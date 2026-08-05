Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" разгромил "Оренбург" в матче Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:27 05.08.2026
"Спартак" разгромил "Оренбург" в матче Кубка России

"Спартак" стартовал в Кубке России с крупной победы над "Оренбургом"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» выиграл у «Оренбурга» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу со счетом 5:1.
  • 16-летний Павел Полех забил дебютный мяч за основу «Спартака».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Московский "Спартак" дома крупно выиграл у "Оренбурга" в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы A прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу "красно-белых". В составе победителей дубль оформил Манфред Угальде (33-я и 52-я минуты), который первый из двух своих мячей забил с пенальти, по голу на свой счет записали Пабло Солари (26), Наиль Умяров (78) и Павел Полех (84). У "Оренбурга" отличился Ренат Голыбин (80).
Кубок России по футболу
05 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
Спартак Москва
5 : 1
Оренбург
26‎’‎ • Пабло Солари
33‎’‎ • Манфред Угальде (П)
52‎’‎ • Манфред Угальде
78‎’‎ • Наиль Умяров
84‎’‎ • Павел Полех
81‎’‎ • Renat Golybin
Календарь Турнирная таблица История встреч
16-летний Полех забил свой дебютный мяч за основу "Спартака".
На матче присутствовал нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
Во втором туре "Оренбург" в гостях сыграет со столичной "Родиной" 18 августа, а на следующий день "Спартак" также на выезде встретится с казанским "Рубином".
Мирлинд Даку - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Даку присутствует на матче "Спартака" в Кубке России
Вчера, 19:40
 
ФутболМанфред УгальдеПабло СолариСпартак МоскваКубок России по футболуОренбург
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    06.08 01:15
    К. Хачанов
    Т. Атман
  • Теннис
    1-й сет
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала