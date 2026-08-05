Яйссле возглавил "Ньюкасл"

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, контракт Яйссле рассчитан до июня 2029 года.

Яйссле 38 лет, предыдущим клубом в его карьере был саудовский "Аль-Ахли", с которым немец дважды выиграл азиатскую Лигу чемпионов и завоевал Суперкубок Саудовской Аравии. Также Яйссле выиграл два чемпионата и Кубок Австрии с "Зальцбургом".