Победа Макрона в I туре выборов воодушевила европейские биржи

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Победа экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов в стране воодушевила европейские биржи, дала возможность предположить, что именно он станет новым президентом Франции после второго тура выборов, что снимет риск Frexit, который мог бы повлечь за собой развал еврозоны, считают аналитики.

Франция — одна из крупнейших экономик еврозоны, которая является частью Евросоюза.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД страны, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Первый тур выборов во Франции не дал самого неприятного для рынка исхода, которым, по мнению аналитиков, было бы прохождение во второй тур одновременно Ле Пен и Меланшона.

В отчете BofA Merrill Lynch Global Research в конце прошлой недели говорилось, что такой результат был бы для рынков наихудшим, поскольку они могли бы начать учитывать в ценах риск Frexit – выход Франции из ЕС. Выбор между Ле Пен и Меланшоном — это был бы выбор между двумя крайностями, которые могли бы привести к одному и тому же результату: Frexit и распаду еврозоны, говорилось в отчете.

В аналитике Oxford Economics перед выборами также отмечалось, что выход Франции из еврозоны мог бы вызвать распад этого валютного объединения, сопровождающейся значительной рецессией.

Однако теперь ясно, что во втором туре президентских выборов Франции будут сражаться Макрон и Ле Пен, и рынки воодушевлены, ведь фаворитом считается Макрон.

Итоги торгов

Курс евро к доллару в понедельник продолжает укрепляться более чем на 1%. Основные биржевые индексы Европы закрыли торговую сессию понедельника в плюсе, французский индекс CAC 40 по итогам торгов вырос более чем на 4%.

Акции банков региона поднялись до 16-месячных максимумов, так как инвесторы приветствовали Макрона, который, возможно, станет следующим президентом Франции, писало агентство MarketWatch. Акции банков выросли, потому что сейчас нет серьезного риска значительного оттока капиталов из европейской банковской системы, так как инвесторы больше не беспокоятся о будущем евро, говорил агентству старший рыночный аналитик ETX Capital Нил Уилсон.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая, завершили торги понедельника ростом на сообщениях о победе Макрона в первом туре. Рынок акций РФ вырос по основным индексам на оптимизме зарубежных площадок, пришедшем после объявления результатов первого тура выборов во Франции.

Прогнозы

Данные опроса компаний Ifop и Fiducial свидетельствуют о том, что Макрон получит 60% голосов на втором туре, а Ле Пен — 40%. По данным опроса компании Elabe, бывший министр экономики Франции во втором туре одержит победу над Ле Пен, заручившись поддержкой 64% избирателей.

В отчете BofA Merrill Lynch Global Research отмечается важность того, что результаты первого тура оказались близкими к последним опросам общественного мнения. Это дает возможность верить опросам и по второму туру.

В Saxo Bank считают победу Макрона во втором туре наиболее вероятной. В аналитике IHS Markit Макрон назван "явным фаворитом" второго тура выборов.

Старший экономист ING-DiBa Карстен Бржески отмечал, что при победе 7 мая Макрона будет полностью снят риск Frexit.

Если лидер движения "Вперед" победит, это может означать экономическую стабильность во Франции и в Евросоюзе в целом в среднесрочной перспективе, считают в IHS Markit.

Занятие Макроном президентского кресла может оказать благоприятное воздействие на доверие к будущему ЕС, а также на экономику союза в целом, считает главный европейский экономист Oxford Economics Джеймс Никсон.

Он отметил, что Европе сейчас не хватает веры в будущее европейского проекта. Политическая неопределенность сдерживала бизнес и ограничивала инвестиции. Президентство Макрона может привести к тому, что многие сомнения относительно будущего ЕС отпадут.

Макрон, если одержит победу, способен построить прочные отношения с новым канцлером Германии, считает эксперт. Сильный мандат для лидеров Франции и Германии, которые поддерживают ЕС, позволил бы Европе продвинуться по интеграционной повестке дня, а это, потенциально, может быть большим стимулом для доверия и экономики, отмечал Никсон.

Однако в Saxo Bank предупреждают, что если Макрон станет президентом, но не сможет получить большинство в парламенте, это может затруднить проведение ключевых экономических реформ.

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