Рейтинг@Mail.ru
Поражение от "Спартака" мотивирует работать, заявил Касаджиков - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:24 05.08.2026
Поражение от "Спартака" мотивирует работать, заявил Касаджиков

Футболист "Оренбурга" Касаджиков: поражение от "Спартака" мотивирует работать

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч на поле. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Оренбург» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:5 в матче Кубка России.
  • Нападающий ФК «Оренбург» Андрей Касаджиков заявил, что поражение мотивирует команду работать и улучшать результаты.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий футбольного клуба "Оренбург" Андрей Касаджиков заявил РИА Новости, что разгромное поражение от московского "Спартака" в Кубке России мотивирует работать.
"Оренбург" в среду проиграл на выезде московскому "Спартаку" со счетом 1:5 в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
Кубок России по футболу
05 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
Спартак Москва
5 : 1
Оренбург
26‎’‎ • Пабло Солари
33‎’‎ • Манфред Угальде (П)
52‎’‎ • Манфред Угальде
78‎’‎ • Наиль Умяров
84‎’‎ • Павел Полех
81‎’‎ • Renat Golybin
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Скорее, это больше мотивирует на дальнейшую победу. Будем больше работать, чтобы улучшать свои результаты", - сказал Касаджиков.
"В команде стараются поддерживать. Давления нет. Все хорошо", - ответил 18-летний Касаджиков на вопрос, не испытывает ли он давления от игры в РПЛ в юном возрасте.
Ильдар Ахметзянов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Ахметзянов извинился перед болельщиками после поражения от "Спартака"
Вчера, 21:07
 
ФутболСпортРоссияОренбургСпартак МоскваКубок России по футболуРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Андрей Касаджиков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    06.08 01:15
    К. Хачанов
    Т. Атман
  • Теннис
    1-й сет
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала