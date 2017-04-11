Мир бодро и с песней погружается в темные века

Владимир Лепехин

Соединенные Штаты стремительно слабеют и уже не могут решать многие мировые вопросы дипломатическим и гуманитарным путем. Хваленая "мягкая сила" Госдепа давно превратилась в бейсбольную биту, которой мировой гегемон размахивает направо и налево, ну а "умная сила" попросту не состоялась из-за недостатка у американской плутократии мозгов строго в соответствии с русской пословицей "сила есть — ума не надо".

Слабея и теряя авторитет, американские политики пытаются доказать, что они "еще о-го-го какие лидеры", путем акций устрашения и откровенной лжи. Однако термин "лидер" в переводе на русский означает "человек, который кого-то куда-то ведет", причем ведомые идут за лидером сами, по велению души.

Сегодня США ведут мир только в одну сторону — к новой большой войне, и, полагаю, что многие страны не горят желанием двигаться вслед за таким "лидером" в преисподнюю. Другое дело, что одни страны отчаянно сопротивляются американскому "лидерству" (Сирия, Иран и еще пара десятков государств), а другие вынужденно делают вид, что "Вашингтон — это наше все!". Справедливости ради следует признать, что есть и такие страны (Польша, Прибалтийские государства, Украина, Косово, etc.), которые действительно добровольно, а иногда и с радостью прислуживают мировому гегемону, но их меньшинство.

Трансгендер вместо Богочеловека

Курс на новую мировую войну был взят Вашингтоном в сентябре 2001 года, и с тех пор пространство американской экспансии только расширяется. Пожалуй, ни один серьезный военный конфликт в мире с этого момента не обходился без провокационной роли в нем Госдепа. Что же касается Ближнего Востока, то здесь через организацию "арабской весны" и прямую агрессию (Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия) США создали кострище, из которого огонь войны — согласно замыслу — должен быть переброшен в Иран, а затем то ли в Россию, то ли в Китай.

Китай противостоит США посредством проведения грамотной торговой и финансовой стратегии, Россия — путем укрепления оборонного потенциала и активной внешней политики. И пока названные страны держатся, Запад не просто слабеет, он деградирует.

Да, экономика США по-прежнему мощна — она на порядок мощнее той же российской экономики. Продолжается экономический рост и в Европе. Самые грамотные и талантливые специалисты по-прежнему едут в основном на Запад, а не на Восток. И все же деградация западного мира набирает обороты.

Соединенные Штаты и европейские страны слишком зациклены на высоких технологиях. Инновации и еще раз инновации — на них рассчитывают многие западные политики, полагая, что лидерство США (в первую очередь технологическое лидерство) и Европы — это панацея от всех проблем. На самом деле технологии — далеко не все, когда речь заходит о войне и планетарном выживании.

В войне, как показывает опыт (к примеру, опыт Второй мировой войны), побеждают не те, у кого больше танков и самолетов, но те, у кого, имеется конкурентоспособный интеллект и дух. Интеллект — это более совершенные, чем у противника, танки, самолеты, а сегодня еще и ракеты, подводные лодки, киберсистемы, стратегические вооружения и тому подобное. Дух — это способность воевать сверх того, на что способен противник. В случае с противостоянием современному Западу — способность воевать не за деньги.

При всей инерции движения Запада к высотам самых современных технологий в гуманитарной сфере западных стран наблюдается регресс. Гонка Запада за новыми технологиями одновременно приводит к уничтожению антропосферы. Гомо сапиенс становится трансгендером и мечтает о клонировании. Божье творение уступает место творению рук человеческих.

Христианофобия как способ перезагрузки человечества

Взяв на себя функцию Бога, западные биотехнологи и их спонсоры вынуждены уничтожать проявления Божественного как конкурентной по отношению к себе сущности. Отсюда — тотальная христианофобия, предполагающая не только отказ западного общества от традиционных ценностей, но также стремление уничтожить христианство как данность со всеми его храмами, святынями, таинствами, пасторами и прихожанами.

Именно подлинное христианство стало приоритетным врагом Запада под прикрытием военных операций в Сербии, Ираке, Сирии и других местах сосредоточения ортодоксальной веры в Христа-Спасителя.

