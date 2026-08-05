"Спартак" разгромил "Оренбург" в матче Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» выиграл у «Оренбурга» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу со счетом 5:1.
- 16-летний Павел Полех забил дебютный мяч за основу «Спартака».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Московский "Спартак" дома крупно выиграл у "Оренбурга" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы A прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу "красно-белых". В составе победителей дубль оформил Манфред Угальде (33-я и 52-я минуты), который первый из двух своих мячей забил с пенальти, по голу на свой счет записали Пабло Солари (26), Наиль Умяров (78) и Павел Полех (84). У "Оренбурга" отличился Ренат Голыбин (80).
05 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
26’ • Пабло Солари
33’ • Манфред Угальде (П)
52’ • Манфред Угальде
78’ • Наиль Умяров
84’ • Павел Полех
81’ • Renat Golybin
16-летний Полех забил свой дебютный мяч за основу "Спартака".
На матче присутствовал нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
Во втором туре "Оренбург" в гостях сыграет со столичной "Родиной" 18 августа, а на следующий день "Спартак" также на выезде встретится с казанским "Рубином".