Поражение от "Спартака" мотивирует работать, заявил Касаджиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Оренбург» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:5 в матче Кубка России.
- Нападающий ФК «Оренбург» Андрей Касаджиков заявил, что поражение мотивирует команду работать и улучшать результаты.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий футбольного клуба "Оренбург" Андрей Касаджиков заявил РИА Новости, что разгромное поражение от московского "Спартака" в Кубке России мотивирует работать.
05 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
26’ • Пабло Солари
33’ • Манфред Угальде (П)
52’ • Манфред Угальде
78’ • Наиль Умяров
84’ • Павел Полех
81’ • Renat Golybin
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"Скорее, это больше мотивирует на дальнейшую победу. Будем больше работать, чтобы улучшать свои результаты", - сказал Касаджиков.
"В команде стараются поддерживать. Давления нет. Все хорошо", - ответил 18-летний Касаджиков на вопрос, не испытывает ли он давления от игры в РПЛ в юном возрасте.