европе. "Наблюдалась высокая явка — выше, чем на прежних президентских выборах. Это говорит о том, что во Франции созрел серьезный запрос на новое качественное управление. Прежний курс, приведший и к экономическому, и к миграционному кризису, и к ослаблению позиций Франции, ухудшению отношений с Российской Федерацией, не устраивает французов. Поэтому они надеются, что новый глава государства приведет страну к серьёзному улучшению качества жизни и усилению позиций Франции в Европе", — сообщил он РИА Новости.

Без сенсаций



Несмотря на то, что политологи во всем мире долго не могли сойтись во мнении, кто выйдет во второй тур выборов, заместитель директора института Европы РАН Владислав Белов считает, что попадание во второй тур Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона было ожидаемо. "Сенсаций не произошло. Единственное, может быть, только то, что явка была выше той, которую предсказывали. Все кандидаты шли, в принципе, ноздря в ноздрю, результаты отличались по опросам на проценты, поэтому впервые, наверное, за последнее время был предсказан выход во второй тур определенных кандидатов, в данном случае Ле Пен и Макрона. Будем ждать теперь 7 мая, где, по моим оценкам, все-таки Макрон победит, потому что предполагается, что высокая явка помогла набрать проценты другим кандидатам, другим соперникам Ле Пен", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, оба кандидата достойно "с их точки зрения и их положения прошли первое горнило выборов, получив ту поддержку, на которую они рассчитывали". При этом важно будет учитывать, кто из выбывших кандидатов поддержит какую из кандидатур, добавил эксперт.

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Как и в России, выборы проходят в два тура. По закону, если один из кандидатов наберет более 50% голосов, он будет сразу объявлен победителем. Однако, согласно любым прогнозам и оценкам, шансов на это никаких: имя главы государства станет известно 7 мая, когда состоится второй тур.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>