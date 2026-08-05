Поражение от "Спартака" мотивирует работать, заявил Касаджиков

"Скорее, это больше мотивирует на дальнейшую победу. Будем больше работать, чтобы улучшать свои результаты", - сказал Касаджиков.

"В команде стараются поддерживать. Давления нет. Все хорошо", - ответил 18-летний Касаджиков на вопрос, не испытывает ли он давления от игры в РПЛ в юном возрасте.