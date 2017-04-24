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В мире

Макрон обошел Ле Пен, но она не теряет надежду

Сюжет:
Выборы президента Франции (669)
08:1024.04.2017
05840
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПервый тур президентских выборов во ФранцииПервый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Всего пару часов в штабе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен радовались поступавшим итогам голосования первого тура выборов главы государства: цифры сначала свидетельствовали о перевесе лидера партии "Национальный фронт". Но еще до полуночи чаша весов постепенно склонилась в сторону лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона. Отрыв составил чуть более 2% и к утру на момент подсчета более 97% бюллетеней так и не изменился. У Макрона – 23,86%, у Ле Пен – 21,43%. Неподсчитанные бюллетени уже вряд ли изменят общую картину.

Еще два претендента на президентское кресло, которые к началу первого тура шли вровень с Макроном и Ле Пен, отстали ненамного: кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон получил 19,94% голосов, лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,62%. Однако гонку продолжат только обладатели первого и второго мест.

Шансы Макрона

Эммануэль Макрон голосует на выборах
© REUTERS / Philippe Wojazer
Макрон в первом туре выборов во Франции набрал 23,75%, Ле Пен - 21,53%
Второй тур, который состоится 7 мая, скорее всего, принесет победу Макрону, если верить последним опросам. Опубликованные вечером 23 апреля данные исследования института Ipsos показали, что Макрон победит Ле Пен с 62% голосов против 38%. По данным Harris Interactive, Макрон опередит Ле Пен с 64% против 36%.

Именно Макрона с выходом во второй тур уже поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, ряд европейских политиков, а также его политические сторонники и противники.

Также с призывами голосовать за лидера движения "Вперед" выступили ряд видных политиков, среди которых — министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, нынешний премьер-министр Бернар Казнев и его предшественник Мануэль Вальс. Казнев торжественно призывает "голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы победить "Национальный фронт" и сорвать их гибельный план регрессии Франции и разделения французов". Вальс же отметил, что "каждый должен осознать важность момента и сделать все возможное, чтобы сплотиться. За Францию".

В пользу Макрона говорит и то, что пара выбывших кандидатов уже призвали своих избирателей голосовать за него. С такими заявлениями уже вечером, признав собственное поражение, выступили Франсуа Фийон и кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон.

Однако заместитель руководителя исследовательского института общественного мнения Ifop Фредерик Даб в эфире телеканала CNews высказал мнение, что как раз сторонники Фийона, а также Меланшона могут повести себя непредсказуемо, так как избиратели первого лишились победы, которую считали вопросом решенным, а избиратели второго в равной степени негативно относятся и к Макрону, и к Ле Пен. Не стоит также забывать, что такого успеха Ле Пен в начале президентской гонки никто предсказать не мог.

© ИнфографикаПрогноз на второй тур президентских выборов во Франции
© Инфографика
Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Кампания неожиданностей

Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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"Добро" и "зло". Зарубежные СМИ пишут о расколе во Франции после выборов
Практически равные показатели в полной мере отражают непростой ход предвыборной гонки и сложную задачу, которая стояла перед французскими избирателями. Впервые избирательная кампания была настолько непредсказуемой.

Первой неожиданностью в ноябре 2016 года стала уверенная победа на праймериз крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" экс-премьера Франсуа Фийона. Вопреки любым прогнозам, он обошел как экс-президента Николя Саркози, так и бывшего председателя правительства Алена Жюппе, хотя именно этой паре все в один голос предрекали борьбу во втором туре первичных выборов. Залогом успеха Фийона стало уверенное выступление в серии теледебатов.

Затем впервые в истории Пятой республики действующий президент Франсуа Олланд отказался баллотироваться на второй срок. Он объяснил это нежеланием "ставить под угрозу единство левых сил во Франции".

Потом "левые" избиратели не поддержали кандидатуру Мануэля Вальса, который ради этого покинул пост премьер-министра.

Несколько неожиданным стало постоянное лидерство в опросах Марин Ле Пен — председателя Нацфронта, который во Франции традиционно называют ультраправым, хотя он был таким лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена, а с приходом его дочери смягчил позиции и занимает правый фланг.

Ну и дополняет картину череда скандалов.

История с якобы имевшим место фиктивным трудоустройством супруги Фийона Пенелопы и их детей, "вбросы" о дорогих подарках от неназванных "друзей", незадекларированных займах подкосили рейтинг Фийона, поставив его в положение постоянно оправдывающегося.

Оппоненты Национального фронта, в свою очередь, все время разыгрывали эту карту "ультраправости" партии. Хотя на ее популярности это не сильно отразилось, так как не было новостью для аудитории.

