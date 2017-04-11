Мир бодро и с песней погружается в темные века

Владимир Лепехин
Соединенные Штаты стремительно слабеют и уже не могут решать многие мировые вопросы дипломатическим и гуманитарным путем. Хваленая "мягкая сила" Госдепа давно превратилась в бейсбольную биту, которой мировой гегемон размахивает направо и налево, ну а "умная сила" попросту не состоялась из-за недостатка у американской плутократии мозгов строго в соответствии с русской пословицей "сила есть — ума не надо".устрашения и откровенной лжи. Однако термин "лидер" в переводе на русский означает "человек, который кого-то куда-то ведет", причем ведомые идут за лидером сами, по велению души.
Сегодня США ведут мир только в одну сторону — к новой большой войне, и, полагаю, что многие страны не горят желанием двигаться вслед за таким "лидером" в преисподнюю. Другое дело, что одни страны отчаянно сопротивляются американскому "лидерству" (Сирия, Иран и еще пара десятков государств), а другие вынужденно делают вид, что "Вашингтон — это наше все!". Справедливости ради следует признать, что есть и такие страны (Польша, Прибалтийские государства, Украина, Косово, etc.), которые действительно добровольно, а иногда и с радостью прислуживают мировому гегемону, но их меньшинство.
Трансгендер вместо Богочеловека
Курс на новую мировую войну был взят Вашингтоном в сентябре 2001 года, и с тех пор пространство американской экспансии только расширяется. Пожалуй, ни один серьезный военный конфликт в мире с этого момента не обходился без провокационной роли в нем Госдепа. Что же касается Ближнего Востока, то здесь через организацию "арабской весны" и прямую агрессию (Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия) США создали кострище, из которого огонь войны — согласно замыслу — должен быть переброшен в Иран, а затем то ли в Россию, то ли в Китай.
Китай противостоит США посредством проведения грамотной торговой и финансовой стратегии, Россия — путем укрепления оборонного потенциала и активной внешней политики. И пока названные страны держатся, Запад не просто слабеет, он деградирует.
Да, экономика США по-прежнему мощна — она на порядок мощнее той же российской экономики. Продолжается экономический рост и в Европе. Самые грамотные и талантливые специалисты по-прежнему едут в основном на Запад, а не на Восток. И все же деградация западного мира набирает обороты.
В войне, как показывает опыт (к примеру, опыт Второй мировой войны), побеждают не те, у кого больше танков и самолетов, но те, у кого, имеется конкурентоспособный интеллект и дух. Интеллект — это более совершенные, чем у противника, танки, самолеты, а сегодня еще и ракеты, подводные лодки, киберсистемы, стратегические вооружения и тому подобное. Дух — это способность воевать сверх того, на что способен противник. В случае с противостоянием современному Западу — способность воевать не за деньги.
При всей инерции движения Запада к высотам самых современных технологий в гуманитарной сфере западных стран наблюдается регресс. Гонка Запада за новыми технологиями одновременно приводит к уничтожению антропосферы. Гомо сапиенс становится трансгендером и мечтает о клонировании. Божье творение уступает место творению рук человеческих.
Христианофобия как способ перезагрузки человечества
Именно подлинное христианство стало приоритетным врагом Запада под прикрытием военных операций в Сербии, Ираке, Сирии и других местах сосредоточения ортодоксальной веры в Христа-Спасителя.
От полутора миллионов христиан в Ираке за 13 лет, с начала в нем американской оккупации, осталось не более 100 тысяч.
Считается, что Сирия Асада — последний оплот первохристиан на Ближнем Востоке. Но именно она сегодня — основная мишень тандема Запада и международных террористов. Россия (в том числе в лице Русской православной церкви) — единственная сила, вставшая на защиту миллиона представителей Антиохийской православной церкви, 680 тысяч — Сирийской (сиро-яковитской) православной церкви, сотни тысяч — Армянской церкви и других древних древнехристианских конфессий.
По плану мирового гегемона в ближайшие годы в мире должны остаться только псевдо-, квази-, альтер- и антихристианство: секты, христианские по форме, но "постмодернистские" по содержанию.
Число разрушенных террористами христианских (прежде всего православных) храмов и кладбищ на Ближнем Востоке за последние 15 лет вообще превысило несколько тысяч.
Из этой же серии — террористические атаки на уникальные коптские (православные) храмы в египетских Тантре и Александрии в минувшее воскресенье, в результате которых пострадали более 180 человек.
Что первично — технологии или все же дух?
Две тысячи лет назад человечество совершило антропологический скачок в своем развитии благодаря созданию универсальной ценностной матрицы, зафиксированной в Библии в виде Закона Божьего (десяти заповедей). Сегодня западные политики стремятся упразднить подлинное христианство, чтобы вместе с ним избавиться от традиционной нравственной парадигмы, заменив ее новым законом антихристианского мира и развязав себе руки для абсолютно любых действий.
В начале XX века атеизм был провозглашен прогрессивным мировоззрением, притом что сторонники новой советской идеологии предложили миру "моральный кодекс строителя коммунизма" как продвинутую версию декалога. В XXI веке атеизм и христианофобия, напротив, становятся средством упразднения христианской этики и обрушения постхристианского мира в аморализм — новое варварство.
Технологии никогда не были выше духа. Они всегда развивались бок о бок с ним. Передовые идеологии — неизменная предпосылка любых промышленных революций, и, наоборот, развитие технологий предопределяет формирование новых идей.
Человечество подошло к пределам своего индустриального и иного роста, отсюда и разговоры о необходимости перехода Запада к новому технологическому укладу. Между тем этот переход невозможен без пересмотра всей, абсолютно всей системы господствующих в мире экономических и политических взглядов.
Мир нуждается в принципиально новой антропоцентрической философии. Одна такая попытка — совершить очередной антропологический скачок, дабы освободить человека от рабского труда, оказалась неудачной: неоантропы с дедуктивным мышлением были изведены массовым потребителем.
Впереди у человечества, похоже, — новые темные века, в которые оно погружается, увы, бодро и с песнями о "новом дивном мире", наполненном "свободным выбором" и "постхристианским гуманизмом".