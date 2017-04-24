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Победа Макрона в I туре выборов воодушевила европейские биржи

Сюжет:
Выборы президента Франции (730)
22:3824.04.2017
(обновлено: 22:42 24.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПервый тур президентских выборов во ФранцииПервый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Победа экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов в стране воодушевила европейские биржи, дала возможность предположить, что именно он станет новым президентом Франции после второго тура выборов, что снимет риск Frexit, который мог бы повлечь за собой развал еврозоны, считают аналитики.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Эксперт рассказал, что может означать победа Макрона во Франции

Франция — одна из крупнейших экономик еврозоны, которая является частью Евросоюза.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД страны, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Первый тур выборов во Франции не дал самого неприятного для рынка исхода, которым, по мнению аналитиков, было бы прохождение во второй тур одновременно Ле Пен и Меланшона.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции

В отчете BofA Merrill Lynch Global Research в конце прошлой недели говорилось, что такой результат был бы для рынков наихудшим, поскольку они могли бы начать учитывать в ценах риск Frexit – выход Франции из ЕС. Выбор между Ле Пен и Меланшоном — это был бы выбор между двумя крайностями, которые могли бы привести к одному и тому же результату: Frexit и распаду еврозоны, говорилось в отчете.

В аналитике Oxford Economics перед выборами также отмечалось, что выход Франции из еврозоны мог бы вызвать распад этого валютного объединения, сопровождающейся значительной рецессией.

Однако теперь ясно, что во втором туре президентских выборов Франции будут сражаться Макрон и Ле Пен, и рынки воодушевлены, ведь фаворитом считается Макрон.

Итоги торгов

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В Белом доме заявили, что США готовы работать с любым президентом Франции
Курс евро к доллару в понедельник продолжает укрепляться более чем на 1%. Основные биржевые индексы Европы закрыли торговую сессию понедельника в плюсе, французский индекс CAC 40 по итогам торгов вырос более чем на 4%.

Акции банков региона поднялись до 16-месячных максимумов, так как инвесторы приветствовали Макрона, который, возможно, станет следующим президентом Франции, писало агентство MarketWatch. Акции банков выросли, потому что сейчас нет серьезного риска значительного оттока капиталов из европейской банковской системы, так как инвесторы больше не беспокоятся о будущем евро, говорил агентству старший рыночный аналитик ETX Capital Нил Уилсон.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая, завершили торги понедельника ростом на сообщениях о победе Макрона в первом туре. Рынок акций РФ вырос по основным индексам на оптимизме зарубежных площадок, пришедшем после объявления результатов первого тура выборов во Франции.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБорьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСреди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкК "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах
© REUTERS / Stephane Mahe
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНедалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке
© REUTERS / Christophe Archambault/Pool
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
© REUTERS / Philippe LaurensonЯвка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.Люди на избирательном участке в Марселе, Франция. 23 апреля 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.Люди стоят в очереди на избирательном участке в Мартр-Толозан, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pavani
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке
© AFP 2017 / Georges Gobet
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
© REUTERS / Philippe LaurensonНесмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Париже.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПомимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
© AFP 2017 / Charly TriballeauГолосование на одном из избирательных участков в Кане.Избирательный участок в Кане, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Прогнозы

Данные опроса компаний Ifop и Fiducial свидетельствуют о том, что Макрон получит 60% голосов на втором туре, а Ле Пен — 40%. По данным опроса компании Elabe, бывший министр экономики Франции во втором туре одержит победу над Ле Пен, заручившись поддержкой 64% избирателей.

В отчете BofA Merrill Lynch Global Research отмечается важность того, что результаты первого тура оказались близкими к последним опросам общественного мнения. Это дает возможность верить опросам и по второму туру.

В Saxo Bank считают победу Макрона во втором туре наиболее вероятной. В аналитике IHS Markit Макрон назван "явным фаворитом" второго тура выборов.

Старший экономист ING-DiBa Карстен Бржески отмечал, что при победе 7 мая Макрона будет полностью снят риск Frexit.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Экономист считает, что риск выхода Франции из Евросоюза еще не снят
Если лидер движения "Вперед" победит, это может означать экономическую стабильность во Франции и в Евросоюзе в целом в среднесрочной перспективе, считают в IHS Markit.

Занятие Макроном президентского кресла может оказать благоприятное воздействие на доверие к будущему ЕС, а также на экономику союза в целом, считает главный европейский экономист Oxford Economics Джеймс Никсон.

Он отметил, что Европе сейчас не хватает веры в будущее европейского проекта. Политическая неопределенность сдерживала бизнес и ограничивала инвестиции. Президентство Макрона может привести к тому, что многие сомнения относительно будущего ЕС отпадут.

Макрон, если одержит победу, способен построить прочные отношения с новым канцлером Германии, считает эксперт. Сильный мандат для лидеров Франции и Германии, которые поддерживают ЕС, позволил бы Европе продвинуться по интеграционной повестке дня, а это, потенциально, может быть большим стимулом для доверия и экономики, отмечал Никсон.

Однако в Saxo Bank предупреждают, что если Макрон станет президентом, но не сможет получить большинство в парламенте, это может затруднить проведение ключевых экономических реформ.

За выборами президента Франции следите здесь>>

Без сюрпризов
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Без сюрпризов

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