Яйссле возглавил "Ньюкасл"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маттиас Яйссле назначен на пост главного тренера «Ньюкасла».
- Контракт Яйссле рассчитан до июня 2029 года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Немецкий специалист Маттиас Яйссле назначен на пост главного тренера "Ньюкасла", сообщается на сайте футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, контракт Яйссле рассчитан до июня 2029 года.
Яйссле 38 лет, предыдущим клубом в его карьере был саудовский "Аль-Ахли", с которым немец дважды выиграл азиатскую Лигу чемпионов и завоевал Суперкубок Саудовской Аравии. Также Яйссле выиграл два чемпионата и Кубок Австрии с "Зальцбургом".