Рейтинги кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Предварительные результаты президентских выборов во Франции

Первые заявления штаба победителя, в том числе о России

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Победа Макрона во втором туре не так очевидна, заявил социолог
В штабе Макрона заявили о намерении уже в понедельник приступить к подготовке ко второму туру, борьба в котором с Марин Ле Пен обещает быть достаточно напряженной. Сам же Макрон заявил о том, что намерен через две недели стать президентом "патриотов" перед лицом угрозы прихода к власти "националистов". Он также отметил, что ему "предстоит еще больше сплотить людей, примирить Францию, чтобы победить через две недели". Для этого он должен, уже с этого момента, начать "выстраивать широкую коалицию для управления и перехода", а для этого, по его словам, нужны новые лица, новые таланты. Официальный представитель движения "Вперед" Лоранс Хаим ранее заявила РИА Новости: "Мы идем шаг за шагом, сегодня завершился первый акт. Завтра мы намерены определить четкую стратегию на ближайшие недели. Наша цель — показать миру, что демократия сильна во Франции и в Европе".

Первый комментарий после выборов о планах Макрона в отношении России в его штабе дали РИА Новости. "Необходимо оставить связи и мосты с Россией. Необходимо обсуждать с Россией все вопросы, ни одна из тем не должна становиться табу. Это должны быть честные и теплые, сердечные отношения с Россией, которые помогут решить проблемы", — сказал РИА Новости генеральный делегат движения "Вперед" Стефан Травер.

Исторический рекорд Ле Пен

Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Эксперт считает, что во Франции меняется политическая система
Марин Ле Пен свой выход во второй тур назвала "историческим результатом" и "актом французской гордости". За всю историю "Национального фронта" она набрала наибольшее число голосов. Кроме того, это был и ее личный рекорд — на прошлых выборах она довольствовалась лишь третьим местом, а сейчас вошла в число финалистов президентских выборов. Ее племянница Марион Марешаль Ле Пен назвала это "большой идеологической победой "Нацфронта".

После того, как стали известны первые предварительные результаты, Ле Пен выступила перед соратниками в своем избирательном штабе, заявив, что именно при помощи сторонников она уже успешно прошла первый этап на пути к Елисейскому дворцу. Она также снова раскритиковала нынешнего президента Олланда, сказав, что он допустил массу ошибок за срок своего пятилетнего правления, и назвав это период "катастрофическим". Ле Пен снова призвала французов голосовать за нее и не терять предоставленную им возможность свершить перемены внутри страны. По словам лидера "Национального фронта", во втором туре выборов президента гражданам страны предстоит выбирать между государством без границ, массовой конкуренцией и массовой миграцией, с одной стороны, и защищённой Францией — с другой.

Между тем, данные МВД показывают, что Ле Пен поддержали в основном регионы. В Париже за нее проголосовали всего 4,99% избирателей. Макрон же получил в столице 34,83% голосов.

Протесты против финалистов

Французский политик Марин Ле Пен. Архивное фото
© AP Photo / Francois Mori
Ле Пен рассказала о выборе, который будет у французов во втором туре
Акции протеста, которые начались в Париже на площади Бастилии сразу же после объявления результатов, завершились уже после полуночи по местному времени. В результате столкновений демонстрантов, главным лозунгом которых стал "Ни Ле Пен, ни Макрон!", серьезные ранения получили как минимум два человека: молодой человек и девушка, оба были госпитализированы. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки, шумовые гранаты и дымовые шашки. После разгона демонстрации на площади Бастилии протестующие переместились в другие районы: неподалеку от Северного вокзала были сожжены три автомобиля, а на площади Республики против нескольких сотен протестующих стражи порядка вновь применили те же спецсредства. При этом организаторы акции заявляют, что собираются их повторить в понедельник.

© Ruptly
Парижская полиция газом разгоняла протестующих против президентских выборов

Реакция европейских политиков и валюты

В штабе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
© РИА Новости . Виктория Иванова
Глава штаба Ле Пен назвал I тур референдумом за или против глобализации
Основные поздравления действующих политиков в Европе были слышны лишь в адрес Макрона, Ле Пен, которую европейский истеблишмент воспринимает исключительно негативно, таких слов не удостоилась. Кандидат на пост федерального канцлера ФРГ, глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также экс-глава Европарламента Мартин Шульц, поздравив Макрона, не преминул сказать и нелицеприятные слова в адрес Ле Пен: "Я поздравляю Эммануэля Макрона! Нужно, чтобы все демократы во Франции объединились, чтобы националист не стал президентом", — написал он в Twitter.

В похожей манере выступил и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен: "Поздравляю Эммануэля Макрона. Перед Францией стоит выбор между тревожным уходом или будущим, верящим в Европу".

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила выход Макрона во второй тур выборов президента Франции сообщением в Twitter. В своем микроблоге она написала о результате Макрона, добавив, что это является "надеждой и будущим нашего поколения".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, по словам его пресс-секретаря, поздравил Макрона с результатом в первом туре и пожелал ему удачи в будущем. Поздравления Макрон получил и от премьера соседней Бельгии Шарля Мишеля.