От полутора миллионов христиан в Ираке за 13 лет, с начала в нем американской оккупации, осталось не более 100 тысяч.

Считается, что Сирия Асада — последний оплот первохристиан на Ближнем Востоке. Но именно она сегодня — основная мишень тандема Запада и международных террористов. Россия (в том числе в лице Русской православной церкви) — единственная сила, вставшая на защиту миллиона представителей Антиохийской православной церкви, 680 тысяч — Сирийской (сиро-яковитской) православной церкви, сотни тысяч — Армянской церкви и других древних древнехристианских конфессий.

По плану мирового гегемона в ближайшие годы в мире должны остаться только псевдо-, квази-, альтер- и антихристианство: секты, христианские по форме, но "постмодернистские" по содержанию.

После ввода в Косово "миротворцев" НАТО местными албанцами было разрушено более 120 православных храмов, ряд из которых имеют средневековое происхождение и являются частью всемирного культурного наследия.

Число разрушенных террористами христианских (прежде всего православных) храмов и кладбищ на Ближнем Востоке за последние 15 лет вообще превысило несколько тысяч.

Из этой же серии — террористические атаки на уникальные коптские (православные) храмы в египетских Тантре и Александрии в минувшее воскресенье, в результате которых пострадали более 180 человек.

Что первично — технологии или все же дух?

Две тысячи лет назад человечество совершило антропологический скачок в своем развитии благодаря созданию универсальной ценностной матрицы, зафиксированной в Библии в виде Закона Божьего (десяти заповедей). Сегодня западные политики стремятся упразднить подлинное христианство, чтобы вместе с ним избавиться от традиционной нравственной парадигмы, заменив ее новым законом антихристианского мира и развязав себе руки для абсолютно любых действий.

В начале XX века атеизм был провозглашен прогрессивным мировоззрением, притом что сторонники новой советской идеологии предложили миру "моральный кодекс строителя коммунизма" как продвинутую версию декалога. В XXI веке атеизм и христианофобия, напротив, становятся средством упразднения христианской этики и обрушения постхристианского мира в аморализм — новое варварство.

Известный российский ученый, президент Центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук прав, когда утверждает, что наличие у России уникальных ядерных технологий позволяет ей сохранять государственный суверенитет и высокий статус в мировой политике. Подобный технократизм оправдан в ситуации, когда страна запуталась в целеполаганиях, и ей не остается ничего иного, кроме как рассчитывать на прорывы в технологиях. И все же технопроекты, обеспечивающие тем или иным странам не только суверенитет, но и глобальное доминирование, не сводятся к лидерству в области атомной энергетики. Главным фактором конкурентоспособности ведущих держав давно стало управление финансовыми и информационными ресурсами, а сегодня становятся био- и нанотехнологии.

Технологии никогда не были выше духа. Они всегда развивались бок о бок с ним. Передовые идеологии — неизменная предпосылка любых промышленных революций, и, наоборот, развитие технологий предопределяет формирование новых идей.

Для того чтобы Россия стала подлинно суверенной страной, ей мало лидерства в тех или иных отраслях экономики. Но вот здесь-то и скрывается основная проблема: мировоззренческая деградация в России происходит синхронно с общей гуманитарной деградацией на Западе.

Человечество подошло к пределам своего индустриального и иного роста, отсюда и разговоры о необходимости перехода Запада к новому технологическому укладу. Между тем этот переход невозможен без пересмотра всей, абсолютно всей системы господствующих в мире экономических и политических взглядов.

Мир нуждается в принципиально новой антропоцентрической философии. Одна такая попытка — совершить очередной антропологический скачок, дабы освободить человека от рабского труда, оказалась неудачной: неоантропы с дедуктивным мышлением были изведены массовым потребителем.

Сегодня массовый потребитель в лице прежде всего технологически развитых стран, уничтожая экосистему планеты, добрался до пожирания самого человечества. И в ближайшие годы ни Дональд Трамп, ни кто-то другой не смогут, как я полагаю, остановить этот процесс.

Впереди у человечества, похоже, — новые темные века, в которые оно погружается, увы, бодро и с песнями о "новом дивном мире", наполненном "свободным выбором" и "постхристианским гуманизмом".