Краткий пересказ от РИА ИИ Московский «Спартак» выиграл у «Оренбурга» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу со счетом 5:1.

16-летний Павел Полех забил дебютный мяч за основу «Спартака».

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Московский "Спартак" дома крупно выиграл у "Оренбурга" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча группы A прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу "красно-белых". В составе победителей дубль оформил Манфред Угальде (33-я и 52-я минуты), который первый из двух своих мячей забил с пенальти, по голу на свой счет записали Пабло Солари (26), Наиль Умяров (78) и Павел Полех (84). У "Оренбурга" отличился Ренат Голыбин (80).

16-летний Полех забил свой дебютный мяч за основу "Спартака".

На матче присутствовал нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.