Позитивно на победу Макрона отреагировала и европейская валюта, обновив максимум по отношению к доллару почти за полгода. По состоянию на 00.18 мск курс евро к доллару рос до 1,0892 доллара за евро с 1,0728 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,092 доллара за евро, что является максимумом с 11 ноября 2016 года.

Стоимость золота утром в понедельник снизилась, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 05.13 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,5 доллара, или на 0,89% — до 1277,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,15% — до 17,91 доллара за унцию.

Мнение российских политиков

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Слуцкий прокомментировал выход Ле Пен во второй тур выборов
Состоявшиеся в воскресенье во Франции выборы президента очень похожи на последние президентские выборы в США: соперничают "безнадёжность в сохранении прежней политики, с одной стороны, и надежды на перемены, с другой", считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. При этом он также отметил, что Марин Ле Пен придется рассчитывать только на себя во втором туре голосования, так как проигравшие кандидаты, как и ожидалось, уже начинают отдавать голоса за Макрона.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что итоги первого тура выборов во Франции говорят о поражении главных политических сил и традиционной элиты страны. По его мнению, такие результаты показывают, что французские избиратели высказали свое недоверие к существующей системе и разочарование в политике последних 10 лет, "они показали недовольство отсутствием национальной политики в интересах французов, а не евробюрократии".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал французские выборы, отметив, что выход во второй тур Марин Ле Пен показывает рост протестных настроений во Франции и в целом в странах Западной Европы. По его мнению, во многом это связано с миграционным кризисом, с протестами против "навязывания ценностей с Дальнего Запада", а также террористической угрозой в Европе.

Тот факт, что Макрон и Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции сражаются за десятые доли процента, говорит о степени раскола во французском обществе, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, победа Макрона "раскол не устранит".

Смена политической системы и новые запросы

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский заявил РИА Новости, что одним из главных итогов выборов стал выход из избирательной гонки традиционных игроков: "Во Франции, на мой взгляд, сменилась в каком-то смысле политическая система. Созданная Шарлем де Голлем Пятая республика опиралась на смену у власти двух партий — правого и левого центра: республиканцев — бывших голлистов и социалистов. Сейчас и те, и другие в прежнем виде выбыли из игры". По его словам, "вопрос заключается еще и в том, какое будет большинство в парламенте, который будет избран в июне, то есть, какое будет правительство".

Сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод, в свою очередь, отметил высокую явку избирателей, которая говорит о созревшем запросе на новое качественное управление, прежний курс не устраивает французов, они ждут улучшения качества жизни и усиления позиций страны в Европе. "Наблюдалась высокая явка — выше, чем на прежних президентских выборах. Это говорит о том, что во Франции созрел серьезный запрос на новое качественное управление. Прежний курс, приведший и к экономическому, и к миграционному кризису, и к ослаблению позиций Франции, ухудшению отношений с Российской Федерацией, не устраивает французов. Поэтому они надеются, что новый глава государства приведет страну к серьёзному улучшению качества жизни и усилению позиций Франции в Европе", — сообщил он РИА Новости.

Без сенсаций

Несмотря на то, что политологи во всем мире долго не могли сойтись во мнении, кто выйдет во второй тур выборов, заместитель директора института Европы РАН Владислав Белов считает, что попадание во второй тур Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона было ожидаемо. "Сенсаций не произошло. Единственное, может быть, только то, что явка была выше той, которую предсказывали. Все кандидаты шли, в принципе, ноздря в ноздрю, результаты отличались по опросам на проценты, поэтому впервые, наверное, за последнее время был предсказан выход во второй тур определенных кандидатов, в данном случае Ле Пен и Макрона. Будем ждать теперь 7 мая, где, по моим оценкам, все-таки Макрон победит, потому что предполагается, что высокая явка помогла набрать проценты другим кандидатам, другим соперникам Ле Пен", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, оба кандидата достойно "с их точки зрения и их положения прошли первое горнило выборов, получив ту поддержку, на которую они рассчитывали". При этом важно будет учитывать, кто из выбывших кандидатов поддержит какую из кандидатур, добавил эксперт.

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Как и в России, выборы проходят в два тура. По закону, если один из кандидатов наберет более 50% голосов, он будет сразу объявлен победителем. Однако, согласно любым прогнозам и оценкам, шансов на это никаких: имя главы государства станет известно 7 мая, когда состоится второй тур.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБорьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСреди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкК "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах
© REUTERS / Stephane Mahe
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНедалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке
© REUTERS / Christophe Archambault/Pool
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
© REUTERS / Philippe LaurensonЯвка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.Люди на избирательном участке в Марселе, Франция. 23 апреля 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.Люди стоят в очереди на избирательном участке в Мартр-Толозан, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pavani
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке
© AFP 2017 / Georges Gobet
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
© REUTERS / Philippe LaurensonНесмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Париже.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПомимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
© AFP 2017 / Charly TriballeauГолосование на одном из избирательных участков в Кане.Избирательный участок в Кане, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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